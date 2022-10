Soziale Ungerechtigkeiten und Missstände in Deutschland

Soziale Ungerechtigkeiten und Missstände gibt es leider immer häufiger im Deutschland des Jahres 2022 – die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Organisationen wie die MyCharity haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, dagegen etwas zu unternehmen und den Mensch wieder in den Mittelpunkt zu stellen. MyCharity erweckt Projekte zum Leben und unterstützt Projekte, bei denen vor allem sozial schwächer gestellte Menschen und Kinder zum Zuge kommen. Hindernisse und Widerstände spielen hierbei keine Rolle, da man diese gemeinsam aus dem Weg räumen und überwinden kann. Ärzte, Ingenieure, Lehrer, Unternehmer und weitere engagierte Bürger arbeiten mit Feuereifer daran, dieses Projekt mit Freude und der Erfüllung von lang gehegten Träumen und Wünschen zu füllen. Der Fokus liegt auf dem Land Brandenburg, da man die Erlebnisse in der unmittelbaren Nähe der Bürger kreieren will. Im folgenden Gastbeitrag erklärt Lutz Stache, ein festes Mitglied der Organisation, warum dieses Projekt auch für dich wichtig werden kann und warum auch du unbedingt dabei sein musst.

1. Die Bedeutung von Charity im Jahr 2022

Nie war diese Art der Menschlichkeit wichtiger denn je. Überall steigen die Preise und die Menschen sind nach mehr als zwei Jahren Pandemie erschöpft und finanziell aufgeraut. Die Inflation, die in den letzten Jahren durch verschiedene Faktoren immer schlimmer wurde, setzt vor allem dem Mittelstand zu. Die Menschen, die zuvor schon wenig im Geldbeutel hatten, wissen erst recht nicht mehr, wie sie sich und ihren Kindern etwas Gutes tun können. Doch gerade das soziale Leben und die Teilhabe an einst selbstverständlichen Aktivitäten produzieren den Kitt, der eine Gesellschaft letztlich zusammenhält und festigt. Geht dieser Kitt verloren, drohen soziale Uneinigkeiten und Unruhen, die unser Land sehr schnell zum Negativen verändern können. Genau deshalb braucht es gerade jetzt Charity und den Blick der besser Gestellten für die soziale Not, die Wirklichkeit geworden ist.

2. MyCharity spricht alle an

Wir begrüßen jeden Menschen, der zu uns kommen möchte, mit offenen Armen und werden niemals jemanden wegschicken. Natürlich ist die Bewegung für die Menschen und Kinder gedacht, die gerade nicht wissen, wie sie sich derartige Erlebnisse und Begegnungen leisten sollen. Allerdings ist es genauso wichtig, dass auch andere dazu kommen und ein Miteinander ins Leben rufen, bei dem neue Freundschaften und Beziehungen entstehen können. Nur wenn die Starken den Schwachen helfen, entstehen große und überdauernde Verbindungen und Momente, in denen die Not verschwindet. Wie sonst soll eine sichere Zukunft angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit entstehen?

3. Was die MyCharity initiiert

Wir werden Live-Acts mit Musikern, DJs, Künstlern, Schauspielern und Comedians unterstützen. Dabei machen wir es möglich, dass die Kinder und Jugendlichen ihre Stars und Idole hautnah und auch hinter den Kulissen zu einem Meet-and-Greet kennenlernen dürfen. Diese persönlichen Begegnungen und Möglichkeiten zu Autogrammen und Selfies bedeuten den jungen Menschen sehr viel und werden als unvergessliche Erlebnisse in Erinnerung bleiben. Gerade die sozial Schwächeren haben sonst nie die Möglichkeit, so etwas zu erleben und so unmittelbar dabei zu sein.

4. Wie kann man bei diesen Momenten mit von der Partie sein?

Es ist zunächst nichts weiter nötig, als sich auf unserer Website zu registrieren und ohne Kosten Mitglied zu werden. Alles ist umsonst und umfasst keine weiteren Kosten. Auf unserer Website kann jeder seine Wünsche und individuellen Highlights benennen, für die er oder sie sich interessiert. Auch die Teilnahme an Gewinnspielen und Umfragen ist kostenlos und integriert.

5. Ein Ausblick für die Zukunft

Diese Art der Arbeit wird in unseren Augen immer wichtiger werden und immer häufiger nötig sein, wenn man den Schwachen der Gesellschaft Wünsche und Träume erfüllen will. Während die Preise unaufhörlich steigen, bereiten wir die nächsten Events vor und stellen sicher, dass diese auch in Zukunft für dich möglich sein werden – ganz egal, wo du wohnst, wie viel oder wenig Geld du im Monat zur Verfügung hast und wovon du träumst. Wir sind weiterhin für dich da – das ist unser Versprechen und unsere größte Motivation!

Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Webseite.

My-Charity-COMMUNITY ist eine Gemeinschaftsinitiative mittelständischer Unternehmer, Ärzte, Ingenieure und anderer engagierter Bürger. Wir leben und arbeiten im Land Brandenburg. Hier führen wir erfolgreich unsere Geschäfte, betreiben Firmen, Praxen, Kanzleien und Labore. Wir schaffen Arbeitsplätze, sichern Existenzen, auch über Ländergrenzen hinweg. Und richtig: wir verdienen gutes Geld damit. In Zeiten wie diesen möchten wir der Region etwas von dem zurückgeben, was wir in ihr erreicht haben. Wir sind offen für alle, die sich uns anschließen möchten. Gemeinsam können und wollen wir viel bewegen.

Firmenkontakt

My Charity – I.S.A. Serini GmbH

Lutz Stache

Ringstrasse

03159 Döbern

+49 355 289442222

kontakt@my-charity.events

https://my-charity.events

Pressekontakt

The Way of Business TV

Marina Baldus

Bergstrasse

57647 Enspel

02661 2094639

info@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.