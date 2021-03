So finden Sie einen seriösen Versicherungsmakler

Erwin Arens erläutert, woran Kunden einen guten Versicherungsmakler erkennen und was diesen auszeichnet

Eine Versicherung auszuwählen und abzuschließen gehört nicht unbedingt zu den Lieblingsaufgaben im Leben. Die Angebote sind mittlerweile kaum mehr zu durchschauen, komplizierte Formulierung und Kleingedrucktes erleichtern die Suche nach der passenden Versicherung ebenfalls nicht. “Da das Leben nicht immer nach Plan verläuft, ist es jedoch wichtig, sich und seine Familie gut abzusichern. Ein unabhängiger Versicherungsmakler kann helfen, Licht ins Dunkel zu bringen”, erläutert Erwin Arens, Experte für Familienabsicherung.

Ein guten Versicherungsmakler erkenne man daran, dass er eine Vertrauensbasis aufbaut. Es sei wichtig, dass dieser den Kunden ein gutes Gefühl gibt und sie sich bei ihm gut aufgehoben fühlen. Hierzu ergänzt Erwin Arens: “Zudem sollte sich der Versicherungsmakler Zeit nehmen, sich im Vorfeld auf Ihre familiäre und finanzielle Lage sowie Ihre Wünsche vorzubereiten. Eine umfassende Standortbestimmung und Analyse nach der DIN-Norm 77230 zeichnen einen guten Versicherungsmakler aus.”

Erwin Arens rät sich von einem Versicherungsmakler nicht unter Druck setzen zu lassen. Vermeintliche Rabatte und Sonderangebote, die nur für kurze Zeit gültig sind, haben keinen Platz in der Versicherungsbranche. “Ein seriöser und guter Makler wird Sie niemals unter Druck setzen, eine Versicherung abzuschließen. Vielmehr lässt er Ihnen die Zeit, sich noch einmal in Ruhe alle Angebote anzuschauen und abzuwägen, ob und was für Sie infrage kommt”, so Erwin Arens.

Auf Provisionsalternativen zu setzen, sei ebenfalls etwas, das Kunden in Betracht ziehen sollten, wie der Ratgeber für Versicherungen näher ausführt: “Es ist natürlich üblich, dass ein Versicherungsmakler beim Abschluss einen gewissen Prozentsatz an Provision erhält. Je nachdem welche Versicherung abgeschlossen wird, kann es für Sie jedoch wesentlich weniger Kosten verursachen, wenn der Makler auf ein Honorar statt einer Provision setzt.” Insbesondere bei Verträgen, die auf eine lange Laufzeit ausgelegt sind, informiert ein guter Versicherungsmakler über Provisionskosten und mögliche Alternativen.

Ein weiterer Punkt, der einen guten Makler auszeichnet, sei sein Interesse daran, eine langfristige, vertrauensvolle und verlässliche Partnerschaft aufzubauen. “Er wird Sie auch nach dem Abschluss der Versicherungen beraten und für Sie zur Stelle zu sein, wenn es um akute Fragen oder sich ändernde Lebensverhältnisse geht”, führt Erwin Arens abschließend an.

Eine Zusammenfassung, woran Kunden einen guten Versicherungsmakler erkennen, zählt Erwin Arens ausführlich in seinem Blog auf.

www.erwinarens.de



Die eigene Familie abzusichern, ist oftmals mit Herausforderungen verbunden. Die Vielfalt der Angebote, hartnäckige Gerüchte und Fragen, die nicht beantwortet werden, verunsichern Familien häufig. Gerade, wenn man sich in der Absicherungsbranche nicht gut auskennt ist es zeit- und kraftaufwendig, sich immer wieder neu damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Erwin Arens weiß um die Herausforderungen der Familien und steht Ihnen mit Rat und Tat, mit Expertise und Empathie zur Seite, um das Beste für Sie herauszuholen.

Mit Überblick, Ordnung, Struktur und Durchblick sorgt Erwin Arens dafür, dass Familien alles an die Hand bekommen, was sie für ihre Absicherung brauchen. Sein Ziel ist es, dass Familien sich nicht nur gut abgesichert fühlen, sondern es auch sind.

