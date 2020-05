Sofortratgeber Leaky Gut – Verstehen, erkennen, behandeln, so wird’s gemacht!

Leaky Gut – Löcher im Darm Dauerhaft beschwerdefrei werden! Der Leaky Gut ist kein Mysterium sondern ein in medizinischen Behandlungsleitlinien charakterisiertes Krankheitsbild. Die Erklärung des Krankheitsbildes Leaky Gut erfolgt aktuell leider haup

Leaky Gut – Löcher im Darm

Dauerhaft beschwerdefrei werden!

Der Leaky Gut ist kein Mysterium sondern ein in medizinischen Behandlungsleitlinien charakterisiertes Krankheitsbild. Die Erklärung des Krankheitsbildes Leaky Gut erfolgt aktuell leider hauptsächlich durch die bloggende Laienhand und weniger durch Experten. Prof. Dr. Martin Storr möchte das ändern und greift in seinem aktuellen Sachbuch das Thema Leaky Gut mit einer unaufgeregten, fachlich fundierten Sichtweise auf. Die Darmbarriere, an der sich der Leaky Gut abspielt, ist unser Schutzschild. Wenn hier Schäden auftreten können Beschwerden direkt am Darm und durch das Eindringen von Substanzen in den Körper auch an anderer Stelle im Körper, also darmfern, entstehen.

Hippokrates hatte schon vermutet, das „alle Erkrankungen Ihre Ursache im Darm haben“. Die moderne, ganzheitliche Medizin sieht tatsächlich für sehr viele Erkrankungen eine Ursache im Darm. Damit sich diese Erkrankungen bessern, wollen die Ursachen am Darm identifiziert und individuell behandelt werden. Der Sofortratgeber Leaky Gut enthält Informationen und Erfahrungen aus mehr als 2 Jahrzehnten erfolgreicher Behandlung von Betroffenen mit verschiedensten Erkrankungen, die am Darm ihren Ursprung haben. Die Informationen stellen in verständlicher Sprache den aktuellen Stand der Wissenschaft dar und benennen nützliches und unnötiges klar beim Namen. Der Aufbau des Buches folgt dabei der Reihenfolge in der in der Sprechstunde üblicherweise Fragen gestellt und beantwortet werden.

Im ersten Abschnitt des Buches werden die Ursachen des Leaky Gut sowie die entstehenden Symptome und assoziierte Erkrankungen erläutert. Im Anschluss daran werden sinnvolle Diagnostikmaßnahmen erklärt und nicht sinnvolle Diagnostikangebote diskutiert. Alle wichtigen Fragen zur Therapie, wie zur Ernährungsanpassung entweder in kleinen Schritten oder mit großen Schritten mit der VERUM und der FODMAP Diät, zu Lebensstilanpassungen, zur Stresskontrolle, zu Supplementierungen oder zu spezifischen medikamentösen Maßnahmen werden erläutert.

Der Lösungsansatz ist genial. Informieren, Ruhe bewahren und mit wenigen, dafür gezielten Schritten die eigenen Beschwerden dauerhaft unter Kontrolle bekommen.



Autor:

Professor Dr. Martin Storr ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, am Zentrum für Endoskopie in Starnberg.

Sein Spezialgebiet umfasst die Behandlung von Patienten mit funktionellen Magen- und Darmerkrankungen, Patienten mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.

Martin Storr

Sofortratgeber Leaky Gut – Verstehen, erkennen, behandeln, so wird’s gemacht!

Digesta Verlag, München, 2020

Buch EUR [D] 16,99 EUR

EPub EUR [D] 12,99 EUR

ISBN: 9783749481811

