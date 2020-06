So integrierst Du Web Analytics ins Online-Marketing Deines Unternehmens

Mit Web Analytics erzielen Nutzer starke Ergebnisse im Online-Marketing, wenn es richtig verwendet wird. Vor allem in Sachen Zeit und Kosten-Nutzen Rechnungen spielt es eine entscheidende Rolle. Wir von Media Marketing LTD zeigen auf, was es bei den Tools zur Optimierung zu beachten gilt und wo die Vorteile liegen.

Einfache Optimierungen

Optimierungen von Webseiten haben immer zum Ziel die Besucherzahlen der einzelnen Pages ansteigen zu lassen. Steigerung des Traffics lautet der Wunsch vieler Anwender, die Web Analytics nutzen, um Verbesserungen zu finden. Solche Tools zeigen detailliert auf, wo Potenzial für Updates besteht. Beispielsweise kann die Usability, also die Benutzerfreundlichkeit eine Schwachstelle darstellen. Gutes Design ist nicht immer für die praktische Bedienung von Menüs und Seitenstrukturen ausgelegt. Daher bleiben Leser verwirrt zurück, der Traffic knickt ein und Seitenbetreiber stehen ratlos daneben. Potenzial für Optimierungen sind daher Navigationen, Menü-Anpassungen oder die schnelle Bereitstellung von Inhalten. Dazu dienen Index-Anzeigen oder Suchmasken, leserliche Beschriftungen und mehr. Auch wir von Media Marketing LTD setzen unseren Fokus auf genannte Aspekte, bei denen die Web Analytics bei der Verbesserung unter die Arme greifen.

Web Analytics für das Tracking

Online Marketing mit Web Analytics kann aber auch dazu führen dem Tracking seine Aufmerksamkeit zu schenken. Getrackt werden können einzelne Seiten oder bestimmte Keywords samt Suchvolumen. Beliebt ist auch das Kampagnen Tracking. So finden Nutzer heraus, ob Anzeigen in Suchmaschinen oder via E-Mail ausgeführt zum Erfolg führen oder zu wenig potenzielle Kunden erreichen. Über welchen Inhalt gelangen User zum Schluss auf die entsprechenden Seiten? Content-Optimierung zeigt auf, wo unbedingt eine Verbesserung erzielt werden muss. Tools erlauben die einfache Zuordnung von zielführenden URLs oder listen übersichtlich Probleme auf. Sie helfen jedoch vor allem über vereinfachte und zusammengeführte Arbeitsprozesse Anpassungen bei Bedarf zu beschleunigen oder gar zu automatisieren, wie es auch bei Media Marketing LTD der Fall ist.

Media Marketing LTD empfiehlt den Einsatz von Web Analytics

Erfolge festzustellen ist das schönste Ziel von Optimierungs-Arbeiten, doch nur selten läuft eine Webseite komplett wartungsfrei, denn immer wieder treten Vorschläge zur Anpassung auf, um die Sichtbarkeit in Suchmaschinen oder die Besucherzahlen zu erhöhen. Wir von Media Marketing LTD schlagen vor, die verschiedenen Web Analytic Tools zu verwenden, um mindestens einen neuen, transparenten Blick in den tatsächlichen Traffic vonseiten zu erzielen. Vielen wird erst durch die Anwendung der Tools bewusst, wo Potenzial zur Optimierung schlummert. Selbst kleine Veränderungen bewirken dabei wahre Wunder und verbessern gezielt Parameter. Manche Anbieter stellen ihre Web Analytics sogar kostenlos zur Verfügung und helfen so dabei Basis-Funktionen auszuführen, wie etwa Keyword-Analysen zu starten und auch SEO-Pläne zu gewährleisten. Ihr Einsatz lohnt sich.

