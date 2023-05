Søren Nielsen als neuer CEO von AGRAMKOW vorgestellt

Der weltweit führende Spezialist von – Befüll- und Testsystemen für Kühlgeräte- und Klimatechnik hat einen neuen CEO: Søren Nielsen leitet jetzt die Geschicke der dänischen Firma, die zur Division Measuring and Process Systems der Dürr AG, gehört. Nielsen bringt zehn Jahre Erfahrung in höheren Managementebenen mit. Sein Fokus wird in den nächsten Jahren vor allem auf dem Wachstumsmarkt für Wärmepumpen liegen.

AGRAMKOW Fluid Systems ist der weltweit führende Anbieter zum Befüllen von Kühlschränken, Klimaanlagen oder Wärmepumpen. Das Unternehmen mit seinem Sitz in Sonderburg/DK ist in der Elektrogeräte- und Automobilindustrie aktiv. Mit PLIS Smart Suite liefert Agramkow eine Software zur Überwachung und Steuerung der gesamten Produktionslinie.

Schenck RoTec ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Auswucht- und Diagnosetechnik und verfügt über 18 Tochtergesellschaften und Joint Ventures mit weltweit neun Produktionsstätten. Hinzu kommen über 37 Vertretungen und Büros auf allen fünf Kontinenten. Die Schenck RoTec Gruppe beliefert Branchen wie die Automobil- und -zulieferindustrie, die Elektroindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Turbomaschinenindustrie und den allgemeinen Maschinenbau mit innovativen Technologien.

