Somabay Golf feiert den Ausbau der Somabay Golf Academy Anlagen und den neuen Par 3 Course

Somabay Golf, innovativer Golf Developer der Destination Somabay am Roten Meer, feiert den Ausbau der Anlagen der Somabay Golf Academy.

Anfang Dezember wurden die Facilities während einer dreitägigen Veranstaltung feierlich präsentiert. Zu dem exklusiven Event, das von 6. Bis 9. Dezember stattfand, reisten internationale Golf Profis, Influencer, Journalisten und Reiseveranstalter an. Somabay Golf, die Destination Somabay und The Cascades Golf Resort, Spa & Thalasso richteten ein ganz auf das Golferlebnis in Somabay ausgerichtete Programm aus. Highlights waren neben dem Bespielen des neuen Par 3 Course und des Gary Player Championship Platzes besondere Aktivitäten wie Boat Golfing, Night Golfing in der Scoring Arena und eine Hole-in-one-Party während eines atemberaubenden Sonnenuntergangs über Somabay. Zugegen waren auch die Golfplatzarchitekten und Academy-Spezialisten James Edwards und Tim Lobb von Lobb + Partners Golf Course Architects und Edwards Design International, um Ihre Vision zu präsentieren.

Somabay Golf hat in Kooperation mit den beiden auf Golf spezialisierten Architekten und Designern Einrichtungen geschaffen, die speziell für die Verbesserung des Spiels konzipiert wurden: „A beginner“s heaven“, der neue Maßstäbe setzt. Die weitläufige, 40 Acre (ca. 16 Hektar) große Übungsanlage wurde speziell für den Golfunterricht entworfen und bietet eine ideale Umgebung für Anfänger ebenso wie für fortgeschrittene Spieler, die ihre Skills verbessern möchten. Das Lehrerteam aus voll qualifizierten PGA Professionals gibt sein umfangreiches Wissen auf effiziente aber gleichzeitig entspannte Weise weiter.

Die Somabay Golf Academy bietet nun ein ganzheitliches Golferlebnis, das vom Abschlagtraining an der Driving Range über die Verbesserung der Putting-Skills in der Putting Academy, über das Kurzspiel in der Scoring Arena, über das kurzweilige Spiel auf dem neuen 9-hole Par 3 Course bis hin zum 18-hole Gary Player Championship Course einen allumfassenden Trainings- und Spielerfolg garantiert. Auf dem Par 3 Challenge Course können die an der Driving Range, der Putting Academy und in der Scoring Arena geübten Fähigkeiten nahtlos angewandt werden, dieser wiederum dient als perfektes Sprungbrett für den berühmten, von Gary Player entworfenen Weltklasse-Meisterschaftsplatz.

Driving Range

Die doppelendige Driving Range ist über 270 Meter lang und verfügt über Abschlagplätze an beiden Enden, sowie spezielle Bereiche, die für Kurzspielfähigkeiten wie Chipping, Putting und Bunker Shots vorgesehen sind. An beiden Enden besteht die Möglichkeit auf der hochwertigen Rasenfläche oder oder auf Übungsmatten abzuschlagen. Um das Übungserlebnis zu verbessern, verfügt der Platz zudem über Zielgrüns, Bunker und strategisch platzierte Entfernungsmarkierungen. Die Driving Range ist mit Flutlicht ausgestattet und wird im Sommer von 7:00 Uhr bis 24:00 Uhr, im Winter von 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr betrieben.

Short Game Zone – Scoring Arena

Ein besonderes Juwel der Golfanlagen Somabays stellt die kürzlich eingeweihte Short Game Zone – Scoring Arena, dar. Die 5.000 Quadratmeter große Anlage bietet 27 verschiedene „Zonen“, in denen jeder erdenkliche Schlag geübt und perfektioniert werden kann. Die visionäre Anlage ist eine Oase für kreatives Golftraining und spiegelt die Exzellenz und den Einfallsreichtum des Architekten-Duos James Edwards und Timm Lobb wider. Die Arena ist nicht nur Übungsplatz, sondern zugleich dynamische Mehrzweckanlage, in der Spieler aller Spielstärken die grenzenlosen Möglichkeiten für ihr kurzes Spiel erkunden können. Die Scoring Arena ist mit Flutlicht ausgestattet ist im Sommer von 7:00 Uhr bis 24:00 Uhr, im Winter von 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet.

