So geht Nachhaltigkeit in der Arbeitswelt – DIE JOB SCHNEIDER sind offiziell SDG!Fit

Zertifikat von OekoBusiness Wien für DIE JOB SCHNEIDER

Wien, am 24. April 2024. Das Thema Nachhaltigkeit im Business-Kontext hatte für DIE JOB SCHNEIDER schon immer hohe Priorität. In diesem Sinne hat Heidi Blaschek, Mitgründerin des Personaldienstleisters, entschieden, einen Schritt weiterzugehen. Letztes Jahr durchlief sie mit DIE JOB SCHNEIDER das Modul SDG!Fit von OekoBusiness Wien, um die Strukturen dahingehend weiter zu optimieren. „Die Analyse im Rahmen des SDG!Fit-Moduls führte zu einer vollständigen Transformation unseres Geschäftsmodells“, erläutert Heidi Blaschek. Zum Start des Programms SDG!Fit hatte sie vor allem die SDGs menschenwürdige Arbeit (SDG 8) und Gesundheit (SDG 3) im Auge.

Neuer Fokus von DIE JOB SCHNEIDER: Personalvermittlung und Unternehmens-beratung mit der neuen Marke „Cherry Concept Consulting“ sowie die Entwicklung einer neuen digitalen Plattform, die ein modernes und nachhaltiges Job-Ökosystem widerspiegeln soll. Das Motto dabei: Nachhaltige Beratung. Passende Lösungen. Digitale Unterstützung.

Auszeichnung durch OekoBusiness Wien

Dieses Engagement für eine nachhaltige Arbeitswelt in Wien bzw. Österreich von DIE JOB SCHNEIDER wurde nun von OekoBusiness Wien mit einer Auszeichnung honoriert. Die Urkunde wurde Heidi Blaschek im Rahmen der Auszeichnungs-veranstaltung am 23. April 2024 im Festivalareal der Klima Biennale Wien von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky überreicht, der sich selbst für ein gutes Klima in Wien einsetzt.

„Wo, wenn nicht im HR-Bereich können Unternehmen, insbesondere Dienstleistungsbetriebe sonst ihren Nachhaltigkeitsschwerpunkt setzen?“

Unter Nachhaltigkeit versteht Heidi Blaschek neben Umwelt- und Klimaschutz auch die Schaffung von langfristigen Arbeitsverhältnissen, mit absoluter Zufriedenheit für alle Beteiligten – Arbeitgeber und Arbeitnehmer. „Denn zufriedene MitarbeiterInnen sind nicht nur motiviert, sie sehen auch kaum Gründe, das Unternehmen zu verlassen. Das sorgt unterm Strich für deutlich weniger Fluktuation. So kann sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln, ohne ständig neue MitarbeiterInnen suchen zu müssen. Das kostet nämlich Zeit, Nerven und Geld“, meint Heidi Blaschek und betont: „Wo, wenn nicht im HR-Bereich können Unternehmen, insbesondere Dienstleistungsbetriebe sonst ihren Nachhaltigkeitsschwerpunkt setzen?“

Mit der Einführung der neuen Beratungsschiene „Cherry Concept Consulting“ legen DIE JOB SCHNEIDER ihren Fokus auf nachhaltige HR-Konzepte, um die Transformation hin zu einer nachhaltigen Arbeitswelt weiter voranzutreiben und zu fördern. „Bei unseren Beratungen gibt es den Cherry Effekt“, so Heidi Blaschek. In der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Stärkung des Engagements für eine nachhaltige Arbeitswelt sieht sie die Zukunft ihres Unternehmens. „Wir verbessern unsere Services stetig und entwickeln innovative Ansätze, um die Bedürfnisse aller Beteiligten optimal zu erfüllen. Unsere Vision ist es, ein führender Akteur im Bereich der nachhaltigen Arbeitsvermittlung und Unternehmensberatung zu sein und damit einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben.“

Über Die JOB SCHNEIDER PERSONALDIENSTE GMBH

DIE JOB SCHNEIDER wurde im Jahr 2008 als inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Wien gegründet. Von Beginn an arbeitet der Wiener Personaldienstleister daran, eine nachhaltige Arbeitswelt in Österreich zu schaffen. Die Vision: Arbeitsplätze zu gestalten, die auf Werten wie Individualität und langfristiger Zusammenarbeit beruhen. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens zählen die Personalvermittlung, Unternehmensberatung und die Entwicklung einer digitalen Plattform, welche die Individualität aller Beteiligter aktiv fördert.

Kontakt

DIE JOB SCHNEIDER PERSONALDIENSTE GMBH

Heidi Blaschek

Gymnasiumstraße 17/1A

1180 Wien

+43 1 890 16 12



https://www.diejobschneider.at/

