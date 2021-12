So merkst du Dir die neuen Ministerinnen und Minister!

Das Team rund um Olaf Scholz

Dass Olaf Scholz designierter Bundeskanzler ist, weißt du bereits. Wenn nicht, wird dich wohl auch nicht interessieren, wer darüber hinaus am Kabinettstisch sitzen wird. Wahrscheinlicher: Du hast die Nachrichten dazu bereits gelesen. Nach FDP und Grüne hat heute auch die SPD ihre Nominierungen bekannt gegeben.

Und, Hand aufs Herz: Weißt du jetzt die Namen der 16 zukünftigen Ministerinnen und Minister?

5 Sterne Redner und Gedächtnistrainer Boris Nikolai Konrad verspricht: In vier Minuten merkst du dir alle 16 Namen und Ämter! Du musst mitmachen. Deine Aufgabe: Stell Dir vor!

Stell Dir vor: Auf einem Acker steht ein Bauer. Er schimpft (Cem) zu seinem Kollegen, der dösend (özde) am Rand sitzt: „Hilf MIR“! (mir)

1. Auf der Arbeit nichts Neues: Zuständig ist weiter Hubertus Heil

2. Am Flughafen stehst du in der Schlange, aber nichts geht voran. Alle Security-Mitarbeiter sind gerade sehr beschäftigt: An einer Leine (Annalena) halten Sie zusammen einen Bären (Baer) fest, aber der will nicht und bockt (bock).

3. Stell dir einen Chemiesaal in der Schule vor (Bildung und Forschung).

4. Aber jetzt: Im Chemieraum steht überraschenderweise ein Bett (Bettina). Darin steht eine starke Frau, Typ Bodybuilder, (Stark)

Und singt. Leider unverständlich und wir fragen uns „Wat singt sie?“ (Watzinger)

5. Und wer Bettina Stark kennt stellt sie sich im Chemieraum wat Singen vor

6. Stell dir jetzt ein Fotostudio vor (Entwicklung). Eine Mitarbeiterin schult (Schulze) ihre Kollegin: „Wenden!“ (Svenja)

Stopp! Erst überlegen: Was passiert auf dem Acker? Was am Flughafen? Im Chemieraum? Im Fotostudio? Sehr gut!

7. Du holst deine Familie zusammen. Anne´ (Anne) Wand hängt ein Spiegel (Spiegel), damit sich alle zusammen sehen können.

8. Christian Lindner macht sich die Taschen voll mit Geld (Finanzen)

9. Beim Arzt im Wartezimmer husten alle Laut, ein Bach (Lauterbach) ausgehusteter Schleim ergießt sich, in dem sogar ein Aal (Karl) schwimmt.

10. Es regnet, du gehst schnell ins erste Haus, dass du finden kannst. Innen siehst du eine Nanny (Nancy), die sich erschreckt weil du einfach in ihr Haus kommst und sie zielt mit einem Faser (Faeser) auf dich.

Stopp! Was machst du mit deiner Familie? Was tut Christian Lindner? Was passiert beim Arzt? Und Innen im Haus? Was tut der Richter?

11. Du siehst einen Richter (Justiz) der eine PolizeiMarke (Marco) aus einem Busch holt und einen Mann fragt, wieso er die da gerade hingeworfen hat? (Buschmann)

12. Im Kanzleramt siehst du Herrn Scholz, hinter ihm schleicht ein Wolf den Gang entlang und hat ein geschmiedetes Schwert im Maul. (Wolfgang Schmidt)

13. Da ist eine Baustelle, auf der die Transformer statt Handwerker bauen (Transformation und Bau). Dir ist klar (Klara), dass ist nur ein Witz, wäre aber schon irgendwie geil! (Geywitz)

14. Stell dir eine Fridays for Future Demo (Umwelt, Naturschutz) vor. Steif (Steffi) stehen die Ordner am Rand und lenken (Lemke) die Protestierenden auf den richtigen Weg.

Stopp! Was macht der Richter? Wer folgt Olaf Scholz durchs Kanzleramt? Was ist das für eine Baustelle? Und was passiert mit den Fridays for Future Demonstranten?

15. Im Straßenverkehr schlingert ein Auto. „Der Kerl ist aber VOLL!“ (Volker) denkst du. Du siehst sogar, wie der betrunkene Fahrer singt (Wissing).

16. Ein Soldat (Verteidigung) bekreuzigt sich christlich (Christine), bevor er ein Lamm bricht (Lambrecht).

17. In der Kneipe (Wirtschaft) ist schlechte Luft (Wirtschaft und Klimaschutz). Eine Robbe (Robert) sitzt in der Ecke (Habeck) und stinkt.

Was irritiere dich im Straßenverkehr? Was tut der Soldat? Warum ist in der Wirtschaft schlechte Luft?

Geh jetzt noch einmal die Liste durch – Wie viele der Namen kannst du jetzt schon nach geschätzt etwa vier Minuten?

