Social-Media-Strategie für Finanzunternehmen + Finanzdienstleister

PR, Social Media + Marketing für Finanzdienstleister und Finanzdienstleistungen: Social-Media-Kommunikation und Social-Media-Werbung im Finanzbereich

In der Blog-Reihe „PR und Marketing für Finanzdienstleister und Finanzdienstleistungen“ derPR- und Social-Media-Beratung Görs Communications (https://www.goers-communications.de) wurde bereits aufgezeigt, warum eine Digitalstrategie für Finanzunternehmen, Finanzdienstleister und allen anderen Anbietern von Finanzprodukten immer wichtiger wird. Ohne eine sinnvolle und effektive Online- Marketing-Strategie geht es schlicht nicht mehr – und sie wird in Zukunft nur noch wichtiger werden. Um zu verdeutlichen, wo im Online-Marketing für Finanzdienstleister Potenziale auch mit niedrigem Budget schlummern, hat Görs Communications einen sechsteiligen Maßnahmenplan entwickelt, der auch von kleineren Finanzdienstleistern mit niedrigem Marketing-Budget umgesetzt werden kann.

Der erste Teil des Maßnahmenplans ist ein Kick-Off-Workshop für das Onlinemarketing. Zweiter Teil des Maßnahmenplans ist die Website-Optimierung (SEO und Content Marketing). Wie genau die SEO-Optimierung abläuft, wird im dritten Teil des Maßnahmenplans erläutert. Im folgenden vierten Teil geht es schließlich jetzt um die Social-Media-Kommunikation und Social-Media-Werbung. Ein Thema, das viele Finanzdienstleister leider immer noch unterschätzen.

Social-Media-Strategie für Finanzunternehmen und Finanzdienstleister

Eine effektive Social-Media-Strategie für Finanzdienstleister sollte darauf abzielen, Vertrauen aufzubauen, Fachkenntnisse zu demonstrieren, Kundenservice zu bieten und die Marke zu stärken. Hier sind einige Beispiele und Elemente einer solchen Strategie:

Inhalte mit Mehrwert:

Teilen von Finanzberatung, -tipps und -informationen, die für die Zielgruppe relevant sind.

Beispiel: Erstellung von kurzen Video-Tutorials zu Finanzplanung oder Erklärungen zu aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen.

Kundenbewusstsein fördern:

Teilen von Erfolgsgeschichten von Kunden oder Fallstudien.

Nutzen von Kundenbewertungen und Testimonials.

Beispiel: Veröffentlichung von Kundenberichten über erfolgreiche Investitionen oder finanzielle Planung.

Community-Engagement:

Teilnahme an Finanzdiskussionen und relevanten Hashtags.

Beantwortung von Fragen und Kommentaren, um das Engagement zu fördern.

Beispiel: Einrichtung regelmäßiger „Frage-Antwort“-Sessions auf Twitter oder Facebook.

Visuelle Inhalte nutzen:

Verwendung von ansprechenden Grafiken, Infografiken oder Diagrammen, um komplexe finanzielle Konzepte zu erklären.

Beispiel: Teilen von visuellen Darstellungen über die Vorteile verschiedener Anlagestrategien.

Branchennews und Trends:

Teilen von aktuellen Nachrichten und Trends in der Finanzbranche.

Beispiel: Regelmäßige Updates über gesetzliche Änderungen, Wirtschaftsindikatoren oder neue Finanzprodukte.

Live-Veranstaltungen und Webinare:

Organisation von Live-Veranstaltungen oder Webinaren zu finanziellen Themen.

Möglichkeit für die Zielgruppe, direkt Fragen zu stellen.

Beispiel: Einrichtung von monatlichen Webinaren zu verschiedenen Finanzthemen.

Compliance beachten:

Einhaltung von Compliance-Richtlinien und -regulierungen in der Finanzbranche.

Beispiel: Klare und verständliche Kommunikation über finanzielle Produkte, ohne irreführende Informationen.

Kundenservice über Social Media:

Bereitstellung von Kundenservice über Plattformen wie Twitter oder Facebook.

Schnelle Reaktion auf Anfragen oder Beschwerden.

Beispiel: Einrichtung eines Kundenservice-Teams, das über Social Media erreichbar ist.

Zielgruppenorientierte Anzeigen:

Nutzung von zielgerichteten Anzeigen, um spezifische Zielgruppen anzusprechen.

Beispiel: Schaltung von Anzeigen für altersspezifische Finanzprodukte auf Plattformen wie Instagram oder LinkedIn.

Datenschutz und Sicherheit betonen:

Kommunikation über die Sicherheitsmaßnahmen und den Datenschutz des Unternehmens.

