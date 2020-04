So gelingt die optimale Krisenkommunikation mit Online-PR

Tipps, Leitfäden und Checklisten für die Krisenkommunikation

Kommunikation ist in Krisenzeiten besonders wichtig, um Vertrauen und Loyalität zu stärken und um den Kontakt zu Kunden, zur Öffentlichkeit und Stakeholdern aufrecht zu erhalten. Ehrlichkeit, Transparenz, Zuverlässigkeit, Empathie, Konstanz und Aktualität sind die sechs Grundpfeiler einer optimalen Krisenkommunikation. Jetzt heißt es schnell reagieren und transparent informieren, um das Vertrauen der Kunden zu stärken und ihnen während der Krise die nötige Sicherheit zu geben.

Warum ist Online-PR für die Krisenkommunikation nützlich?

Besonders in Krisenzeiten ist es wichtig, schnell zu reagieren und Online-Pressemitteilungen helfen dabei, Änderungen im eigenen Unternehmen sowie Tipps, Verhaltensweisen und regelmäßige Updates nach außen zu kommunizieren.

Online-PR bietet viele Möglichkeiten und Chancen für die Krisenkommunikation. Denn über Pressemitteilungen, die auf Online-Medien veröffentlicht werden, kann die Öffentlichkeit mit aktuellen Informationen sowie relevanten Tipps, Ratschlägen und Angeboten zur aktuellen Krisensituation erreicht werden. Ein großer Vorteil von Pressemitteilungen als Kommunikationsmedium in der Krise besteht darin, dass sie über die Suchmaschinen gefunden werden und dadurch tausende Menschen sofort erreichen.

Welche Inhalte eignen sich für die Krisenkommunikation?

Für Kunden und die Öffentlichkeit ist es jetzt wichtig zu erfahren, wie und ob Unternehmen weiterhin erreichbar sind und was sich verändert hat.

Deshalb sollten folgende Punkte an die Öffentlichkeit kommuniziert werden:

– Schutz- und Hygienemaßnahmen für Kunden und Mitarbeiter

– Information über die Schließung und Konsequenzen für Kunden

– Alternative Serviceangebote, zum Beispiel Online-Service, Abhol- und Lieferdienste, Essen zum Mitnehmen etc.

– Umstellung der Produktion auf Desinfektionsmittel oder Schutzmasken

– Social Corporate Responsibility

Menschen suchen gerade während der Krisensituation nach Antworten zu diesen Fragen. Die Online-PR kann die Krisenkommunikation unterstützen und sorgt dafür, dass alle nötigen Informationen über die Online-Medien an die Öffentlichkeit getragen werden.

>> Zu den Coronavisus-News für die Krisenkommunikation mit Informationen, Strategien, Content-Tipps und Beispielen.

