Smarter Sonnenschutz zum einfachen Selbsteinbau

HOMEPILOT: Plug-and-play-Installation für schnelles Nachrüsten

Dieser Sommer macht vor, wie es in Zukunft sein wird: Viel Sonnenschein und hohe, manchmal unerträgliche Temperaturen. Wer keinen oder nur unzulänglichen Sonnen- und Hitzeschutz vor den Fenstern hat, erlebt aktuell fast täglich, wie unangenehm sich Wohnung oder Haus aufheizen können. Dabei kann es so einfach sein, die Überhitzung der eigenen vier Wände zu vermeiden: mit einem automatisierten Sonnenschutz, der im Idealfall auch von unterwegs aus steuerbar ist und eigenständig auf die Sonneneinstrahlung reagiert. „In vielen älteren Häusern sind zwar Rollläden oder Jalousien vorhanden, sie müssen aber oft noch von Hand bedient werden. Das ist nicht besonders komfortabel und oft verpasst man den richtigen Zeitpunkt, um sich gut vor der Hitze zu schützen“, stellt Peggy Losen, Leitung Marketing Smart Home Experten Homepilot, fest. „Mit unseren smarten Produkten zum Selbsteinbauen lässt sich das unkompliziert und ganz ohne Handwerker ändern, zum Beispiel mit einem elektrischen Gurtwickler oder einem Rollladenmotor. Beide sind einfach nachzurüsten und machen die Rollläden zu einem intelligenten Sonnenschutz – auch noch in diesen Sommer.“

Wenn elektrische Gurtwickler die Arbeit übernehmen

Besonders mühsam ist Sonnenschutz, wenn Rollläden noch mit einem manuellen Gurtwickler bedient werden. Jeder einzelne Rollladen muss dann rechtzeitig von Hand heruntergelassen werden, um die Räume vor zu viel Sonneneinstrahlung zu schützen. Deutliche Erleichterung bringt ein elektrischer Gurtwickler, der einfach gegen den manuellen ausgetauscht wird und den Rollladen über einen elektrischen Antrieb bewegt. Die Gurtwickler RolloTron von Homepilot lassen sich ohne spezielles Werkzeug und ohne Vorwissen selbst nachrüsten, je nach Gerätevariante als Aufputz- oder Unterputz-Installation – also auch ohne Eingriffe an der Wand. Da sie – zum Beispiel bei einem Umzug – genauso schnell auch wieder ausgebaut sind, sind die Gurtwickler von Homepilot auch für Mietwohnungen attraktiv.

Für ein automatisiertes Auf und Ab lassen sich die gewünschten Öffnungs- und Schließzeiten sowie exakte Positionen über das beleuchtete Display am Gurtwickler einstellen. Dann fährt der Rollladen zum Beispiel am frühen Nachmittag, wenn die Sonne erfahrungsgemäß das Fenster erreicht hat, automatisch herunter, und am Abend, wenn sie hinter dem Haus verschwindet, wieder hinauf. Wer die Rollläden bequem per App oder Sprachbefehl steuern möchte, wählt die Variante mit Funk-Schnittstelle. In Verbindung mit dem Gateway premium können die Gurtwickler mit der Homepilot App einzeln oder in Gruppen gesteuert werden.

Für den schnellen Einstieg gibt es bei Homepilot ein Starter-Set mit zwei elektrischen Gurtwicklern und dem Gateway premium als Steuerzentrale (UvP 379,90 EUR).

