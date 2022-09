SmartTOP Zusatz-Verdecksteuerung von Mods4cars für Ferrari Portofino jetzt erhältlich

Ab sofort ist die SmartTOP Verdecksteuerung des Herstellers Mods4cars für den Ferrari Portofino verfügbar. Das nachrüstbare Cabriomodul ermöglicht die Bedienung des Verdecks per One-Touch.

Las Vegas, Nevada – 15. September 2022

Das nachrüstbare SmartTOP Dachmodul für den Ferrari Portofino ist ab sofort verfügbar. Die neueste Entwicklung aus dem Hause Mods4cars erleichtert mit schlauen Zusatzfunktionen den Cabrioalltag. „Neben dem Ferrari 360, F430 Spider, 458/488 Spider, California und F8 Spider können wir nun auch eine komfortable Lösung für den Ferrari Portofino anbieten.“ erklärt PR-Sprecher Sven Tornow.

Die SmartTOP Verdecksteuerung wird nachträglich in das Fahrzeug eingebaut. Nach der Installation kann das Verdeck über die Innenraumtaste per One-Touch geöffnet und geschlossen werden. Hierfür ist lediglich das Antippen der Innenraumtaste erforderlich. Die Verdeckbewegung wird automatisch ausgeführt. Das umständliche Gedrückthalten entfällt.

Zudem kann das Dach aus der Ferne über den Fahrzeugschlüssel geöffnet und geschlossen werden. Das Drücken einer Tastenkombination auf der Fernbedienung setzt die Verdeckbewegung in Gang. „Unsere Kunden können ihr Verdeck bereits öffnen, während sie sich auf das Fahrzeug zubewegen und die Fahrt offen beginnen.“ so PR-Sprecher Sven Tornow. Einer Veränderung am Fahrzeugschlüssel bedarf es nicht.

Neben den beiden Hauptfunktionen liefert das SmartTOP Modul weitere Features: So kann die Position der Fenster nach der Verdeckbewegung bestimmt werden. Zusätzlich können alle Fenster über die Fernbedienung geöffnet und geschlossen werden. Auf Wunsch kann die Bedienrichtung der Verdecktaste umgekehrt werden.

Das Starten oder Abstellen des Motors unterbricht nicht die laufende Verdeckbewegung. Alle Funktionen können nach den persönlichen Wünschen konfiguriert werden. Dank eines am SmartTOP Modul angebrachten USB-Anschlusses kann das Modul mit dem PC/Mac verbunden werden. Die Programmierung kann aber auch direkt im Fahrzeug erfolgen.

Im Lieferumfang ist ein Plug-and-Play Kabelsatz enthalten, der für eine einfache Installation sorgt. Durch simples Zusammenstecken wird die Verbindung zwischen SmartTOP Modul und Fahrzeugelektronik hergestellt. Da keine Leitungen durchtrennt werden, ist ein spurloser Rückbau jederzeit möglich.

Seit 2002 stellt die Firma Mods4cars ihre smarten Cabriomodule her. Folgende Fahrzeugmarken werden bislang unterstützt: Alfa, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Volvo und Volkswagen. Auch für die Ferrari Modelle 360 Spider, F430 Spider, 458/488 Spider, California und F8 Spider werden SmartTOP Verdecksteuerungen angeboten.

Die Komfortsteuerung für den Ferrari Portofino ist ab sofort für 369,00 Euro + Steuer erhältlich.

Das Produktvideo ist hier zu finden:

http://youtu.be/maeKq84s2Nk

Weitere Informationen unter:

http://www.mods4cars.com

Die Firma Mods4cars wurde im Jahre 2002 aus der Idee heraus geboren, den an sich fast perfekten Porsche Boxster um ein viel gefragtes Detail, die komfortable One-Touch-Verdeckbedienung, zu erweitern. Das resultierende Produkt erlaubt überdies auch die Bedienung während der langsamen Fahrt und ist in Sekundenschnelle installiert, ohne das Fahrzeug dauerhaft zu verändern: Die erste SmartTOP Verdecksteuerung war geboren.

Der Erfolg der ersten Produkte in Deutschland und Europa führte schließlich Ende 2004 dazu, den Firmensitz in die Vereinigten Staaten von Amerika zu verlegen, um von dort den Amerikanischen Kontinent und andere englischsprachige Länder wie England, Australien und Südafrika zu bedienen. Inzwischen ist ein internationales Unternehmen mit Firmensitz in Las Vegas (USA) und Generalvertretung in Berlin (Deutschland) entstanden, das täglich die über den Globus verteilten Vertriebs- und Installationspartner mit innovativen und auf dem Markt einzigartigen Produkten beliefert.

Durch die seit 2002 begonnene Spezialisierung auf die exklusive Entwicklung von Verdeck- und Komfortsteuerungen kann die Firma Mods4cars eine einmalige Kompetenz und Produktqualität gewährleisten. Das oberste Ziel ist es, jedes Produkt in Bezug auf Stabilität, Funktion und intuitive Bedienbarkeit hin zu optimieren. Bei der Entwicklung und Qualitätskontrolle der Steuerungen werden keine Kosten und Mühen gescheut um diesem Ziel und den hohen Erwartungen der Kunden gerecht zu werden.

Der außergewöhnliche Erfolg der Mods4cars Produkte basiert nicht zuletzt auf der intensiven Zusammenarbeit mit den Kunden, die für jedes neue Produkt schon während der Entwicklungsphase beginnt.

