Solingen: REBA IMMOBILIEN AG startet Joint Venture mit ProInvest Properties für Neubau in Nordrhein-Westfalen

ProInvest Properties kauft und entwickelt Grundstücke für Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen ( www.proinvest-properties.de). Im Joint Venture mit dem Schweizer Investor, der REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), wurde ein Baugrundstück von circa 1.500 m² in der Bertholdstraße in Solingen-Wald gekauft, das nun entwickelt und bebaut wird. Die Baugenehmigung ist bereits erteilt.

REBA IMMOBILIEN AG startet Joint Venture mit ProInvest Properties für Neubau in Nordrhein-Westfalen

Das exklusive Neubauvorhaben besteht aus zwei freistehenden, dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern mit Tiefgaragen und jeweils fünf Wohneinheiten. Der attraktive Baustil ist außergewöhnlich und wurde bereits mehrmals von dem renommierten Solinger Architekturbüro Quadrat X Architekten umgesetzt.

Insgesamt werden vier Gartenwohnungen, vier Wohnungen im Obergeschoss und zwei großzügige Penthouse-Wohnungen schlüsselfertig errichtet. Sämtliche Wohnungen sind stufenlos erreichbar und verfügen über einen Loggia oder eine Terrasse. Die Tiefgarage bietet Platz für 14 Stellplätze.

Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich im 2. Quartal 2022.

In der Bertholdstraße in Solingen-Wald entstehen circa 1.300 m² Wohnbebauung, die Baugenehmigung wurde bereits erteilt.

Der Vertrieb der Wohnungen ist ebenso bereits gestartet und erfolgt exklusiv über Tim Vermeegen, Vermeegen Immobilien in Solingen, der das Joint Venture der REBA IMMOBILIEN AG mit ProInvest Properties schon bei der Ankaufstransaktion begleitete. 60% der Wohnungen sind bereits über ihn reserviert.

Die Planung des Neubaus erfolgte durch das lokale Solinger Architektenbüro von Matthias Freund und Simon Bykowski, Quadrat X Architekten.

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch), Investor für Wohnimmobilien, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Immobilien (Gewerbeimmobilien, Hotelimmobilien und Wohnanlagen: www.secret-sale-immobilien.com)

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen:

www.proinvest-properties.de

www.reba-immobilien.ch

www.quadratx.de

www.vermeegen-immobilien.de

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler & Hotelmakler für Off Market Immobilien

Immobilieninvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin, Bad Sooden-Allendorf bei Kassel und Repräsentanten in Düsseldorf, Leipzig, und München in Deutschland sowie Hevíz am Balaton, Region Plattensee in Ungarn ist international als Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler und Hotelmakler für Off Market Immobilien (Anlageimmobilien, Hotels, Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien) sowie als Immobilieninvestor, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler für Neubau tätig.

+++ Off Market Immobilien Spezialist +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist im Gewerbeimmobilienbereich auf Off Market Immobilien spezialisiert (Off Market Deals: Off Market Immobilien Investments und Off Market Immobilien Transaktionen ohne öffentliche Bieterverfahren) und primär in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv.

Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt ihren Kunden:

– Off Market Immobilien & Portfolios

– Bürogebäude

– Hotels & Hotelbaugrundstücke

– Wohnanlagen & Mehrfamilienhäuser

– Mikroapartmentanlagen & Studentenwohnheime

– Handelsimmobilien, EKZ-Immobilien & Shopping Center: Fachmarktzentren, SB-Warenhäuser, Einkaufszentren, Supermärkte, Nahversorgungszentren, Lebensmittel-Discounter, Baumärkte, Gartenmärkte

– Seniorenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen

– Krankenhäuser, Kliniken & Ärztehäuser

– Logistikimmobilien & Parkhäuser

– Campingplätze & Ferienanlagen

– Grundstücke (z.B. für Hotelneubau, Studentisches Wohnen, Geschosswohnungsbau)

– Neubauprojekte

+++ Neubau und Bausanierung der REBA IMMOBILIEN AG +++

Die REBA IMMOBILIEN AG ist auch als Bauträger und Projektentwickler tätig und bietet einen umfassenden Service für Bausanierungen (Sanierungen & Renovierungen) an. Spezialgebiet: Hotelmodernisierungen & Hotelsanierungen

Weitere Informationen: https://www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399

dialog@reba-immobilien.ch

https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99

presse@pr4you.de

https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.