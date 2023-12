Sparkassen DirektVersicherung mehrfach ausgezeichnet

F.A.Z. bestätigt „Hohes Kundenwohl 2023“ und Stiftung Warentest überdurchschnittliche Leistungen / Exzellente Kundenberatung / Höchste Kundenzufriedenheit /

Düsseldorf, Dezember 2023. Die Sparkassen DirektVersicherung hat das Zertifikat „Hohes Kundenwohl 2023“ erhalten. Mit der Fragestellung „Wo fühlen sich die Kunden am wohlsten?“ hat das IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das Meinungsbild zu knapp 11.000 Unternehmen analysiert. Darunter Direktversicherer, Versicherer und Versicherungsvermittler.

Die grundsätzliche Kundenzufriedenheit liegt der Sparkassen DirektVersicherung sehr am Herzen. Daher kommt es nicht überraschend, dass sie nun mit dem Siegel „Hohes Kundenwohl 2023“ ausgezeichnet wurde. „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Unser 3-S-Konzept geht auf, das bekommen wir immer wieder rückgemeldet. Neben günstigen Preisen und Sicherheit legen wir auch besonderen Wert auf den Service. Das Wohl der Kundinnen und Kunden steht für uns immer im absoluten Fokus. Deswegen gilt mein großer Dank auch unserem Service-Team, das den bei uns versicherten Menschen in allen Belangen immer persönlich mit Rat und Tat zur Seite steht“, unterstreicht Dr. Jürgen Cramer, Sprecher des Vorstands der Sparkassen DirektVersicherung.

Das IMWF hatte über ein Jahr die Aspekte Kundenberatung, Kundenzufriedenheit, Bedürfnisse und Weiterempfehlung untersucht und die Ergebnisse flossen jeweils zu 25 Prozent in Form von Punkten in die Messungen ein. Die Sparkassen DirektVersicherung hat in der Gesamtwertung ein bravouröses Ergebnis erzielt und sich damit das Siegel verdient.

Stiftung Warentest zeichnet Kfz-Tarife aus

Die Stiftung Warentest hat – wie jedes Jahr – Kfz-Tarife der Versicherer auf den Prüfstand gestellt. Hintergrund der Untersuchung war vor allem die Annahme, dass die Versicherten mit Preiserhöhungen rechnen müssen. Stiftung Warentest hat deshalb 158 Angebote für Haftpflicht- und Kaskotarife von 68 Versicherern untersucht. Im Fokus stand dabei das Beitragsniveau für 20-, 40- und 70-Jährige. Erstmals wurde den Versicherungen das Berechnungsmodell vorab nicht übermittelt; so wurden etwaige Preiskorrekturen ausgeschlossen. In dieser Untersuchung schneidet die Sparkassen DirektVersicherung sehr gut ab. In der Sparte Haftpflichtversicherung mit Teilkasko bietet der Düsseldorfer Direktversicherer für Kundinnen und Kunden im Alter von 20 und von 40 Jahren laut Stiftung Warentest überdurchschnittliche Leistungen bei den Tarifen AutoBasis und AutoPlusProtect. Dies gilt ebenso beim Tarif AutoPremium für die 20-Jährigen.

Leistungen, die laut Untersuchung „weit besser als der Durchschnitt“ sind, bietet die Sparkassen DirektVersicherung für alle Altersgruppen auch bei der Vollkasko-Versicherung mit den Tarifen AutoPlusProtect und AutoPremium.

Stiftung Warentest hat außerdem spezielle Angebote für Elektroautos unter die Lupe genommen. Auch hier kann die Sparkassen DirektVersicherung punkten. Unter den getesteten Tarifen wird AutoPremium besonders hervorgehoben.

Eine weitere Auszeichnung hat das Deutsche Institut für Service-Qualität dem Düsseldorfer Direktversicherer zugesprochen. Im Rahmen der Studie „Kundenbefragung: Kfz-Versicherer 2023“ wurde untersucht, wie zufrieden Privatkunden mit ihrem Autoversicherer sind. Auch hier hat die Sparkassen DirektVersicherung einen sehr guten Wert erzielt und liegt nicht nur bei der Kundenzufriedenheit, sondern auch im Preis-Leistungs-Verhältnis auf Spitzenplätzen.

In drei weiteren Studien hat die Sparkassen DirektVersicherung ebenfalls bestens abgeschnitten und Auszeichnungen erhalten.

So hat sie unter den Direktversicherern den ersten Platz in der Studie „Preissieger 2023“ belegt, bei der etwa 19.000 Marken und Unternehmen nach ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet wurden. „Diese Spitzenbewertung bestätigt uns in dem erklärten Ziel, unseren Kundinnen und Kunden weiterhin ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten“, so Cramer.

Platz 1 gab es auch in der Studie „Kundenfavorit Versicherungen 2023“, bei der die Kategorien Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Investitionen im Versicherungskontext im Fokus standen. Hier erreichte der Düsseldorfer Direktversicherer wiederum den Maximalwert.

In der Studie „Höchstes Vertrauen“ errang die Sparkassen DirektVersicherung einen weiteren ersten Platz, verweist in der Sparte der Direktversicherer mit 100 Punkten so namhafte Marken wie Cosmos Direkt (85,5 Punkte), HUK24 (76,8 Punkte) und Verti Versicherung (71,3) auf die nachfolgenden Plätze – und ist unangefochten Branchensieger.

Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist als Pionier der Direktversicherer seit über 25 Jahren am Markt. Ihr Motto ist das 3-S-Konzept: 1) Sparpreise, 2) Service und 3) Sicherheit. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? 1) Die günstigen Preise werden regelmäßig von unabhängigen Instituten bestätigt. 2) Freundliche, kompetente Mitarbeiter/innen beantworten alle Anfragen persönlich. Die Zufriedenheits-Quote der Versicherten liegt Jahr für Jahr bei nahezu 100 %. 3) Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur Sparkassen-Organisation, der größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe – und steht somit auf einer sicheren, vertrauenswürdigen Basis.

https://www.facebook.com/sdv24

Firmenkontakt

Sparkassen DirektVersicherung AG

Dr. Jürgen Cramer

Kölner Landstraße 33

40591 Düsseldorf

0211 / 729 84 01



https://www.sparkassen-direkt.de

Pressekontakt

Sparkassen DirektVersicherung AG

Dr. Jürgen Cramer

Kölner Landstraße 33

40591 Düsseldorf

0211 / 729 84 01



http://www.sparkassen-direkt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.