So schützen Sie Ihre Familie und Ihr Einkommen

Gerade in Zeiten wie diesen, können sich Familien, die vorgesorgt haben, glücklich schätzen. Denn ein guter Versicherungsschutz nimmt nicht nur einen Teil unserer Sorgen, sondern gibt uns auch ein Gefühl von Sicherheit. Familien können sich heutzutage in nahezu allen Lebenslagen absichern. Besonders für den Nachwuchs ist das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit in der Regel groß. Wir zeigen Ihnen, mit welchen Versicherungen Sie gut für Ihre Familie vorsorgen.

1. Berufsunfähigkeitsversicherung

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung sichert Sie und Ihre Familie für den Fall ab, dass Sie Ihrem Job aufgrund eines schweren Unfalls oder krankheitsbedingt zeitweise oder gar nicht mehr nachgehen können. Sie erhalten im Leistungsfall eine monatliche Rente, die Sie vor finanziellen Engpässen schützt und den Einkommensverlust ausgleicht.

Tipp: Die “Infektionsklausel” kann ein weiterer guter Grund für die Absicherung durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung sein. Diese besagt, dass auch dann Berufsunfähigkeit vorliegt, wenn Sie Ihrer Arbeit aufgrund eines vollständigen Tätigkeitsverbotes infolge behördlicher Anordnungen oder einer von Ihnen ausgehenden Infektionsgefahr, für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten nicht nachgehen dürfen. In einigen Versicherungen wird diese Klausel standardgemäß und ohne Beschränkung auf bestimmte Berufe mit abgedeckt. Sprechen Sie uns hierzu gerne an!

2. Familienhaftpflichtversicherung

Schnell ist es passiert: Beim Fußballspielen im Garten trifft einer Ihrer Schützlinge die Fensterscheibe des Nachbarhauses. In solchen Fällen greift die private Haftpflicht – eine der wichtigsten Familienversicherungen überhaupt. Sie sichert alle im Haushalt lebenden Personen finanziell vor Personen-, Sach- und Vermögensschäden ab. In der elterlichen Privathaftpflicht mitversichert sind Kinder bis zum Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums. Für alle Kinder unter sieben Jahren gilt: Eltern müssen nur dann für durch ihre Kinder entstandene Schäden haften, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Ansonsten gilt der Nachwuchs laut Gesetzgeber als deliktunfähig.

3. Risikolebensversicherung

Auch wenn niemand gerne darüber nachdenkt: Die eigene Familie will man auch im Todesfall abgesichert wissen. Mit einer Risikolebensversicherung wird in diesem Fall eine festgelegte Summe an die Hinterbliebenen ausgezahlt, welche den weiteren Lebensunterhalt sichert. Besonders sinnvoll ist eine solche Absicherung dann, wenn es in der Familie einen Haupt- bzw. Alleinverdiener gibt oder größere finanzielle Verpflichtungen wie ein Kredit zu bedienen sind.

Tipp: Prüfen Sie auch bereits abgeschlossene Versicherungen regelmäßig und passen Sie diese bei Bedarf an neue Lebenssituationen wie Heirat, Geburt eines Kindes, Scheidung oder Elternzeit an.

Sie sind unsicher, ob Sie für sich und Ihre Familie ausreichend vorgesorgt haben? Wir beraten Sie gerne und geben Ihnen individuelle Empfehlungen, damit Sie im Ernstfall optimal abgesichert sind. Rufen Sie uns einfach kostenlos und unverbindlich unter (0511) 9665 – 30 an.

Seit 1872! PSD Bank Hannover e.G. – Ihr Geheimtipp.

Geheim aber oho: PSD Bank Hannover! Kunden, die uns bereits entdeckt haben, sind sehr zufrieden mit uns und unseren Dienstleistungen. Das belegt auch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Wirtschaftsmagazins EURO, worin wieder zahlreiche Kundenstimmen eingeflossen sind. Zum achten Mal in Folge wurde die Gruppe der PSD Banken als “Beliebteste Regionalbank” ausgezeichnet.

Was uns seit 1872 so erfolgreich macht?

Wir sind anders als die anderen Banken: Wir, die PSD Bank Hannover, gehören zu der ältesten Direktbankengruppe Deutschlands und vereinen die Vorteile einer Direktbank mit denen einer Filialbank!

Die PSD Hannover eG ist eine beratende Direktbank für Privatkunden für die Regionen Hannover, Celle, Peine, Wolfsburg, Hildesheim, Stadthagen, Wunstorf, Soltau und Uelzen. Sie wurde vor mehr als 140 Jahren als Selbsthilfeeinrichtung für Mitarbeiter der Post gegründet. Von den über 56.000 Kunden sind heute viele Angestellte aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Ihre Aufträge werden per Telefon an 365 Tagen im Jahr entgegen. Oder sie nutzen das kostenlose Onlinebanking. Persönliche Beratungen finden im KundenCenter in Hannover-Vahrenwald oder in unserer Nanofiliale in Bückeburg statt. Anrufe werden immer persönlich beantwortet, automatische Anrufbeantwortungssysteme gibt es nicht. Der Verzicht auf ein kostenintensives Filialnetz und ein strenges Kostenmanagement im Dienste des Kunden ermöglichen es der PSD Bank, ihre Wettbewerbsvorteile in Form besonders günstiger Konditionen weiterzugeben.

Kunden der PSD Bank genießen die Vorteile einer fairen Genossenschaftsbank: Entsprechend der genossenschaftlichen Satzung werden sie mit bestmöglichen Konditionen, individuellem Service und bedarfsgerechten Angeboten gefördert. Alle Kunden und Mitglieder erhalten gleich gute Konditionen – Lockangebote mit Kleingedrucktem gibt es nicht.

Die Angebote der PSD Bank Hannover eG gehen vom flexiblen Geldanlageprodukten bis hin zu fairen Privatkrediten und Baufinanzierungen mit persönlicher Beratung und individueller Finanzierungsplanung.

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

