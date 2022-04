So kommt Ruhe in den Alltag

Stressbewältigung mit Ritualen

Termin folgt auf Termin, unser Alltag ist strikt durch-getaktet. Krankmachende Hektik: Stress ist der Auslöser für viele Krankheiten. Umso wichtiger, dass wir uns täglich ruhige Wohlfühl-Momente gönnen. Kleine Rituale, große Wirkung – einfache Tipps helfen, den Alltag ruhig und gelassen zu bewältigen. Natürliche Wäsche (gesehen bei www.medima.de) begleitet uns dabei als Alltagshelfer direkt auf der Haut.

Ein erster Schritt zur Stressbewältigung ist ein geregelter Tagesablauf. Rituale helfen uns dabei, denn sie geben dem Alltag eine geordnete Struktur.

Feste Schlafenszeiten

Geregelte Schlafenszeiten sorgen dafür, dass sich unser Körper optimal erholen kann. Denn feste Schlafenzeiten unterstützen den Bio-Rhythmus, unsere „innere Uhr“. Wer täglich zur gleichen Uhrzeit aufsteht und ins Bett geht, findet einen natürlichen Takt, der dem eigenen Stoffwechsel gut tut.

Mit viel Wasser und Licht starten

Nach dem Aufstehen den Tag mit einem großen Glas Mineralwasser beginnen: So füllen wir die Flüssigkeitsspeicher des Körpers gut auf. Außerdem kommt der Stoffwechsel gleich auf Hochtouren – optimal, um fit in den Tag zu starten. Nicht nur Wasser ist wichtig, auch Licht macht uns aktiv und sorgt für gute Laune. Deshalb gleich morgens die Vorhänge öffnen und die Sonne herein lassen.

Auftanken in der Mittagspause

Neue Kraft gibt eine kurze Mittagspause und ein gesundes, leichtes Mittagessen. Wer sich danach 10 Ruheminuten mit geschlossenen Augen gönnt, startet energiegeladen in die zweite Runde des Tages.

Ruhige Abendstimmung

Abends am besten bewusst fünf Minuten Zeit nehmen, um den Tag Revue passieren zu lassen. Was ist gut gelaufen – was weniger gut? Das Handy dabei weglegen und nicht mehr erreichbar sein. So fällt es leichter, mit dem Tag abzuschließen und zur Ruhe zu kommen.

Rituale für innere Ruhe

Einfach mal abschalten, durchatmen und die Natur genießen. Schon 20 abendliche Minuten genügen um achtsam gehend zu entspannen. Natürlich wohlfühlen – warme Wäsche aus Kaschmir gibt dabei ein wohliges Gefühl direkt auf der Haut. Die Muskeln lockern sich und die Gedanken können frei fließen. Auch Yoga-Übungen sind ideal, um am Abend zur Ruhe zu kommen und die Themen des Tages hinter sich zu lassen.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Wärmewäsche aus Naturmaterialien mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Inzwischen in dritter Generation geführt, will das Familienunternehmen Gutes bewahren und Neues wagen.

Firmenkontakt

Medima ® – Peters GmbH

Annika Stein

Bolstraße 32

72459 Albstadt

07432 / 98 372 – 481

a.stein@medima.de

http://www.medima.de

Pressekontakt

PR-Werkstatt

Ulrike Cihlar

Tobias-Mayer-Straße 2

73732 Esslingen

07119371930

ulrike.cihlar@prwerkstatt.de

http://www.prwerkstatt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.