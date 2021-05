So kaufst du ein günstiges Auto

Du willst ein Auto kaufen, daß zur Zeit günstig ist? Dann fragst Du Dich: Welche Autos sind zur Zeit günstig. Natürlich, denn Du freust du dich sicher, wenn du einen guten Preis bekommst. Dazu brauchst Du eine gute Verhandlungsstrategie.Wenn du ein paar Kleinigkeiten vorab bedenkst und dich vorbereitest, bist du im Vorteil und kannst einen Autokauf abschließen, das sich lohnt. Aber wie findet man Autos die zur Zeit günstig sind.

Versuchen Sie nicht, sich nur auf einen Fahrzeugtyp oder eine Marke und ein Modell festzulegen. Je anspruchsvoller Sie sind, desto schwieriger ist es, ein gutes Angebot zu finden. Denken Sie an die Fahrzeugbedürfnisse, die Sie täglich haben, nicht an den gelegentlichen Wunsch. Wenn Sie zum Beispiel nicht regelmäßig große Gegenstände transportieren, dann brauchen Sie wahrscheinlich keinen Pickup für den täglichen Gebrauch. Es ist einfach genug, einen Pickup-Truck zu mieten, wenn Sie diesen benötigen. Sparen Sie Geld für Benzin, indem Sie stattdessen einen Pkw kaufen.

Finde den richtigen Zeitpunkt

Händler müssen ihren Bestand in einer angemessenen Zeitspanne umschlagen, um profitabel zu bleiben. Jedes Fahrzeug, das für eine lange Zeit auf dem Parkplatz steht, ist wahrscheinlich reif für ein gutes Geschäft. Wie finden Sie diese Fahrzeuge? Es gibt ein paar Anhaltspunkte. Sie können ungewöhnliche Lackfarben im Vergleich zum Rest der Autos auf dem Parkplatz haben. Wenn Sie genau hinschauen, bemerken Sie vielleicht Staub an versteckten Stellen, die die Parkplatzwäscher oft übersehen, z. B. unter Spoilern. Wenn Sie ein Fahrzeug gefunden haben, das aussieht, als sei es nicht mehr willkommen, öffnen Sie die Fahrertür und sehen Sie sich den Türpfosten an. Das Herstellungsdatum des Autos sollte bei inländischen Fahrzeugen über drei Monate alt sein, bei Importfahrzeugen etwas länger. Eine andere Möglichkeit, nach langsamen Verkäufern zu suchen, besteht darin, Autoanzeigen online zu durchsuchen und die Daten zu filtern.

In vielen Autos steckt großes Sparpotenzial!

Du magst ein nagelneues Auto haben oder eines, das noch fast ist? Dann solltest du dir auf jeden Fall die Option “Jahreswagen” durch den Kopf gehen lassen. Große Firmen und Autohäuser geben ihre angemeldeten Fahrzeuge oft schon nach einem oder anderthalb Jahren ab. Und das mit satten Preisnachlässen, die sich aus Wertverlust im ersten Jahr, dem ursprünglichen Rabatt beim Neuwagenverkauf und dem Zustand des Fahrzeuges zusammensetzen. Nicht selten sind da bis zu 40 Prozent Ersparnis gegenüber dem Listenpreis drin!

Ein weiterer, wichtiger Punkt ist das Modell selbst. Bei einem beliebten Auto gibt es oft weniger Nachlässe als bei einem Auto, das nicht so der Verkaufsschlager ist.

Interessierst du dich für eine Neuwagen, dann kommt es auf dein Verhandlungsgeschick an und darauf, welchen Spielraum der Händler vom Hersteller bekommt. Dieser kann bis zu 35 Prozent vom Listenpreis abweichen.

Es ist immer gut, wenn man seinen Geschäftspartner kennt. Versetze dich in die Lage des Verkäufers und überlege, wie du an seiner Stelle dein Auto bestmöglich verkaufen könntest. Vielleicht findest du dann Argumente, die dich bei der Preisverhandlung unterstützen können. Wir empfehlen dir auf jeden Fall unseren Artikel “Erfolgreich verhandeln beim Autoverkauf” – so verstehst du dein Gegenüber besser und hast die Chance einen Preis zu bezahlen, bei dem du und dein Verkäufer ein gutes Gefühl habt. Schließlich sollen ja beide Seiten Spaß am Kauf und Verkauf haben.

Bevor es los geht: Bereite dich sorgfältig vor!

Informiere dich bei einem Automobilclub über typische Mängel, die dein “neues” Auto haben kann. Achte auf die Vollständigkeit der Wartungsunterlagen und fahre das Auto ausführlich Probe. Nutze eine Checkliste für Gebrauchtwagen und ebenso eine Checkliste für die Probefahrt.

Die jährliche Consumer Reports Autozuverlässigkeitsstudie ist die umfangreichste Studie zur Zuverlässigkeit von Automobilen, auf die sich Clark Howard selbst verlässt. Die Publikation leistet eine großartige Arbeit, indem sie jedes Jahr die neuen Modelle analysiert, wenn sie herauskommen.

Gehobene Ausstattungen und Luxusoptionen haben beim Verkauf des Fahrzeugs als Gebrauchtwagen keinen großen Wert. Das gilt vor allem für technische Optionen, die schnell veraltet sind. Nicht nur das, aber viele elektronische Optionen im Auto sind nur eine weitere Sache, die kaputt gehen kann und repariert werden muss.

