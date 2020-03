So strahlt die Haut – egal in welchem Alter

Die Advanced Pflege-Serie von MALIN+GOETZ

Wir können den Alterungsprozess zwar nicht stoppen, aber wir können ihn verlangsamen. Wie das geht? Zum Beispiel mit der fortschrittlichen Advanced Pflege-Serie von MALIN+GOETZ, die unserer Haut dabei hilft in jedem Alter zu Strahlen. Sie bietet dabei die Extraportion Pflege und Schutz – angereichert mit Antioxidantien, Pflanzenextrakten und leichten Ölen.

Und so verlangsamen wir den Alterungsprozess ganz einfach in zwei Schritten: im ersten Step wird die Haut gründlich gereinigt, im zweiten Step wird sie sorgfältig gepflegt. Ganz easy würden wir sagen!

1. Step: Reinigung

Grapefruit Face Cleanser –

mit 0,3% Grapefruit-Extrakt

Facial Cleansing Oil –

mit 1% Traubenkernöl

Jojoba Exfoliating Cleanser –

mit 2,5% Jojoba-Mehl

2. Step: Pflege

Advanced Renewal Moisturizer –

mit 1% Wiesenschaumkrautöl

Advanced Renewal Cream –

mit 3% Lipid-Komplex

Revitalizing Eye Cream –

mit straffenden Peptiden

Recovery Treatment Oil –

mit 4,25% essentiellen Ölen

