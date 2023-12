So wird 2024 zum Erfolg! DENKBUCH Erfolg – Die Basis von Thomas Kapp

Ein unverzichtbarer Leitfaden für Ihre Erfolgsstrategie im neuen Jahr

In den Tagen „zwischen den Jahren“ werden die guten Erfolgsvorsätze für das neue Jahr 2024 gefasst. Das ‚DENKBUCH Erfolg – Die Basis‘ von Thomas Kapp, herausgegeben vom Mentoren-Verlag, ist das perfekte Arbeitsbuch für alle, die planen, im Jahr 2024 ihre Ziele zu erreichen und Erfolg zuverlässig zu gestalten. Thomas Kapp, ein versierter Coach und Mentor, nutzt seine umfassende Expertise, um Leserinnen und Lesern konkrete Strategien und Einsichten für persönlichen und beruflichen Fortschritt zu vermitteln. Das Buch zielt darauf ab, praktische Methoden und Denkansätze bereitzustellen, die den Lesenden helfen, ihre Ambitionen und Vorhaben im neuen Jahr effektiv zu planen und umzusetzen

Thomas Kapp präsentiert in seinem Werk 42 Schlüsselkategorien, die den Lesern und Leserinnen helfen, ihre individuellen Erfolgsstrategien zu entwickeln und umzusetzen.

Im Rahmen seiner beeindruckenden Karriere als Coach und Mentor bringt Thomas Kapp eine reiche Erfahrung aus seiner Zeit als promovierter Jurist und Wirtschaftsanwalt mit. Über drei Jahrzehnte hat er in diesem Bereich gearbeitet und dabei eine tiefgreifende Einsicht in die rechtlichen Aspekte der Wirtschaft gewonnen. Besonders bemerkenswert ist seine Erkenntnis, dass das Rechtssystem oftmals nur an der Oberfläche menschlicher Konflikte kratzt, ohne die tieferliegenden Probleme und Potenziale der Individuen wirklich zu adressieren. Diese einzigartige Perspektive macht Thomas Kapp zu einem gefragten Experten, der weit über die Grenzen des Rechts hinaus Wege zur persönlichen und beruflichen Entwicklung aufzeigt.

Der Mentoren-Verlag, der sich auf die Förderung von Unternehmertum und Führung spezialisiert hat, sieht in „DENKBUCH Erfolg – Die Basis“ einen essenziellen und wertvollen Ratgeber für alle, die im nächsten Jahr neue Erfolgspfade gehen möchten.

Titel: DENKBUCH Erfolg – Die Basis

Autor: Thomas Kapp

Seitenzahl: 264

Preis: 24,99 EUR

ISBN: 978-3-98641-093-3

Für weitere Informationen oder Interviewanfragen kontaktieren Sie bitte den Mentoren-Verlag.

Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto „Erfolg braucht Mentoren“ schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort „Media“ im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen.“

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken „Mentoren-Verlag“, „Telemach-Verlag“ und „Herodot-Verlag“ decken die unterschiedlichen Themen ab.

Kontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100



https://mentoren-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.