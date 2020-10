Social Media Expertin verschickt lieber Briefe per Post

Ja, ich bin Social Media Expertin – trotzdem verschicke ich Geburtstagswünsche lieber per Post!

Vielleicht interessiert Sie meine Geschichte?

Als Mediengestalterin und Social Media Expertin in einer Werbeagentur bin ich, Shirin, fast täglicher Social Media Konsument und Produzent.

An meinem 24. Geburtstag, der dieses Jahr am 29. Februar statt fand, habe ich via Instant Messaging – wie jedes Jahr – viele Glückwünsche erhalten.

In Erinnerung geblieben ist mir die gemalte Grußkarte meiner Mama.

Wissen Sie warum?

Weil es heutzutage ein Zeichen der Wertschätzung ist, dass jemand fürs Gratulieren lieber zum Stift als zum Smartphone greift.

Ich habe es trotz Digitalisierung gewagt die Wertschätzung für einen wichtigen Menschen zurück aufs Blatt Papier zu bringen!

Mit meinen Grußkarten, die ich unter www.Maldu.de erstmalig seit dem 1. Oktober diesen Jahres in meinem Online-Shop verkaufe, ermögliche ich es jedem kinderleicht mit nur 3 Formen persönliche Handmade DIY Grußkarten zu gestalten. Nachhaltig produziert und mit viel Liebe in Deutschland von mir designt sowie hergestellt erhält jedes Grußkarten-Set meine persönliche Handsignatur bevor es von mir verschickt wird.

Weil mir meine Familie und Freunde am Herzen liegen, verschicke ich ihnen künftig keine Glückwünsche mehr per SMS sondern mit liebevoll von mir gestalteten Glückwunschkarten, verpackt in einem Recycling-Briefumschlag. Und Sie?

Herzliche Grüße

Shirin

Mein Name ist Shirin und ich bin leidenschaftliche Mediengestalterin aus dem wunderschönen Allgäu.

Ich liebe es, für meine Freunde und Familie Zeit in persönliche Geschenke zu investieren, weil ich glaube, dass ich ihnen damit eine echte Freude bereiten kann.

Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Grußkartenwelt ein Stück persönlicher zu gestalten.

Für Dich habe ich hochwertig veredelte Maldu®-Grußkarten entworfen, die Du kinderleicht mit nur 3 Formen in ein echtes Unikat im Quadrat® verwandeln kannst.

Ich hoffe, Dich dabei zu unterstützen, den Menschen, die Dir wichtig sind, zu besonderen Anlässen mit selbst gestalteten Grußkarten eine echte Freude zu bereiten.

Maldu® Dein Unikat im Quadrat ®!

