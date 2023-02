Sommerjoghurts von der Marke Weideglück

Limitierte Edition: Fruchtjoghurt mild Mango und Zitrone

Neu-Ulm, 17. Februar 2023 – Mit dem baldigen Beginn der wärmeren Jahreszeit steht uns auch bei Joghurt der Sinn nach fruchtigen, sommerlichen Geschmacksnoten. Diesem Wunsch kommen die Milchwerke Schwaben jetzt mit einer limitierten Edition Sommerjoghurts von Weideglück nach. Von Anfang März bis Ende Oktober 2023 können sich Verbraucher über die leckeren Weideglück Fruchtjoghurt-Sorten Mango und Zitrone freuen.

Die Variante Mango besticht durch ihre cremige Textur sowie die milde Süße sonnengereifter Mangos. Bei Zitrone überzeugt der fein abgestimmte Geschmack erntefrischer Zitronen in Kombination mit cremigem Joghurt. Die beiden ausschließlich im 1.000-Gramm-Gebinde erhältlichen Sommersorten sind im Verkaufszeitraum zu einem UVP von 2,99 Euro bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel verfügbar. Die Becher im auffällig fröhlich-bunten Design haben einen stabilen, praktischen Henkel und besitzen einen wiederverschließbaren Deckel für längere Frische.

„Unsere im letzten Jahr erfolgreich eingeführte Sorte Mango ist bei den Verbrauchern sehr gut angekommen und hat sich im Duo mit Zitrone hervorragend abverkauft. Es ist die feine Balance zwischen Fruchtgeschmack, cremigem Naturjoghurt und milder Süße, die überzeugt. Die Auswahl für unsere Sommeredition fiel uns daher in diesem Jahr besonders leicht“, erläutert Marketing-Managerin Melissa Weilbach. Zielgruppen für die Joghurts von Weideglück sind vor allem Familien mit Kindern und Heavy User. Die Produkte werden ausschließlich mit regionaler Milch von Höfen aus Bayern und Baden-Württemberg hergestellt.

Weitere Infos unter: www.milchwerkeschwaben.de

Die Milchwerke Schwaben sind eine mittelständische Molkereigenossenschaft mit Sitz in Neu-Ulm und im Besitz von rund 1.400 Landwirten. Die 1922 gegründete Genossenschaft verarbeitete im Jahr 2021 mit ihren rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 441,7 Millionen Kilogramm Milch und erwirtschaftete einen Umsatz von 248,3 Mio. Euro. Neben Natur- und Fruchtjoghurt umfasst das Produktportfolio Desserts, Käse und Butter. Für die Herstellung wird ausschließlich die Milch von Bauern aus Deutschland verwendet. Die Produkte sind unter den Marken Weideglück sowie Weideglück Bio bundesweit im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich und werden in 70 weitere Länder weltweit exportiert. Desserts und Joghurts von Weideglück werden zu 100 Prozent in recyclebaren Bechern aus Polypropylen (PP) verpackt und sorgen damit für mehr Nachhaltigkeit im Kühlregal. Bei Milchprodukten in 800- bzw. 1.000-Gramm-Bechern sind die Milchwerke Schwaben nationaler Marktführer.

Weitere Informationen: www.weideglueck.de

