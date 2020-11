So findet sich Partnerglück für Landwirte und Winzer

Coney Island, 28.11.2020 – Für ledige Winzer und Landwirte lässt sich die wirklich passende Frau zur Partnerschaft eigentlich leicht finden, wenn man Nutzer der Dienste von TTPCG ® wird. Davon ist, wie viele andere Landwirte und Winzer auch, der Winzer Jürgen überzeugt. Als Winzer und Inhaber eines eigenen Weinbaubetriebs in Grossbottwar baut er erlesenste Weine an, die bestechen durch ihren unnachahmlichen Charakter, Aromenvielfalt, Fülle und Harmonie.

TTPCG ® schafft Partnerglück für jeden Menschen

Den wirklich passenden Menschen zu finden, ist für manche Menschen sicher nicht einfach. Wer hingegen die Partnersuche in die Hände des Teams von TTPCG ® legt, ist auf der sicheren Seite, schnell, zuverlässig und preiswert den passenden Partner schnell zu treffen. Jürgen wurde von dem TTPCG ® Franchisepartner Rolf Lüdicke aus Hockenheim über alle Möglichkeiten beraten, wie er als selbständiger Winzer die kinderliebe Frau seine Träume über die Dienste von TTPCG ® schnell finden kann.

Jürgen fand über die Dienste von TTPCG ® seine Traumfrau Petra

Petra, Jahrgang 1991 lebt in Stuttgart, also nur ca. 40 Kilometer von Jürgen, Jahrgang 1981 entfernt. Petra und Jürgen sind sich ganz sicher, dass sie sich ohne die Dienste von TTPCG ® nie kennengelernt und ineinander verliebt hätten. Die sympathische und sehr hübsche junge Frau machte im Jahr 2010 ihr Abitur und studierte Prävention und Gesundheitsmanagement an der Hochschule in Köln mit dem Abschluss Bachelor of Arts in Fitnesstraining. Beide sind verliebt wie nie zuvor, ja perfekt verliebt, denn am 26. März 2021 werden sich Jürgen und Petra das Ja-Wort im Standesamt Stuttgart-Feuerbach geben. Dies ist nur ein einziges von Millionen Beispielen dafür, wie weltweit schon seit dem Jahr 1981 sehr zuverlässig die Dienstleistungen von TTPCG ® zum Glück partnersuchender Menschen geführt haben. Wer mehr über die Wege zu seinem Partnerglück erfahren möchte, kann unter dem Link

https://www.partnercomputer-group.com/Broschuere_Wege_zum_Partnerglueck.pdf

die gratis Borschüre Wege zum Partnerglück downloaden. Den angehenden Eheleuten Jürgen und Petra wünscht das weltweite TTPCG ® Team viel Glück auf dem gemeinsamen Lebensweg. Vielleicht sind Petra und Jürgen mit an Bord, wenn der TTPCG ® Jet im Jahr 2021 von Frankfurt am Main nach Las Vegas in Nevada abhebt.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Jacob Brewster, Stillwell Ave, Coney Island, Brooklyn, NY 11223 gelesen.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

