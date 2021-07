Smoothies – minimaler Aufwand, maximaler Effekt

Smoothies sind in aller Munde, nicht ohne Grund: Sie sind ein toller Kick für die Gesundheit. Wer Smoothies regelmäßig in die Ernährung integriert, kann auf einfache Art dafür sorgen, dass das Ernährungs-Rad wieder rund läuft.

Doch müssen es die fertigen Fitmacher aus dem Laden sein? Wie man die leckeren Vitaminbomben einfach selbst zubereitet:

Minimaler Aufwand – maximaler Effekt: Smoothies, die diesem Prinzip entsprechen, kommen mit bis zu vier Zutaten aus. Wer schlau kombiniert, kann aus verschiedenen Bestandteilen mehrere Smoothies zaubern. Das spart Zeit beim Einkaufen und bei der Herstellung.

Beispielrezepte (für 2 Personen):

Avocado-Kefir mit Ingwer: 1 reife Avocado, 400 ml Kefir, 1 Teelöffel frischer, geschälter Ingwer (grob gestückelt), 5 frische Minzblätter

Himbeer-Kefir mit Banane: 300 ml Kefir, 300 g gefrorene Himbeeren, eine halbe reife Banane, 7 frische Minzblätter

Hafersmoothie: 50 g Haferflocken kernig, 200 g Joghurt 1,5% Fett, 15 g Erdnussmus, 1 Banane, 250 ml Haferdrink

Proteinsmoothie: 250 g Magerquark, 200 g Beerenmischung (ungezuckert), 10 g Mandelmus weiß, 250 ml Milch 1,5% Fett

Optimale Zubereitung:

Zutaten in den Mixer geben. Zuerst bei niedriger Geschwindigkeit mixen, um die Bestandteile gut zu vermischen. Anschließend bei höherer Geschwindigkeit weitermixen, bis der Smoothie eine glatte, cremige Textur hat.

Nicht vergessen: Durch den hohen Fruchtanteil enthalten Smoothies ordentlich Energie und Kalorien. Wer sein Gewicht reduzieren möchte, muss also die Energiemenge, die der Smoothie enthält, mit auf der Rechnung haben. Bei selbst gemachten Smoothies kann die Summe der Kalorien durch Addieren der einzelnen Bestandteile (nach Gewichtsanteil) errechnet werden, ohne nach verstecktem Zucker forschen zu müssen wie bei Fertigprodukten.

So kann die Eigenkreation guten Gewissens verzehrt werden.