Rollladenmotore: Sonnenschutz auf Knopfdruck

Sie sind im Handumdrehen installiert und verschwinden unsichtbar in der Wand: Die Rollladenmotore von Homepilot sind eine elegante Alternative zu elektrischen Gurtwicklern. Sie werden direkt im Rollladenkasten eingebaut und kommen ohne Rollenband aus. Einmal installiert, bewegt der Motor den Sicht- und Sonnenschutz vollautomatisch – zum Beispiel zu individuell vorgegebenen Zeiten oder bei Geräten mit Funkschnittstelle über App oder Sprachbefehl. Die Homepilot Rollladenmotore sind besonders komfortabel, weil sie mit einer automatischen Endpunkteinstellung ausgestattet sind. Das heißt, der Motor „lernt“ bei der ersten Fahrt, wo die Endpunkte des Rollladens liegen und in welche Richtung dieser drehen soll. Er erkennt etwaige Blockaden und Hindernisse beim Auf- und Abfahren und stoppt dann automatisch. Ist zum Beispiel ein Blumentopf im Weg, wenn ein Rollladen schließt, fährt dieser zurück in die Gegenrichtung.

Eine unkomplizierte Komplettlösung für smarten Sonnenschutz am Fenster ist das Rollladen-Automatisierungsset premium smart von Homepilot mit Motor und Zubehör für einen einfachen Einbau (UvP 229,90 EUR). Übrigens: Wer bereits Rollläden mit Motor hat, kann sie ganz einfach mit dem Homepilot Rollladenaktor Unterputz funkfähig und damit smart machen.

Komfortable Steuerung per Sonnen- oder Wettersensor

Per App, auf Tastendruck oder via Zeitschaltuhr: Über die Gurtwickler und Rollladenmotore von Homepilot lassen sich die elektrischen Rollläden auf vielfältige Arten steuern. Weil sich aber Sonneneinstrahlung und Wetterereignisse nicht immer so genau vorhersagen lassen, ist die smarteste Variante für einen effizienten Sonnenschutz die automatisierte Steuerung über Sonnensensoren oder einen smarten Wettersensor.

Der Sonnensensor wird einfach mit Saugnäpfen am Fenster befestigt und über die App mit den elektrischen Rollläden verbunden. Scheint die Sommersonne besonders intensiv, fahren die Rollläden ab einem bestimmten Grenzwert automatisch nach unten und spenden kühlenden Schatten.

Noch smarter wird der Sonnenschutz, wenn ein Wettersensor das Steuern übernimmt. Er reagiert auf Helligkeit und Sonneneinstrahlung und meldet die entsprechenden Befehle an das Gateway premium. So verhindert er, dass sich die Räume im Sommer zu sehr aufheizen: Steht die Sonne im Süden – und ist damit besonders intensiv -, fahren dort automatisch die Rollläden an den Fenstern herunter. Der smarte Wettersensor kann aber noch mehr, denn er erkennt auch Windgeschwindigkeit, Temperatur und Regen. Ist man zum Beispiel unterwegs und hat vergessen, ein Fenster zu schließen, fährt der Rollladen bei aufziehendem Unwetter automatisch herunter und lässt keine Nässe ins Haus. Montiert wird der Wettersensor an der Hauswand oder auf dem Dach.

Homepilot ist kein Unbekannter auf dem deutschen Markt und steht für Profi-Qualität im Bereich Smart Home. Die Macher von Homepilot sind ausgewiesene Smart-Home-Profis aus dem Hause DELTA DORE RADEMACHER und besitzen jahrzehntelange Erfahrung in der Hausautomation. Mitte 2021 bündelten Rademacher und der französische Hersteller Delta Dore – selbst seit vielen Jahren einer der großen Player auf dem Smart-Home-Markt – ihre Kräfte, um einer der führenden Anbieter von Smart Home-Lösungen in Europa zu werden. Dabei entstand die neue Endkonsumenten-Marke HOMEPILOT. Die rund 70 Komponenten im breiten Sortiment werden nahezu alle in Deutschland und Frankreich produziert. Die Distribution erfolgt online über den Homepilot Webshop und ausgewählte Onlinehändler.

Firmenkontakt

DELTA DORE RADEMACHER GmbH

Peggy Losen

Buschkamp 7

46414 Rhede / Westfalen

02872 – 933-137



https://www.de.homepilot-smarthome.com/

Pressekontakt

becker döring communication

Anja Becker

Löwenstr. 4

63067 Offenbach

069 – 4305214-14



http://www.beckerdoering.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.