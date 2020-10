So viel Spannung gab’s noch nie: E WIE EINFACH wird Partner der DeutschlandCard

Programmteilnehmer können sich bei Vertragsabschluss 12 Monate NETFLIX und bis zu 29.000 DeutschlandCard Punkte sichern

Ab Ende Oktober ist der digitale Stromanbieter E WIE EINFACH neuer Partner der DeutschlandCard. Zum Start erwartet die Teilnehmer des Multipartner-Bonusprogramms direkt eine spannungsreiche Aktion: Teilnehmer, die vom 28. Oktober bis 13. Dezember 2020 zu E WIE EINFACH wechseln und einen Strom- oder Gasvertrag abschließen, erhalten nicht nur 100-prozentigen Ökostrom oder klimaneutrales Gas, sondern darüber hinaus auch 12 Monate NETFLIX gratis sowie bis zu 29.000 DeutschlandCard Punkte on top. Das Angebot gilt sowohl für NETFLIX Neu- als auch Bestandskunden.

“Nachhaltige Energiewirtschaft und Umweltschutz liegen der DeutschlandCard sehr am Herzen. Durch die Partnerschaft mit E WIE EINFACH können unsere Teilnehmer nun Ökostrom – gepaart mit spannenden Services – beziehen”, erklärt Dirk Kemmerer, Geschäftsführer der DeutschlandCard.

Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH ergänzt: “Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit und damit über neue Chancen in der Vermarktung. So profitieren die mehr als 20 Millionen DeutschlandCard Teilnehmer bundesweit von unseren attraktiven Produkten sowie digitalen Services über die E WIE EINFACH-App und können gleichzeitig wertvolle Punkte sammeln.”

Die gesammelten DeutschlandCard Punkte können je nach persönlicher Vorliebe beispielsweise bei teilnehmenden Partnern an der Kasse mit den Einkäufen verrechnet, gegen Prämien eingelöst oder an gemeinnützige Organisationen gespendet werden.

Über E WIE EINFACH

E WIE EINFACH ist die digitale Strommarke für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst personalisierte Strom- und Gastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

Über die DeutschlandCard GmbH

Unter dem Motto “Punkte dich glücklich” sammeln bereits mehr als 20 Millionen Teilnehmer des Bonusprogramms DeutschlandCard Punkte bei den teilnehmenden Geschäften der Partnerunternehmen EDEKA und Marktkauf, Esso, Netto Marken-Discount, Hammer, ROFU, Staples, sonnenklar.TV, Vergölst Reifen- und Autoservice, MediKur, teilnehmende Apotheken und teilnehmende Restaurants sowie mehr als 400 Online-Shops. Die Teilnehmer profitieren zudem regelmäßig von attraktiven Coupons beispielsweise in der DeutschlandCard App, auf der Webseite sowie in Newslettern und Punktestandsinformationen, mit denen sie ihr Punkte-Konto noch schneller füllen können. Die gesammelten Punkte können bei teilnehmenden Partnern an der Kasse mit den Einkäufen verrechnet, gegen Prämien eingelöst oder an gemeinnützige Organisationen gespendet werden. Weitere Informationen: www.deutschlandcard.de

