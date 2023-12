Spannende Thementage mit dem PR-Kalender 2024

Die wichtigsten Termine für das Jahr 2024

Aktionstage dienen täglich als Inspiration für die Social-Media- und PR-Arbeit

Spannende, kuriose und bewegende Aktionstage haben verschiedenste Hintergründe: Von wichtigen Gedenktagen der UN, über Marketingaktionen von Unternehmen und Social-Media-Ideen. Jährlich nutzen User auf der ganzen Welt Aktionstage als Inspiration für ihren Social-Media-Content, um ihre Themen sichtbar zu machen, Follower zu bewegen oder zu unterhalten. Der PR- und Social-Media-Kalender 2024 enthält Trends und Themen für das kommende Jahr sowie über 1.000 Thementage für das ganze Jahr, zum Beispiel den Tag der Akzeptanz, den Tag der Poesie oder den Bewirke-etwas-Tag.

Der Tag der Akzeptanz am 20. Januar 2024

Der Tag der Akzeptanz hebt die Bedeutung von Akzeptanz und Vielfalt in unserer Gesellschaft hervor und bietet eine wichtige Gelegenheit, ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen. An diesem Tag steht die Förderung der Akzeptanz gegenüber Menschen, die aufgrund ihrer individuellen Eigenschaften diskriminiert werden könnten, im Mittelpunkt. Dieser Tag ist eine ideale Plattform für Social-Media- und PR-Aktivitäten, um Botschaften der Inklusion und Vielfalt zu verbreiten. Er bietet die Möglichkeit, inspirierende Geschichten zu teilen, Bildungsinitiativen vorzustellen und die Community zur Teilung ihrer Erfahrungen und Gedanken zur Bedeutung von Akzeptanz anzuregen. Dieser Tag ist eine wertvolle Chance, das Bewusstsein für Gleichberechtigung und Respekt in der Gesellschaft zu fördern und Marken als Unterstützer wichtiger sozialer Werte zu positionieren.

Der Tag der Poesie am 21. März 2024

Am 21.03.2024 feiern wir den Welttag der Poesie, der von der UNESCO ins Leben gerufen wurde, um die universelle Bedeutung der Poesie, sprachliche Vielfalt und kulturelle Identität zu ehren.

Dieser Tag bietet eine gute Gelegenheit, um kreative Inhalte zu teilen, eigene Reime und Gedichte zu präsentieren oder seine Community dazu anzuregen, eigene poetische Werke zu einem bestimmten Thema zu verfassen. Der Tag der Poesie ist eine Chance, um die Schönheit der Sprache zu feiern und gleichzeitig seine Marke auf eine einzigartige und ansprechende Weise zu präsentieren.

Der Bewirke-etwas-Tag am 26. Oktober 2024

Am 26.10.2024 ist der Bewirke-etwas-Tag, ein Tag, der dazu anregt, aktiv zu werden und einen positiven Beitrag zur Welt zu leisten. Jährlich zelebriert, ist dieser Tag eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, Veränderungen herbeizuführen und unsere Welt zum Besseren zu gestalten. Für die Social-Media- und PR-Strategie bietet dieser Tag eine ideale Gelegenheit, um inspirierende Aktionen und Projekte zu teilen, die einen Unterschied machen. An diesem Tag ist Platz für Geschichten über eigene Initiativen oder Interaktionen mit seiner Community, indem diese direkt dazu ermutigt wird, von Aktionen zu berichten, die einen positiven Einfluss haben. Der Bewirke-etwas-Tag ist dafür da, um Engagement zu zeigen, inspirierende Geschichten zu teilen und zu zeigen, wie jeder Einzelne von uns die Welt ein kleines Stück besser machen kann.

Redaktionsplanung mit dem PR- und Social-Media-Kalender 2024

Der PR- bzw. Social-Media-Kalender enthält über 1.000 Aktionstage und Ereignisse. Darunter sind skurrile Tage, Jubiläen, Gedenktage, Brauchtümer, aber auch Aktionstage mit ernstem Hintergrund. Außerdem enthält er Content- und Tool-Tipps, Prognosen großer Medienthemen sowie PR- und Social-Media-Trends für 2024. Der PR- bzw. Social-Media-Kalender ist ein nützliches Werkzeug, das die Themenfindung, Erstellung von Social-Media-Content und Pressemitteilungen sowie die gesamte Kommunikation unterstützt und das ganze Jahr effizient begleitet. Der Kalender erleichtert die Erstellung eines individuellen Redaktionsplans.

Zum Social-Media-Kalender 2024

Zum PR-Kalender 2024

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