Auch wenn es sich bei deiner Besichtigung um ein gutes Angebot handeln sollte: Zeige nicht zu viel Begeisterung für das Auto. Das macht dir eine Preisverhandlung im Anschluss einfacher.

Gehe gut vorbereitet in die Verhandlung

Wenn du dann gut vorbereitet in die Kauf-Verhandlung gehst, bist du klar im Vorteil. Schließlich sammelst du nicht nur Kenntnisse über dein eventuell neues KFZ an, sondern auch handfeste Argumente und Selbstbewusstsein.

So geht die Preisverhandlung

Rabatte sind beim Autokauf sind eigentlich fast immer drin. Manchmal muss man sich nur ein bisschen geschickt anstellen, um für sich etwas rauszuholen. Das funktioniert manchmal darüber, dass du die Mängel des Autos ins Gespräch bringst. Stimme niemals zu, ein Auto über das Telefon oder einfach durch das Betrachten der Fotos auf einer Website oder einem Online-Auktionshaus zu kaufen. Sehe Dir das Auto immer persönlich an, und wenn Gebrauchtwagen nicht Dein Spezialgebiet sind, nehme einen Kumpel mit, der sich auskennt.

Wenn das Auto, das du dir ausgesucht hast, generell ein wenig gefragtes Modell ist, hast du auch die Chance am Preis etwas machen zu können.

Auch dann, wenn du siehst, dass dein Auto schon länger beim Händler steht und noch keinen Käufer gefunden hat. Was eigentlich immer funktioniert ist das Angebot der Barzahlung. Sobald diese Möglichkeit im Raum steht, hast du definitiv eine gute Verhandlungsbasis.

Gratis Zusatzleistungen.

Der Verkäufer möchte vom Preis nicht abrücken? Entweder ist das Angebot schon so hervorragend – oder du wendest einen cleveren Trick an: Überzeuge den Verkäufer, dass er dir Zusatzleistungen geben soll. Zum Beispiel neue Fußmatten, einen Satz Reifen oder eine Inspektion. Es gibt viele Dinge, die sich für dich richtig bezahlt machen können und den Verkäufer weniger kosten als ein Preisnachlass. Das nennt man Win-Win Situation.

Tipps für die Besichtigung

Die verschiedenen Automobilclubs bieten einen Inspektionsservice vor dem Kauf an, einige mit unterschiedlicher forensischer Intensität. Diese können zwar ein paar hundert Euro kosten, sind aber eine gute Möglichkeit, die Spreu vom Weizen zu trennen und sicherzustellen, dass man Dir keine Zitrone andreht. Die Alternative dazu ist eine Inspektion in einer unabhängigen Werkstatt (nicht in der Werkstatt, die für den Autohof, bei dem Sie das Auto kaufen). Auch hier wird eine Gebühr fällig, aber im Vergleich zu einer Fahrt mit einer tickenden Zeitbombe ist das Geld sehr gut angelegt.

Gebrauchtwagenkauf vom Händler oder von privat?

Willst du beim Gebrauchtwagenkauf auf Nummer sicher gehen, dann sind seriöse, niedergelassene Händler die beste Anlaufstelle. Zwar sind auch unzählige Gebrauchtwagen privater Verkäufer im Angebot, doch der Autokauf von privat birgt im Vergleich zum Fahrzeugkauf beim Händler deutlich mehr Risiken.

Idealerweise sollte der Autohändler, bei dem du den Gebrauchtwagenkauf anstrebst, Vertragspartner eines großen Autoherstellers sein. Anders als bei Privatverkäufen besteht beim Gebrauchtwagenkauf von gelisteten Händlern beispielsweise ein deutlich geringeres Risiko dafür, dass am Fahrzeug deines Interesses etwas manipuliert wurde.

Darauf kommt”s bei der Probefahrt an

Auch wenn der gebrauchte Wagen, den du besichtigst, auf den ersten Blick einen guten Eindruck macht: Auf eine Probefahrt solltest du vor dem Fahrzeugkauf in jedem Fall bestehen. Nimm dir dafür durchaus etwas mehr Zeit – wir empfehlen ca. 45 bis 60 Minuten.

Wie verhält sich das Auto im Stadtverkehr, wie bei schnellerer Fahrt über Land oder auf der Autobahn? Einige Motorprobleme fallen erst bei höheren Geschwindigkeiten auf!

Achte darauf, dass der Motor kalt ist. Ist er bereits warmgelaufen, soll dies vielleicht davon ablenken, dass das Auto im kalten Zustand eventuell schwer anspringt.

Treten komische Geräusche auf, die vom Motor, dem Auspuff oder dem Getriebe herrühren?

Wie gut funktioniert die Lenkung und wie spontan reagiert sie? Schlägst du sie bei langsamer Fahrt einmal voll ein, dürfen keine Knack-Geräusche zu hören sein. Bei höherem Tempo darf die Lenkung nicht vibrieren.

Hält der Wagen die Spur?

Wie gut reagieren die Bremsen? Sind eventuell Schleifgeräusche vernehmbar?

Schaue nach der Probefahrt nochmals einen Blick in den Motorraum und unter den Wagen, um sicherzugehen, dass der Motor kein Öl oder Bremsflüssigkeit verliert.

Und jetzt viel Spaß dabei, günstig ein Auto zu kaufen.

