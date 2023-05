Sonne, Strand und Meer im Zuhause mit erwinmueller.de

Heimtextilien und Dekoration im maritimen Design machen „Lust auf Meer“

Sonne, Strand und Meer sind für viele der Inbegriff von Urlaub. Wenn die Reise in den Süden jedoch noch auf sich warten lässt, bringen Heimtextilien und Dekorationen aus der Themenwelt „Lust auf Meer“ von erwinmueller.de eine frische Meeresbrise in das Zuhause.

Heimtextilien im maritimen Look

Anker, Seesterne, Muscheln und Leuchttürme sind Motive, die sofort an einen entspannten Urlaub am Meer erinnern. Diese Stimmung lässt sich mit Heimtextilien für Bad, Küche und Schlafzimmer aus der Themenwelt „Lust auf Meer“ in das Zuhause holen.

Wendebettwäsche aus Single-Jersey im typisch maritimen Streifenlook wirkt edel und frisch. Der weiche Baumwollstoff schmeichelt der Haut und lässt sie atmen. Da fühlt man sich gleich wie am Strand. Luftig leicht ist Bettwäsche aus Seersucker mit der typischen kreppartigen Oberfläche. Das Gewebe sorgt für eine gute Luftzirkulation, hat einen kühlenden Effekt und ist besonders pflegeleicht. Mit dem Design von Leuchttürmen, Seesternen, Anker & Co. trägt sie zum Urlaubsfeeling bei.

Weiß und Blau tauchen auch das Badezimmer in mediterranes Flair. Badematten in Blautönen oder gestreift mit Anker, dazu passende Walk-Frottier Tücher und ein Leichtfrottier-Bademantel, schon fühlt man sich wie am Mittelmeer.

Ein unentbehrlicher Begleiter für Strand, See und heimischem Pool, bei Camping und Wassersport ist ein pfiffiget Leichtfrottier Unisex-Poncho mit Kapuze und Kängurutasche. Schnell übergezogen trocknet er sanft die Haut und schützt beim Umziehen vor unerwünschten Blicken. Er kann platzsparend in der Kapuze verstaut und als Beutel verpackt mitgenommen werden. Mit dem Erwin Müller Walk-Frottier Strandtuch im maritimen Design kommt Urlaubsfeeling auf. Die leichte Qualität ist saugstark und schnell trocknend. Ausgezeichnet mit dem Siegel “ Made in Green by OEKO-Tex“

Ein Hauch von Griechenland

Ein weißer Holztisch und darauf das schlichte Porzellanservice „Roma“ mit hellblauem Rand. Das verbreitet fröhliche Urlaubslaune und ein Ambiente wie in Griechenland. Mit den Geschirrtüchern im mediterranen Design setzt sich das auch in der Küche fort. Sie sind in den Qualitäten Baumwolle und Frottier erhältlich. Mit maritimer Deko lassen sich Tisch, aber auch Terrasse aufpeppen und thematisch gestalten.

In der Themenwelt „Lust auf Meer“ kann man sich in Urlaubsstimmung versetzen lassen und mit Heimtextilien und Dekorationen im maritimen Design die Vorfreude auf den nächsten Strandurlaub in das Zuhause holen.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

