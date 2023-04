Sparda-Bank München eG: Peter Berger wird neuer Vorstandsvorsitzender

München – Peter Berger wird zum 1. August 2023 der neue Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank München eG. Dies hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 18. April 2023 entschieden. Der 47-jährige Diplom-Bankbetriebswirt folgt auf Helmut Lind, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zum 31. Juli 2023 niederlegt und aus dem Vorstand ausscheidet.

Peter Berger ist seit 1999 bei der Sparda-Bank München. Nach langjähriger Tätigkeit in der Internen Revision (seit 2011 als Abteilungsleiter) wechselte er 2019 in den Vorstandsstab und wurde im Oktober 2022 in den Vorstand berufen. Dort verantwortet er aktuell die Ressorts Produktion und Revision. Weitere Mitglieder des Vorstands sind Petra Müller (stellvertretende Vorstandsvorsitzende) und Silke Schneider-Wild.

Berthold Ottmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Sparda-Bank München, erklärt: „Peter Berger bringt sowohl die fachliche Expertise als auch die Persönlichkeit mit, um die Bank in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Helmut Lind für seine außergewöhnlichen Verdienste um die Sparda-Bank München – insbesondere bei unserer Gemeinwohl-Orientierung war er die treibende Kraft und hat die strategische Ausrichtung nachhaltig geprägt. Wir wünschen Helmut Lind für seine Zukunft alles Gute.“

Daten und Fakten zur Sparda-Bank München eG

Die Sparda-Bank München eG ist Deutschlands erste Gemeinwohl-Bank. In ihrem Geschäftsgebiet Oberbayern betreut sie rund 287.000 Mitglieder.

Das Wohl von Mensch und Umwelt ist in der Gemeinwohl-Ökonomie oberstes Ziel des Wirtschaftens. Sie steht somit für ein wertebasiertes Wirtschaften. Gemeinwohl-Unternehmen messen ihr Handeln zum Wohl der Gesellschaft in der Gemeinwohl-Bilanz. Weitere Informationen unter www.wirtschaft-fuer-alle.de

Über die NaturTalent Stiftung gemeinnützige GmbH und die NaturTalent Beratung GmbH unterstützt, entwickelt und begleitet die Sparda-Bank München Projekte, die die Einzigartigkeit von Menschen sichtbar machen und ihnen Zugang zu ihrem Naturtalent ermöglichen.