Der neue Par 3 Course

Somabay Golf hatte zwar schon immer einen Par 3 Challenge Course, im Jahr 2019 entschloss sich die Destination jedoch dazu, den Platz neu zu erfinden: Der neue Par3 Challenge Course von Tim Lobb und James Edwards im Rahmen der Nachhaltigkeitsvision von Somabay entworfen und gebaut. Der neu angelegte Short Course mit 9 Löchern stellt eine wichtige Ergänzung zu den bereits bestehenden Golfeinrichtungen und dem berühmten Gary Player Course dar und stärkt die Bedeutung Somabays als Weltklasse-Golfdestination und eine der besten Golfdestination Afrikas. Er bietet ein herausragendes Golferlebnis auf einem hervorragend gepflegten Rasen, bei einer Spielzeit von ca. einer Stunde. Im Herzen der Somabay Academy gelegen bietet der Platz Golfern aller Spielstärken die Möglichkeit, zu üben und ihr Spiel zu verbessern, oder einfach ganz entspannt neun Löcher unter dem Sternenhimmel zu spielen. Der Par 3 Course ist mit Flutlicht ausgestattet und ist im Sommer von 7:00 Uhr bis 24:00 Uhr, im Winter von 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet.

Umweltbewusste Entwicklung

In den letzten Jahren hat Somabay Golf hart daran gearbeitet, seine Vision vom Ausbau seiner Golf-Facilities mit dem Thema Umweltschutz in Einklang zu bringen. Die Anlage wurde im Einklang mit der natürlichen Umgebung der Halbinsel am Roten Meer errichtet. Die Verwendung von Paspalum Platinum, einer Grasart, die für ihre Salzverträglichkeit und hohe Hitzeresistenz bekannt ist, ermöglicht es, den Wasserverbrauch zu reduzieren, durch innovative Wasserinstallationen gedeiht der Rasen des Golfplatzes zudem durch die Verwendung von recyceltem Wasser. Was die Gestaltung angeht, so hat man auf einheimische Pflanzenarten gesetzt. Es wurde nicht nur eine schöne Landschaft, sondern auch eine ökologisch verantwortliche kreiert.

Mit seinem umweltbewussten Ansatz – der unter anderem den positiven Erfahrungen der Neuanlage der Grüns des beliebten Gary Player Golfplatzes im Jahr 2020 geschuldet ist – positioniert sich Somabay einmal mehr als eines der führenden Reiseziele für Golfer. Somabay Golf gilt als eine der vielversprechendsten Entwickler weltweit und ist dafür bekannt, exzellente Einrichtungen für Golfer aller Spielstärken bereitzustellen. Die bemerkenswerte Schönheit der Landschaft der Halbinsel am Roten Meer, das breite Spektrum an Aktivitäten und die luxuriösen Unterkünfte machen Somabay ganzjährig zu einer der attraktivsten Golf-Destination der Welt.

Über Somabay

Somabay liegt auf einer Halbinsel am Roten Meer und bietet eine breite Palette an Aktivitäten für Touristen. Die Region ist international bekannt für ihre traumhaften Strände und das kristallklare Wasser. Mit der Anbindung an große Fluggesellschaften wie Lufthansa, Egypt Air und Condor ist Somabay aus Europa einfach zu erreichen. Die Destination zeichnet sich durch erstklassige Luxushotels, exklusive Golfplätze, atemberaubende Tauch- und Schnorchel-Reviere sowie die einzigartige Kultur der Region aus. Weitere Informationen finden Sie hier: https://somabay.com/

