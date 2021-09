SNP und TCS vereinbaren globale Partnerschaft

Die Partnerschaft wird die Stärken von Tata Consultancy Services und SNP vereinen, um Geschäftstransformationen für globale Organisationen zu ermöglichen.

Heidelberg, Deutschland / Mumbai, Indien, 29. September 2021 – Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformationsprozesse und automatisierte Datenmigrationen im SAP-Umfeld, und Tata Consultancy Services (TCS), ein weltweit führendes Unternehmen für IT-Services, Beratung und Geschäftslösungen, haben eine globale Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, um Geschäftstransformationen in globalen Organisationen voranzutreiben.

Im Rahmen dieser strategischen globalen Partnerschaft werden SNP und TCS gemeinsam einen automatisierten und softwarebasierten Ansatz entwickeln, und so Unternehmen durch den Einsatz von CrystalBridge®, die Datentransformationsplattform von SNP, bei ihrer Transformation unterstützen. TCS wird sein Fachwissen und seine Erfahrung im Bereich digitaler Technologien nutzen, um CrystalBridge® zu erweitern und die Geschäftstransformation der Kunden zu beschleunigen.

Akhilesh Tiwari, Global Head, Enterprise Application Services, TCS, erklärte: “Gemeinsam haben TCS und SNP viele Kundenerfolge erzielt, und wir freuen uns, diese Partnerschaft weiter auszubauen. Das geistige Eigentum von TCS und die Software von SNP in Kombination mit unserer gemeinsamen Expertise schaffen einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil und werden nicht nur messbare Geschäftsergebnisse für die Kunden ermöglichen, sondern auch ihre Geschäftstransformation beschleunigen und ein zielgerichtetes Wachstum fördern.”

Michael Eberhardt, CEO von SNP, fügt hinzu: “Wir haben mit TCS erfolgreich für verschiedene Kunden aus der Pharma-, Fertigungs- und Bergbauindustrie zusammengearbeitet. Jetzt festigen wir unsere Zusammenarbeit durch eine strategische globale Partnerschaft. So können wir unser Know-how noch besser bündeln, wovon unsere Kunden weltweit profitieren. Unsere Software ergänzt das Dienstleistungsangebot von TCS optimal, und wir sind stolz darauf, dass TCS unsere Software CrystalBridge® für SAP-Transformationsprojekte einsetzen wird. Gemeinsam werden wir globale Unternehmen bei Geschäftstransformationen wie Fusionen und Übernahmen, Cloud-Migrationen und SAP S/4HANA-Implementierungen unterstützen. Der Markt zeigt großes Interesse, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei vielen zukünftigen Projekten.”

“Die Partnerschaft mit TCS ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Partnerstrategie”, betont Lutz Lambrecht, Vice President of SNP Global Partner Management. “Allianzen mit starken Partnern helfen Kunden weltweit, sehr komplexe IT- und Geschäftstransformationen schnell und sicher umzusetzen. Sie stellen aber auch sicher, dass wir ihnen auch bei künftigen Herausforderungen zur Seite stehen. Denn unser langfristiges Ziel ist es, unser Wissen zu teilen und gemeinsam mit unseren Partnern und unserem Plattform-Ansatz an neuen Lösungen zu arbeiten, damit wir auch in Zukunft den sich ändernden Anforderungen gerecht werden können.”

TCS unterstützt Kunden bei der Bewertung aktueller digitaler Angebote wie SAP S/4HANA sowie Lösungen im Rahmen von SAP® Customer Experience, SAP SuccessFactors®, SAP Ariba® und der SAP® Business Technology Platform, um ihre Roadmap, Architektur und Strategie zu definieren. Die Innovations- und Demozentren von TCS in Cincinnati (USA), Paris (Frankreich), Mumbai (Indien) und Tokio (Japan) ermöglichen es Kunden, neue Produkte und globale Innovationen von SAP in einem Ökosystem im Rahmen der digitalen Transformation aus erster Hand kennenzulernen. TCS nutzt sein geistiges Eigentum und seine Produkte wie TCS Enterprise Navigator™, TCS Crystallus™ und TCS ConvertCore als Teil eines umfassenden Ansatzes zur Modernisierung von Unternehmen, um diese bei der Gestaltung von Business-Ökosystemen und der Einführung neuer Geschäftsmodelle im Rahmen ihrer kontinuierlichen Wachstums- und Transformationsprozesse zu unterstützen.

Um einen Einblick in die verschiedenen Projekte zu erhalten, die TCS und SNP bereits erfolgreich durchgeführt haben, planen wir gemeinsam im nächsten Quartal eine exklusive virtuelle Veranstaltung.

Über Tata Consultancy Services in Deutschland

Tata Consultancy Services (TCS) ist seit 1991 in Deutschland und Österreich tätig. Über 100 Kunden vertrauen auf die Technologie- und Branchenexpertise des IT-Dienstleisters, darunter 20 Unternehmen aus dem Aktienindex DAX 40 sowie zahlreiche mittelständische Firmen. Für die enge Zusammenarbeit mit Kunden ist TCS an neun eigenen Standorten vertreten und bei mehr als 55 Kunden vor Ort präsent. Seit 2008 betreibt TCS ein regionales Delivery Center in Düsseldorf. Aus dem Rechenzentrum in Frankfurt bietet das Unternehmen ein komplettes Portfolio an Cloud-Lösungen für den lokalen Markt. Laut einer Studie des unabhängigen Instituts Whitelane Research ist TCS der IT-Dienstleister mit der höchsten Kundenzufriedenheit in Deutschland. Das Unternehmen wurde zudem vom Top Employers Institute als hervorragender Arbeitgeber ausgezeichnet. Weitere Informationen: www.tcs.com/de

Über Tata Consultancy Services weltweit

Tata Consultancy Services ist seit mehr als 50 Jahren Partner global agierender Unternehmen für IT-Dienstleistungen, Beratung und Unternehmenslösungen. TCS bietet ein integriertes und beratungsorientiertes Portfolio einschließlich branchenspezifischer und auf den Kunden zugeschnittener Lösungen für Geschäfts-, Technologie- und Entwicklungsleistungen. Agile Methoden sind bei TCS der Standard und das ortsunabhängige Liefermodell setzt neue Maßstäbe für die Softwareentwicklung. Als Teil der Tata Group, der größten multinationalen Unternehmensgruppe Indiens, beschäftigt TCS über 500.000 Mitarbeiter in 46 Ländern. Das Unternehmen erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 22,2 Milliarden US-Dollar (Stichtag: 31. März 2021). Es ist in Indien an der BSE (früher Bombay Stock Exchange) und NSE (National Stock Exchange) notiert. Mit seiner Haltung zum Klimawandel und des mehrfach ausgezeichneten sozialen Engagements auf der ganzen Welt ist TCS in führenden Nachhaltigkeitsindizes aufgelistet. Weitere Informationen: www.tcs.com

Ansprechpartner Tata Consultancy Services

Christoph Weissthaner

E-Mail: c.weissthaner@tcs.com

Tel.: +49 15222521330

Kuriko Wong

E-Mail: kuriko.wong@tcs.com

Tel.: +1 917-891-3603

SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge® und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 144 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Kontakt

SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Peter Verclas

Speyerer Str. 4

69115 Heidelberg

+ 49 6221 6425-0

corporate.communication@snpgroup.com

http://www.snpgroup.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.