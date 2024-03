Spannende Messe-Wochen für DENIOS

Aus dem ostwestfälischen Bad Oeynhausen geht die Reise in den Süden: Die DENIOS SE präsentiert sich in den kommenden Wochen auf zwei wichtigen Messen in Stuttgart und Karlsruhe. Der Weltmarktführer für Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit baut seine Messe-Stände im März auf der LogiMAT in Stuttgart sowie im April auf der PaintExpo in Karlsruhe auf. Die neuesten Innovationen und Produktideen sollen dort vor großem Publikum gezeigt werden.

LogiMAT Stuttgart

Die LogiMAT ist die internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement – dort wird das Messe-Team von DENIOS seine Lösungen vorstellen, die auf die Herausforderungen der modernen Lagerlogistik zugeschnitten sind. Die Besucher können sich unter anderem hautnah ein Bild von DENIOS-Gefahrstoffschränken machen, mit denen das Lagern von gefährlichen Stoffen möglich gemacht wird. Ergänzt wird die Produkt-Show auf der LogiMAT durch Lösungen für das sichere Handling von Fässern und es werden beispielsweise Transportboxen für eine sichere Beförderung von Gefahrstoffen sowie Bindemittel vorgestellt.

Die LogiMAT läuft vom 19. bis zum 21. März 2024 (Messe Stuttgart) – DENIOS ist zu finden in Halle 7, Stand D21.

PaintExpo Karlsruhe

Nur wenige Wochen später steht für die Gefahrstoff-Experten der nächste große Messetermin an, wenn in Karlsruhe die PaintExpo beginnt. Dabei handelt es sich um die Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik – DENIOS zeigt hier seine breite Palette an Produkten, die speziell auf die Anforderungen in diesem Industriezweig zugeschnitten sind. Beim Lagern und Gebrauch von Lacken und Farben gibt es Vieles zu beachten, weshalb das Unternehmen aus Bad Oeynhausen auch hier individuelle Lösungen für seine Kunden präsentieren wird.

Die PaintExpo läuft vom 9. bis zum 12. April 2024 (Messe Karlsruhe) – der Messe-Stand von DENIOS finden die Besucher in Halle 2, Stand 2201.

„Wir freuen uns darauf, unsere neuesten Produkte auf den Messen vorzustellen“, sagt DENIOS-Messemanager Tim Frischholz. „Mit unseren Lösungen wollen wir immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Nachhaltigkeit setzen. Deshalb die herzliche Einladung an alle Besucher: Schauen Sie an unserem Messe-Stand gern vorbei, um unsere Produkte live zu erleben und sich von der Qualität zu überzeugen.“

Weitere Messetermine von DENIOS finden Sie hier: www.denios.de/unternehmen/messen