Beispiel: Veröffentlichung von Beiträgen oder Infografiken, die die Sicherheitsprotokolle und Datenschutzrichtlinien erläutern.

Es ist wichtig, dass Finanzdienstleister in sozialen Medien einen ausgewogenen Ansatz finden, um Fachwissen zu vermitteln, Vertrauen aufzubauen und dabei die Compliance-Anforderungen zu beachten.

Social-Media-Kommunikation und Social-Media-Werbung

„Google liebt Social Signals“: Die Wertigkeit von Backlinks sind von jeher ein großes Thema unter SEO-Experten. Sicher ist, dass ein einzelner Link von Facebook längst nicht so stark ist wie ein Link etwa von SPIEGEL ONLINE oder anderen großen Seiten. Ohne Social Signals geht es hingegen auch nicht. Backlinks und (Weiter-)Empfehlungen in Social Networks wieFacebook,Twitter, Xing, und LinkedIn, den beiden Google-Dienste YouTube und Google+, Pinterest, TumblR, und Instagram sind jedoch unverzichtbar, um bei Google die echten Spitzenplatzierungen zu erreichen. Und damit die potenziellen Kunden – aber auch die so genannten „Influencer“ und Multiplikatoren wie beispielsweise (Finanz-)Blogger oder Journalisten.

Ein großer Vorteil der Social-Media-Kommunikation besteht darin, dass Postings, Tweets, Likes, Kommentare etc. kostenfrei sind. Es entstehen also bei der Social-Media-Kommunikation keine direkten Werbekosten – nur der Aufwand für das Schreiben, Hochladen und sonstige Aktivitäten. Selbstverständlich übernimmt die Agentur Görs Communications bei Interesse diese Aktivität vom Kunden, alternativ bietet sich jedoch auch eine einmalige Schulung oder eine langfristige Beratung an. Denkbar bei den Social-Media-Aktivitäten sind diverse Vorgehensweisen, so kann entweder nur ein Corporate-Account gestartet werden – oder eine eigene kleine Social-Media-Kampagne für jede neue Finanzdienstleistungen, mit Fotos, Videos, Text und Verlinkungen. Flankierend können auch Werbeschaltungen auf den Social-Media-Diensten vorgenommen werden, aber die Entscheidung liegt selbstverständlich auch immer beim Kunden der Agentur.

Die professionelle Nutzung von Social Media für die Kommunikation bietet Finanzdienstleistern verschiedene Vorteile:

Vertrauensbildung und Glaubwürdigkeit:

Durch regelmäßige und professionelle Kommunikation können Finanzdienstleister das Vertrauen ihrer Zielgruppe aufbauen und ihre Glaubwürdigkeit stärken.

Kundenbindung und -interaktion:

Social Media ermöglicht es Finanzdienstleistern, direkt mit ihren Kunden zu interagieren. Dies fördert die Kundenbindung und schafft eine offene Kommunikationsplattform.

Markenbekanntheit und -positionierung:

Durch gezielte Inhalte und strategische Kommunikation können Finanzdienstleister ihre Markenbekanntheit steigern und ihre Positionierung in der Branche verbessern.

Fachexpertenstatus demonstrieren:

Die regelmäßige Bereitstellung von Fachinformationen auf Social Media ermöglicht es Finanzdienstleistern, ihre Expertise zu zeigen und als Branchenführer wahrgenommen zu werden.

Krisenkommunikation:

Social Media bietet eine schnelle Möglichkeit zur Krisenkommunikation. Finanzdienstleister können transparent und zeitnah auf Krisensituationen reagieren und ihre Kunden informieren.

Zielgruppengenauigkeit:

Durch gezielte Werbeanzeigen und gezielte Kommunikation können Finanzdienstleister ihre Botschaften an spezifische Zielgruppen anpassen und ihre Reichweite optimieren.

Marktforschung und Feedback:

Social Media ermöglicht es Finanzdienstleistern, die Meinungen ihrer Kunden zu erfahren und Marktforschung betreiben. Kundenfeedback kann genutzt werden, um Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.

Erschließung neuer Kunden:

Social Media bietet Finanzdienstleistern die Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen, insbesondere durch gezielte Werbung und virale Verbreitung von Inhalten.

Effektive Nutzung von Trends:

Finanzdienstleister können auf Social Media Trends aufgreifen und sich anpassen. Dies ermöglicht es, flexibel auf aktuelle Entwicklungen in der Branche und auf dem Markt zu reagieren.

Wettbewerbsvorteil:

Professionelle Social Media Kommunikation gibt Finanzdienstleistern einen Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die effektiv in sozialen Medien agieren, können sich von der Konkurrenz abheben.

