SOMABAY präsentiert das World Aquatics Festival vom 8. bis 15. Mai 2023

Erstmals finden drei internationale Wassersportveranstaltungen an einem Ort statt.

Somabay / München, 4. Mai 2023 – Der Countdown für das kommende Sportereignis am Somabay Red Sea hat begonnen. Das langersehnte Festival wird von der World Aquatics Federation und der Egyptian Swimming Federation in Zusammenarbeit mit Somabay präsentiert.

Erstmalig werden die drei bedeutenden Aquatics-Turniere in Ägypten ausgetragen. Darunter drei internationale Wassersportveranstaltungen: Weltmeisterschaft im Wasserballett, Qualifikationsturniere im Beach-Wasserball und Weltmeisterschaft im Freiwasserschwimmen. 600 Teilnehmer aus der ganzen Welt nehmen an den Veranstaltungen teil, darunter Profisportler aus 40 verschiedenen Ländern, die an einem Ort gegeneinander antreten.

Die Veranstaltungen in der Übersicht:

8. und 9. Mai – Weltmeisterschaft im Freiwasserschwimmen

13., 14. und 15. Mai – Weltmeisterschaft im Kunstschwimmen

12., 13., 14. und 15. Mai – Qualifikationswettkämpfe im Beach-Wasserball

Mit großem Erfolg hat Somabay immer wieder verschiedene internationale Sportwettkämpfe veranstaltet, an denen Teilnehmer aus allen Ländern teilgenommen haben und die zu einer Hauptattraktion für Touristen, insbesondere für junge Menschen, geworden sind. Die Förderung des Sports war schon immer ein integraler Bestandteil der Strategie von Somabay, wobei man darauf bedacht ist einen nachhaltig positiven Einfluss auf die ägyptische Sportindustrie zu schaffen, um Ägypten auf der Weltkarte als Gastgeber großer internationaler Sportereignisse zu platzieren. Diese tatkräftigen Bemühungen haben sich zu einem großen Beitrag für die Sportindustrie und den Tourismus in Ägypten entwickelt.

Social Media Erwähnungen:

@somabayredsea @Somabayholidays

@world_aquatics @reptile.eg

Hashtags:

#EgyptianSwimmingFederation #WorldAquatics

#Somabay #SomabayHolidays #ReptileSolutions

#MinistryofYouthandSports #eventoftheyear

#AquaticFestival #AquaticFestivalEgypt #thisisegypt

Weitere Informationen HIER.

Über Somabay

Somabay ist eine Halbinsel am Roten Meer und bietet eine breite Palette an Aktivitäten für Touristen. Die Region ist international bekannt für ihre fünf renommierten Hotels und Resorts, ihre traumhaften Strände und das kristallklare Wasser. Mit der Anbindung an große Fluggesellschaften wie Lufthansa, Egypt Air und Condor ist Somabay aus Europa einfach zu erreichen. Die Destination zeichnet sich durch erstklassige Luxushotels, exklusive Golfplätze, atemberaubende Tauch- und Schnorchelreviere sowie eine einzigartige Kultur der Region aus.

Kontakt

Somabay

Silke Warnke-Rehm

Hamburger Alle 45

60486 Frankfurt

089-28 70 230-0



http://www.kprn.de

Bildquelle: (c) Somabay