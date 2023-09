solutions: 2023

Wo Pioniere der digitalen Transformation die Zukunft gestalten

Hamburg, 12. September 2023 – Drei Tage, die den Puls der digitalen Ära spürbar machen! Vom 6. bis 8. September 2023 wurde Kampnagel in Hamburg zum Zentrum für Gestalter:innen der digitalen Zukunft. Über 240 führende Speaker:innen und 30 erfahrene Hosts, tauschten sich auf fünf Bühnen aus, diskutierten in Masterclasses und lieferten Einblicke in die Welt der digitalen Transformation.

Hamburgs digitales Herz schlägt lauter

Neben zahlreichen Vorträgen und Workshops unter dem Schwerpunkt der digitalen Transformation, wurden Themen wie High Performance Teams, New Pay, Cyber Security, Low-Code Nachhaltigkeit, Innovation, Automation und Legal behandelt. Ein Highlight des Kongresses war die Keynote „Nur wer sichtbar ist, findet auch statt“ von Unternehmerin und Investorin Tijen Onaran. In einer Zeit, in der die Grenzen zwischen Online und Offline immer fließender werden, betonte sie die Bedeutung davon, sich in der digitalen Ära Gehör zu verschaffen. Ihr Vortrag war nicht nur ein Appell an Einzelpersonen, sondern auch an Unternehmen. Sie sprach über Personal und Employer Branding und wie wichtig es ist, im digitalen Zeitalter authentisch zu sein. Onaran lieferte nicht nur Ratschläge, sondern auch praktische Strategien, um in der Arbeitswelt wahrgenommen zu werden und eine starke Präsenz aufzubauen.

Finn Jensen, Head of solutions:, sagt: „Die solutions: ist mehr als nur ein Event – es ist ein lebendiges Ökosystem, in dem Ideen und Visionen geboren werden. Hier kommen kreative Köpfe aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmen zusammen, um gemeinsam und miteinander digitale Transformation zu gestalten. Es ist unser Ziel, eine Brücke zwischen den Möglichkeiten von morgen und den Herausforderungen von heute zu schlagen.“

Von innovativen Start-ups bis zu digitalen Riesen

Das Format „solutions: Pitch&Partners“ ermöglichte den Austausch zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen und bot eine Plattform für potenzielle Partnerschaften. Hier stellten sich unter anderem Alena Schneck, Co-Founderin von Toern, und Lisa Meissner, Co-Founderin und CFO von Mersor, vor. Toern ist eine SaaS-Lösung, die es E-Commerce Playern ermöglicht, den Zustand von Retouren frühzeitig zu ermitteln und so in den bestmöglichen Kreislauf zu bringen, wohingegen Mersor ein Marktplatz für außergewöhnliche Geschenkideen und stilvolle Geschenksets ist.

Technologie trifft Menschlichkeit: KI und Health im Fokus

In diesem Jahr lag der Fokus verstärkt auf den Themen Künstliche Intelligenz und Health. So ging Hanne Butting, Co-Gründerin und CSO des Hamburger Startups Beyond Emotion der Frage nach, wie Technologie und Emotion ineinandergreifen können, insbesondere in einem so sensiblen Bereich wie der Pflege. Sie präsentierte den neu entwickelten digitalen Bilderrahmen BEJOY, der bis zu 17 unterschiedliche Emotionen erkennt und Pflegende per App über den Zustand der zu pflegenden Person benachrichtigt. „Die solutions: bot eine beeindruckende Bühne für Innovation und Austausch“, sagt Hanne Butting. „Mit Blick auf all die visionären Ideen und Projekte, bin ich umso stolzer, mit BEJOY Teil dieser dynamischen Bewegung zu sein, die Technologie und Menschlichkeit miteinander verbindet“.

Weitere Experten wie Andreas Wentz und Gerrit Knippschild von T-Systems International GmbH, gaben Einblicke in die Chancen und Risiken der KI-Technologie. Dabei wurde besonders die innovative Verbindung von KI und Nachhaltigkeit sowie deren Einsatz im Gesundheitsbereich hervorgehoben. Steffen Kuhn, Gründer des Digital Engineering Centers bei Detecon, gab außerdem Einblicke, wie man ethische KI im Unternehmen etabliert: „KI sorgt für einen massiven Wandel in der Wirtschaft, im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie in der Arbeitswelt. Der Umgang mit Digitaler Ethik und „Responsible AI“ ist deshalb für Unternehmen von bahnbrechender Bedeutung. Durch den EU-AI-Act und ein gestiegenes Bewusstsein für Fairness und Ethik braucht jede Organisation eine tiefgreifende Reflexion ethischer Aspekte“, so Kuhn.

Mit der Erweiterung um die solutions: health, wurde ein spezifischer Fokus auf die zukunftsweisende Verbindung von Technologie und Gesundheit gesetzt. Hier trafen sich Innovator:innen, Unternehmer:innen, Ärzt:innen, Forscher:innen und weitere Expert:innen, um die Chancen und Herausforderungen im Bereich des Digital Health zu diskutieren und wegweisende Lösungen zu entwickeln.

Höhepunkt des Tages war der interaktive Workshop „Wir haben den Rettungswagen – ihr die Lösung!“ mit dem Chef der Offshore-Rettung der Johanniter Jan Lutz. In einem echten Rettungswagen wurden hier die Produkte von Start-ups aus der Notfallmedizin unter die Lupe genommen. Über 25 Teilnehmende haben zusammen überlegt, welche Applikationen zukünftig Sinn ergeben, auch hinsichtlich des Platz- und Strombedarfs innerhalb eines Rettungswagens, und wo es noch weiteren Bedarf braucht. Obwohl der Workshop lediglich für nur eine Stunde angesetzt war, wurden daraus schnell knapp zwei Stunden. Das zeigt, wie wichtig die Innovationen in der Gesundheitsbranche sind und wie viel Anklang sie finden.

„Die Welt der digitalen Transformation ist ständig in Bewegung. Mit der Erweiterung durch die solutions: health setzen wir ein Zeichen dafür, dass Digitalisierung und Gesundheitswesen Hand in Hand gehen können“, betont Finn Jensen.

Kongress für digitale Transformation: Eine Tradition seit 2015

Die solutions: findet seit 2014 jährlich in Hamburg statt und hat sich als der Kongress für digitale Transformation etabliert. Mit einem vielfältigen Programm, das stets an den aktuellen Herausforderungen von Unternehmen, Teams und Menschen ausgerichtet ist, bietet die Veranstaltung Raum für Inspiration, Austausch und Vernetzung.