Recruitment und Mitarbeiterengagement:

Social Media kann auch für das Recruiting genutzt werden, um talentierte Fachleute anzuziehen. Darüber hinaus kann es dazu beitragen, das Mitarbeiterengagement zu fördern, indem Erfolge und Aktivitäten des Teams geteilt werden.

Insgesamt bietet eine professionelle Social Media Kommunikation Finanzdienstleistern die Möglichkeit, ihre Kundenbindung zu stärken, ihre Marke zu fördern und effektiv mit ihrer Zielgruppe zu interagieren.

Görs Communications bietet den meisten Kunden ein Social-Media-Start-Paket an, bei dem bei den wichtigsten Social Networks Accounts eröffnet werden, natürlich mit Impressum und Logo versehen und den ersten Start-Postings (Texte, Verlinkungen, Fotos, Videos etc.) als Grundbefüllung. Diese Accounts können dann, wie bereits geschrieben, von den Finanzdienstleistern selbst oder von einer Agentur gepflegt und ausgebaut werden.

Social Media Werbung (Anzeigen)

Social Media Anzeigen könnte man zusätzlich schalten, um die einzelnen Social-Media-Accounts sowie die Webseiten der Finanzdienstleister zu bewerben und wertvolle Leads (Anfragen) zu generieren. Social Media Ads entwickeln ich täglich weiter und umfassenden mittlerweile die gesamte Klaviatur des professionellen Onlinemarketings.

Die Konzeption und Umsetzung von Social-Media-Werbung für Finanzdienstleister erfordert eine ausgewogene Mischung aus ansprechenden Inhalten, zielgerichteten Botschaften und einer klaren Call-to-Action. Hier sind 20 Anzeigenbeispiele, die Finanzdienstleister nutzen können:

Produktwerbung:

Anzeige für ein neues Finanzprodukt mit ansprechenden Grafiken und einer klaren Beschreibung der Vorteile.

Ratgeber-Video:

Kurzes Video, das Finanztipps oder Anleitungen zu bestimmten Themen bietet.

Erfolgsgeschichte:

Anzeige, die die finanzielle Erfolgsgeschichte eines Kunden hervorhebt, um Vertrauen aufzubauen.

Webinar-Einladung:

Grafik, die zu einem Live-Webinar einlädt, in dem Finanzexperten aktuelle Trends besprechen.

Infografik zu Anlagestrategien:

Kompakte Infografik, die verschiedene Anlagestrategien und deren Vor- und Nachteile zeigt.

Risikomanagement-Tipps:

Anzeige, die praktische Tipps zum Risikomanagement für Investitionen gibt.

Finanzplanungs-Checkliste:

Werbung für eine herunterladbare Checkliste zur persönlichen Finanzplanung.

Finanzierungsangebot:

Anzeige für spezielle Finanzierungsoptionen oder Kreditangebote.

Interaktive Umfrage:

Umfrage über soziale Medien, um Kundenmeinungen zu aktuellen Finanzthemen zu sammeln.

Branchennews-Teaser:

Kurzer Teaser für aktuelle Nachrichten oder Entwicklungen in der Finanzbranche.

Altersvorsorge-Ratgeber:

Anzeige, die auf einen umfassenden Leitfaden zur Altersvorsorge verlinkt.

Community-Gewinnspiel:

Werbung für ein Gewinnspiel oder eine Verlosung, um die Community zu aktivieren.

Rentabilitätsgrafik:

Grafik, die die historische Rentabilität von Anlageprodukten visualisiert.

Finanzberatungs-Angebot:

Anzeige, die kostenlose Erstberatungen oder spezielle Angebote für Finanzberatung bewirbt.

Testimonial-Video:

Video, in dem ein zufriedener Kunde über die positiven Erfahrungen mit den Dienstleistungen spricht.

Branchenstatistiken:

Anzeige, die auf aktuelle Statistiken oder Studien in der Finanzbranche hinweist.

Digitale Finanztools:

Werbung für eine neue Finanzmanagement-App oder digitale Tools.

Versicherungsangebot:

Grafik, die auf Versicherungsangebote hinweist, begleitet von einer klaren Nutzenaussage.

Experten-Interview:

Ausschnitt aus einem Interview mit einem Branchenexperten zu aktuellen Wirtschaftstrends.

Nachhaltige Investitionen:

Anzeige, die auf nachhaltige und ethische Anlageoptionen hinweist.

Bei der Umsetzung dieser Social Media Anzeigen ist es wichtig, die Zielgruppe genau zu kennen, klare Call-to-Action-Elemente zu integrieren und die Anzeigen regelmäßig zu optimieren, basierend auf den gemessenen Ergebnissen und dem Feedback der Zielgruppe.

