Soziales Engagement im Rahmen des Fam Trip

Beim ILLERHAUS Fam Trip in Kooperation mit dem Parkhotel Wallgau und Alpin Convention

Getreu dem Zitat von Paul Heyse „Erdachtes mag zu denken geben, doch nur Erlebtes wird verbleiben“ machten sich am 21. Oktober 2022 14 Veranstaltungsplaner aus ganz Deutschland sowie Claudia Schwebel von ILLERHAUS Marketing auf zum Fam Trip ins Parkhotel Wallgau.

Ziel dieser Besichtigungsreise war es, den Planern von Events & Incentives das Parkhotel Wallgau und dessen Umgebung mit seinen MICE-Möglichkeiten näherzubringen. Das Parkhotel Wallgau ist ein 4*Superior Hotel im Herzen von Wallgau, unweit des Walchensees und Karwendel gelegen. Mit seinen 44 Zimmern, hervorragender Gastronomie und einem außergewöhnlichen Tagungsangebot ist es der perfekte Ort für Meetings, Seminare und erholsame Tage im Grünen. Die persönlichen Gespräche mit dem Hoteldirektor Dennis Wrba und das Erleben des Hauses standen im Vordergrund dieser zwei Tage. Aber auch die Möglichkeiten für Outdoorevents und Teambuilding durften an diesem Wochenende nicht fehlen, denn das Werdenfelser Land hat hier Einiges zu bieten.

Für diesen Programmpunkt zeichneten sich die Profis von Alpin Convention, Ihr Ansprechpartner für Firmenveranstaltungen und Tourismusberatung aus Garmisch-Partenkirchen, verantwortlich. Der Geschäftsführer Corsin Parolini war persönlich beim Programm am Samstag dabei, welches mit einer Kräuterkundetour um Kräuterfee Ursula begann und mit einer großartigen Schlittenbauaktion vor der Kulisse des Karwendelgebirges endete. Acht Holzschlitten wurden von den Teilnehmern unter professioneller Anleitung zusammengebaut und unter großem Beifall aller Beteiligten durch Corsin Parolini an Sylvia Bauer, Leiterin des Kindergarten St. Jakob in Wallgau, übergeben. Mit dieser tollen Spendenaktion von Alpin Convention und dem Parkhotel Wallgau wird den Kindern ein großer Winterspaß ermöglicht. Hut ab vor diesem sozialen Engagement! Weiter so, wir sind begeistert!

Seit über 20 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 70 MICE Branchentreffs, 100 Fam Trips sowie diverse Roadshows und MICE Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

