Sondenreparatur mit Kostenvoranschlag

Transparente Kosten bei Sondenreparatur sind wichtig – Mietsonde kompensiert Ausfallzeiten

Die Anschaffung von medizinischem Untersuchungs- und Diagnosegeräten ist mitunter teuer. Folglich sind medizinische Einrichtungen darauf angewiesen, dass diese Geräte reibungslos laufen und verlässlich ihre Dienste tun. “Wird eine Sondenreparatur notwendig, braucht es vor allem Transparenz über die Kosten, die anfallen können und über die Dauer der Reparatur”, betont Monika Wüster, Geschäftsführerin von Medi-Manage Innovation GmbH. Das Unternehmen hat sich auf die Dienstleistung ” Sondenreparatur” spezialisiert und greift auf ein breites Netzwerk an spezialisierten Partnern zurück, die den Reparaturbedarf verlässlich einschätzen können.

Genaue Analyse der technischen Details vor der Sondenreparatur

Wie läuft eine Sondenreparatur über Medi-Manage Innovation ab? Eine erste Fehlereinschätzung können die Mitarbeiter im Reparaturservice des Medizintechnik Unternehmens mit Sitz in Mainz bereits anhand von Fotos abgeben. Nach Einsendung bzw. Abholung der defekten Sonde wird zudem der Reparaturbedarf anhand von Fotos dokumentiert. Das dient auch der transparenten Schadenseinschätzung und der Nachvollziehbarkeit des Reparaturbedarfs. Zur exakten Abschätzung des Instandsetzungsaufwands kommen zudem verschiedene Diagnosegeräte zum Einsatz. Sie nehmen zum einen die Elektronik, die Funktionen der Sonden und ihre elektrische Sicherheit in den Blick. Die Sondenreparatur umfasst dabei alle Hersteller. Sowohl 3D / 4D und TEE Sonden können repariert werden. “Der transparente Kostenvoranschlag ist für ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Denn medizinische Einrichtungen und ihre wirtschaftlich Verantwortlichen müssen wissen, ob sich eine Reparatur noch lohnt oder ob im Zweifel ein neues Gerät mehr Sinn macht. Wir unterstützen dabei mit unserem Fachwissen und helfen unseren Kunden, die richtige Entscheidung zu treffen. Die Erfahrung zeigt: Die allermeisten Gebrauchsschäden an Sonden lassen sich vergleichsweise kostengünstig Instand setzen”, betont Monika Wüster.

Sondenreparatur ohne Terminabsagen und Ausfallzeiten organisieren

Für viele Einrichtungen ist es zudem von entscheidender Bedeutung, dass defekte Geräte während der Reparaturzeit durch eine Mietsonde ersetzt werden. So lassen sich Terminabsagen vermeiden und wichtige diagnostische Untersuchungen müssen nicht nach hinten verschoben werden. “Wir leisten mit einer reibungslosen und gut durchgeplanten Sondenreparatur folglich einen Beitrag zu einer verlässlichen medizinischen Dienstleistung”, zeigt sich Monika Wüster überzeugt.

Das Unternehmen Medi-Manage Innovation in Mainz hat sich auf den Vertrieb und Service von medizintechnischer Systeme spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der effizienten Sonden- und MRT-Spulen Reparatur. Im Bereich der Knochendichtemessung stellt das Unternehmen hochwertige Technologien zur Verfügung.

