So bleibt die Lieblingsdaunenjacke kuschelig warm

Nikwax Down Wash Direct: so bereitest du deine Daunenjacke für den Winter vor

Schmutz und Körperfette beeinträchtigen die Isolierfähigkeit von empfindlicher Daunenfüllung und können ein Auskühlen zur Folge haben, insbesondere in nassem Zustand. Und der stellt sich sogar schon durch die eigene Körperflüssigkeit (Schweiß) ein. Wusstest du aber, dass du deine Dauennjacke auch zuhause in der Maschine waschen kannst, ohne sie in die teure Reinigung geben zu müssen?

Nikwax Down Wash Direct (DWD) reinigt und imprägniert hydrophobe (wasserabweisende) sowie unbehandelte Daune und frischt ihre Bauschkraft auf. Ein einziger Waschgang mit DWD reduziert die Wasseraufnahme nahezu um ein 40faches.

Auf diese Weise kannst du aus jeder noch so alten Daunenjacke wieder einen kuschelig warmen Winterbegleiter zaubern, auch wenn es nicht die neuste Daune ist.

Wie der Pflegegang richtig abläuft, ist einfacher als du denkst. Du brauchst lediglich ein bisschen Geduld, bis die Daune durch und durch trocken ist. Ob im Trockner oder an einem luftigen Ort.

Und deinen Beitrag zur Schonung von wertvollen Ressourcen leistest du obendrein, denn oft liegt es an der mangelnden Pflege, weshalb die Daune ihre Bauschkraft verliert. Mit dem PFC-freien Nikwax Down Wash Direct hauchst du deiner Daunenjacke neues Leben ein.

Nikwax® wurde im Jahre 1977 von Nick Brown gegründet und ist weltweiter Marktführer von umweltsicheren Pflege- und Imprägniermitteln, welche die Lebensdauer von hochfunktionellen Schuhen, Bekleidung sowie Ausrüstung verlängern und deren Leistungsstärke verbessern. Mittlerweile werden Nikwax® Pflegemittel in 52 Ländern vertrieben. Nikwax® ist der einzige große Pflegemittelhersteller, der seit jeher frei von Treibgasen, schädlichen Chemikalien oder PFC produziert.

Nikwax® ist Träger von zahlreichen Auszeichnungen, unter anderem dem renommierten Britischen Queen“s Award (4x), den Sunday Times Best Green Award (3x), sowie den Green Apple Award (2x), und ist darüber hinaus ISO 9001 und 14001 zertifiziert. Im Jahre 2014 wurde Nikwax mit dem Queen“s Award für nachhaltige Unternehmensentwicklung geehrt – als erstes und bislang einziges Outdoorunternehmen.

