Soundcast VG5: Starker Outdoor-Klang im robusten Design

Wer auch draußen unbesorgt seine Lieblingsmusik genießen möchte, braucht einen Lautsprecher, der etwas aushält

Hargesheim, 30. Juli 2020 – Der Sommer ist da: Endlich wieder draußen sein, mit der Familie im Garten feiern und den Sonnenschein genießen. Dazu gehören auch Grasflecken auf der Hose, Sand in den Schuhen oder eine unverhoffte Dusche für die Technik. Darum ist der Outdoor-Lautsprecher Soundcast VG5 der optimale Begleiter für große Abenteuer. Er sorgt für beste Party-Stimmung mit satten Bässen und vollem Sound, der perfekt abgestimmt ist. Vor allem bremsen ihn selbst Spritzwasser, Staub oder Stöße nicht aus. Ob Garten, Fußballplatz, Stadtpark, Strand, Biergarten oder Baggersee – der wechselbare Akku bietet bis zu zehn Stunden kraftvollen Musikgenuss. Und damit das Smartphone genauso lange durchhält, lässt sich das Mobilgerät direkt per USB-Anschluss am Lautsprecher aufladen.

Outdoor-tauglich und jedem Wetter gewachsen

Man sieht auf den ersten Blick, dass der Soundcast VG5 ein echter Partylöwe für draußen ist: Das robuste, unverkennbare Design macht klar, dass dieser Lautsprecher etwas aushält. Zertifiziert nach IP64 und mit speziell für den Außeneinsatz ausgesuchten Materialien trotzt er extremen Temperaturen, Staub, Sand und Wasser. Das beleuchtete kapazitive Touchpanel auf der Oberseite wurde so konzipiert, dass es auch bei Regen funktioniert. Eine Griffmulde erleichtert den Transport und durch eine rutschfeste Unterseite steht der VG5 auf jeder Fläche bombenfest.

Starker Klang im robusten Gehäuse

Während Outdoor-Fans beim Äußeren des Soundcast VG5 beeindruckt nicken, schlagen die Herzen der audiophilen Musikliebhaber beim Blick auf sein Datenblatt höher: Fein abgestimmte Drei-Zoll Full-Range-Treiber an den Gehäuseseiten und ein kraftvoller, nach unten abstrahlender Sechs-Zoll Tieftöner sorgen für beeindruckenden 360-Grad-Sound. Der eingebaute Verstärker (Class-D 44W RMS bi-amplified (30W + 14W)) garantiert im Außeneinsatz das volle Klangerlebnis.

Neueste Technik für mehr Flexibilität

Die neuesten A2DP-Codecs: SBC, AAC, aptX™ und aptX™ Low Latency und praktische Funktionen wie NFC-Pairing und True Wireless™ Stereo (TWS) dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. Letzteres ermöglicht ein flexibles Stereo-Setup, indem mehrere Soundcast Lautsprecher gekoppelt werden: Entweder geben die Lautsprecher jeweils das gesamte Stereosignal wieder oder pro Gerät den linken oder rechten Kanal. So sorgen zwei VG5 zum Beispiel bei der nächsten Familienfeier für die nötige Bühnen-Beschallung in Stereo.

Verfügbarkeit und Preis

Der Soundcast VG5 ist im ausgesuchten Fachhandel und online verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 469,00 Euro. Mehr Informationen sowie eine Liste der Fachhändler sind zu finden auf www.soundcast.de

Über Soundcast

Soundcast ist die Marke für audiophile Abenteurer. Menschen, die sich abseits der ausgetretenen Pfade bewegen, die neue Musik entdecken, technische Perfektion schätzen und die auch draußen nicht auf beste Klangqualität verzichten wollen.

Unsere Lautsprecher erfüllen höchste Ansprüche. Sie bieten exzellenten Sound, egal ob im Wohnzimmer oder in der freien Natur. Mit Soundcast ist es ganz einfach, die Welt zu entdecken und die eigene Lieblingsmusik zu genießen – ohne sich um Regengüsse, Staub, Sand, Hitze oder Kälte zu sorgen.

