So kommen Sie an attraktive Domains heran

Wer sich für eine Domain interessiert, die jemand anders gehört, aber eine bestimmte Domain haben will, kann bei ICANN Registra Secura den Monitoring-Service in Anspruch nehmen.

Dieser Service ist zunächst völlig kostenfrei. Secura überwacht die Domain als einen Service für den Kunden. Das erklärt auch den Erfolg des Angebotes. Die Kunden zahlen erst wenn die Domain neu registriert wird.

Die Secura GmbH nimmt bei Catchen nur Aufträge auf “first come, first served”-Basis an. In aller Regel gibt es keine Auktionen zu überwachten Domains.

Folgende Domainarten kann man beispielsweise auch überwachen und catchen lassen:

de-domains

com-domains

net-domains

org-domains

info-domains

biz-domains

us-domains

Eine “expired” domain ist noch eine aktive Domain. Durch die Einführung der “redemption period” bei vielen Domains haben Domaininhaber die Möglichkeit einen Monat nach der Löschung der Domain durch den Registrar eine Domain wieder zu bekommen. Nur domains, die ‘pending delete’ sind, können kurzfristig registriert werden.

Secura kann den Kunden auch nicht garantieren, dass die gewünschte Domain für sie registriert werden kann, wenn sie ‘deleted’ ist. Aber es gibt Anlass zu Hoffnung geben: Domains werden von Secura im Bruchteil einer Sekunde wieder registriert.

Secura ist einer der ersten ICANN akkredetierten Registrare, die sich mit dem Registrieren gelöschter Domains beschäftigt haben.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/monitor.html

https://www.domainregistry.de/monitoring.html (English)

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award “als Best International Domain Registration Firm – Germany”. Beim “Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016” wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim “Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016” im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

