Somikon 3in1-Foto-, Dia- & Negativscanner SD-1700

Scannt Dias u.v.m. und kann per HDMI-Anschluss Fotos ausgeben

– HDMI-Ausgang für Live-Vorschau und Bearbeitung auf dem TV-Bildschirm

– Ideal für Dias, Negative, Fotos, Zeitungsausschnitte u.v.m.

– Mit großem 5″-LCD-Display (12,7 cm) für volle Scan-Kontrolle

– 14-MP-Sensor mit interpolierter Auflösung bis 22 Megapixel

– Digitalisiert ganz ohne Computer

– Scannt auch eingeklebte Fotos direkt im Album

Fotos, Dias und Negative lassen sich mit dem Foto-Negativ- & Dia-Scanner von Somikon ganz einfach digitalisieren: So sind die wertvollen Erinnerungen geschützt vor Alterserscheinungen und Beschädigungen. Das funktioniert kinderleicht und ganz ohne Computer.

Jetzt hat man die volle Aufnahme-Kontrolle: Die Scans können sofort auf dem XL-Farb-Display angesehen werden. Die Bildgröße und die Helligkeit lassen sich nach eigenen Wünschen einstellen. Die Farbbalance passt der Scanner ganz automatisch an – für beste Ergebnisse. Die Bilder werden einfach auf SD-Karte gespeichert.

Die Fotos können im Album bleiben: Eingeklebte Bilder scannt man einfach durch Aufsetzen des Scanners auf die Album-Seite! Das spart viel Zeit. So lassen sich beispielsweise auch Zeitungsausschnitte bequem digitalisieren.

So einfach ist es: Mit den praktischen Haltern für lose Fotos, Dias und Negative richtet man die Bilder immer optimal gerade aus. Und dank optionalem Akkubetrieb scannt man seine Bilder auch bequem auf dem Sofa oder Couchtisch, wenn keine Steckdose in der Nähe ist.

Die Bilder groß rausbringen: Die Scans überträgt man per USB auf den Computer oder sieht sie dank HDMI-Ausgang direkt live auf dem Fernseher an. So erstrahlen die Bilder in ungeahntem Glanz! Das ist ideal für den Foto-Abend mit der Familie oder Freunden.

– Autarker 3in1-Scanner SD-1700 für Fotos, Dias und Negative

– Scannt durch einfaches Aufsetzen: perfekt z.B. für eingeklebte Fotos im Album und Zeitungsausschnitte

– Großes IPS-Farb-Display mit 12,7 cm Diagonale (5″)

– Optimal positionierte Fotos: je 1 Halter für Dias (mit und ohne Rahmen, 5 x 5 cm), Negativfilm (Typ 135) sowie lose Fotos mit 9 x 13 cm und 10 x 15 cm

– Auch für Pocketfilm (Typ 110) und Instamaticfilm (Typ 126) (Halter für Typ 110 und Typ 126 bitte dazu bestellen)

– Scannt ohne Computer: speichert auf SD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Hohe Scan-Geschwindigkeit: ca. 15 Aufnahmen pro Minute

– Highspeed-Vorschau: in nur 0,5 Sekunden können Sie das Bild betrachten

– Hochauflösender CMOS-Sensor mit 14 Megapixeln (22 Megapixel interpoliert)

– Auflösung Dia- und Film-Scans: 4416 x 2944 Pixel, Foto-Scans: 3280 x 2208 Pixel

– Abtastqualität Film: 3.200 dpi, Foto: 700 dpi

– Speicherformat: JPG

– Optimal beleuchtet: 3 weiße LEDs für Negativ-Scans, 24 weiße LEDs für Foto-Scans

– Beleuchtungs-Einstellung automatisch oder manuell

– Automatische Anpassung der Farbbalance

– Einfache Bedienung mit 7 Tasten und 2 Schaltern für Einstellungen, Live-Scan-Kontrolle, Wiedergabe und zum Löschen

– Bildübertragung per USB an PC, Notebook und sogar TV mit USB-Anschluss

– HDMI-Ausgang für Liveübertragung auf Ihren TV-Bildschirm

– Gummierte Füße für rutschfesten Stand

– Stromversorgung: auswechselbarer Li-Ion-Akku mit 1.050 mAh für bis zu 900 Negativ-Scans bzw. 480 Foto-Scans oder per USB (Anschluss zum Betrieb und Laden des Akkus)

– Maße: 20,9 x 18,2 x 16,2 cm, Gewicht (mit Akku): 1,1 kg

– Scanner SD-1700 inklusive Dia-Halter, Negativfilm-Halter, Bodenplatte mit Foto-Halterung, Akku, USB-Netzteil, USB-Kabel, HDMI-Kabel, Reinigungsbürste und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107402446

Preis: 229,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7193-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7193-1301.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/N2Z48WgLFDA93Lm

