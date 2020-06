Sola Switzerland feiert das PINK FRIDAY Wochenende

Attraktiver Online-Ausverkauf vom 05.06 bis 07.06

Sola Switzerland ist einer der weltweit führenden Anbieter für hochwertige Bestecke, edles Geschirr und modernes Kochzubehör. Seit über 150 Jahren überzeugen wir mit Schweizer Präzision, herausragenden Designs und innovativen Produkten.

PINK FRIDAY Das bunte Verkaufswochenende mit Sola Switzerland

Von Freitag, 05. Juni, bis Sonntag, 07. Juni, bietet Sola Switzerland eine besondere Aktion an: Das PINK FRIDAY Wochenende. Mit Rabatten von bis zu 80 Prozent möchten wir uns bei unseren Kunden für ihre Treue bedanken. Auch alle Neugierigen, die Sola Switzerland noch nicht kennen, sind herzlich eingeladen, sich in unserem Online-Shop umzuschauen und sich von der Qualität unserer Produkte zu überzeugen.

Unser Online-Ausverkauf beinhaltet nur für kurze Zeit Angebote, die Freunde gehobener Esskultur woanders schwerlich finden werden. Dazu gehören ausgewählte Bestecksets, edles Porzellan, ausgefallene Limonadenlöffel sowie hochwertige Messer-Sets, Brotbretter, Dessert-Sets und Tabletts. Kennen Sie zum Beispiel unser 18-teiliges Porzellan-Set Wild Flowers mit bunten Wiesenblumen auf weißem Porzellan. Damit können Sie jede Mahlzeit optisch aufwerten und dies zu einem einmalig günstigen Preis. Unschlagbar trendig ist auch unsere große Auswahl an edlen Limonadenlöffeln. Pflegen Sie damit die Dolce Vita auf dem sommerlichen Balkon, genießen Sie das süße Leben und greifen Sie bei unserer Sommer-Online-Ausverkaufsaktion zu.

Sie möchten wissen, welche attraktiven Schnäppchen Sie im Detail beim PINK FRIDAY erwarten? Besuchen Sie uns auf unserer Webseite und erfahren Sie mehr: www.solapoint.de/pink-friday.

FEED the SOUL Entdecken Sie Sola Switzerland

Unsere Dienstleistungen und Produkte verstehen wir als Beitrag zu einer stilvollen Ess- und Lebenskultur. Nicht umsonst lautet unsere Unternehmensphilosophie: FEED the SOUL. Wir sind der Meinung, dass eine gediegene Esskultur die Seele besänftigt und zu einem attraktiven Lebensgefühl dazugehört. Dieser Ansatz hat sich dabei über Generationen hinweg als Erfolgsrezept erwiesen.

Unser Unternehmen befindet sich bereits in der fünften Generation in Familienbesitz. Der Hauptsitz von Sola Switzerland befindet sich in Emmen in der Nähe von Luzern. Weitere Niederlassungen befinden sich in Österreich (Wien) und der Slowakei (Nitra).

Wir von Sola Switzerland schätzen die ehrliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Geschäftspartnern rund um den Globus und garantieren ihnen Herstellungskontinuität. Das Einhalten sozialer und ökologischer Standards ist für unser Unternehmen eine Selbstverständlichkeit.

Unser Produktportfolio umfasst ein breites Sortiment: Von Produkten für Privathaushalte über Produkte für die Gastronomie bis hin zu Ausführungen der absoluten Luxusklasse. Für jeden ist etwas dabei. Es lohnt sich also, regelmäßig bei uns im Online-Shop vorbeizuschauen. Entdecken Sie Sola Switzerland!

