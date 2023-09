Spatenstich für das CLL CityLab Leipzig

Leipzig, 26. September 2023. Auf dem Gelände der Alten Messe Leipzig startet ein zukunftsweisendes Bauvorhaben: Das CLL CityLab Leipzig schafft flexible, gestaltbare Flächen für Labor- oder Büroarbeitswelten inmitten der Stadt. Zum Spatenstich luden Reinhard Blaurock, Geschäftsführender Gesellschafter der Vollack Gruppe, sowie Ulrich Henneke und Frank Bornemann, beide Partner und Geschäftsführer von Vollack Sachsen, ein. Die Experten für nachhaltige, energieeffiziente Gebäude zeichnen für Projektentwicklung, Planung und Ausführung des Gebäudeensembles verantwortlich. Unter den Gästen waren auch Kai Thalmann, Geschäftsführer der Leipziger Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft, und Anja Hähle-Posselt, kommissarische Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung Leipzig.

Arbeiten und Forschen im Herzen der Stadt – das verspricht das wegweisende Bauvorhaben auf dem Areal der Alten Messe Leipzig. Auf rund 11.600 Quadratmetern Bruttogeschossfläche entstehen zwei fünfgeschossige Baukörper. Sie bieten künftig Raum für moderne Labor- und Büroarbeitswelten mit Mieteinheiten ab 850 Quadrat-metern. Frank Bornemann, Partner und Geschäftsführer bei Vollack Sachsen, hebt die Besonderheit des Neubaus hervor: „Im CLL CityLab Leipzig sind nur die Maße der Geschosse festgelegt, alles andere können die Mieter individuell gestalten – ganz gleich, ob strukturierte Labore, offene Bürobereiche oder Begegnungsorte für die Mitarbeitenden.“ Die flexiblen Mietflächen werden durch eine Tiefgarage und eine oberirdische Stellplatzanlage mit Parkplätzen und E-Ladestationen zeitgemäß ergänzt.

Raum für Perspektivenwechsel

Die lichtdurchfluteten Arbeitswelten mit bis zu 3,60 Meter hohen Räumen bieten ideale Bedingungen für Zusammenarbeit, Kreativität und Wissenstransfer. Die beiden Gebäudeteile gliedern sich in vier Hauptgeschosse und ein Staffelgeschoss, das giebelseitig zurückgesetzt ist. Die Fassade zeichnet sich durch eine horizontale Grundstruktur mit vertikal gegliederten Fenster- und Wandelementen aus. Das Zusammenspiel aus Sichtbeton und gefalteten Designblechen verleiht den Gebäuden eine dynamische Wirkung und fügt sich stimmig in den städtebaulichen Kontext, wie Ulrich Henneke, Geschäftsführer und Partner von Vollack Sachsen, erläutert: „Die Baukörper bilden ein architektonisch ausgewogenes Pendant zur denkmalgeschützten Messehalle 15, die gegenüber liegt.“

Nachhaltig für die Zukunft aufgestellt

Das als Effizienzhaus konzipierte Gebäudeensemble wird durch Geothermie, Wärmepumpen und Photovoltaikelemente mit erneuerbaren Energien versorgt. Die Dachflächen werden begrünt und als Regenspeicher genutzt. Bei der Materialwahl setzt Vollack auf eine ressourcenschonende Umsetzung, etwa durch den Einsatz von Holzkonstruktionen und das Einsparen von Beton. Ein intelligentes Gebäudeautomationssystem vervollständigt das Energiekonzept.

Neues Zentrum für Inspiration und Innovation

Auf dem Areal der Alten Messe ergänzt das CLL CityLab Leipzig künftig den wachsenden Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. In der Nachbarschaft befinden sich namhafte Unternehmen und Institutionen wie das Fraunhofer-Institut, die BioCity und die Universität Leipzig. „Mit dem Gebäudeensemble schaffen wir eine motivierende Arbeitsumgebung an einem äußerst attraktiven Standort. Dieses anspruchsvolle Ensemble ist ein weiterer Meilenstein in der Bandbreite der von Vollack besonders klimafreundlich geplanten Projekte. Ich freue mich, dass es mit dem heutigen Spatenstich begonnen hat“, sagt Reinhard Blaurock, Geschäftsführender Gesellschafter der Vollack Gruppe. Mit der Health Innovators Group Leipzig (unter anderem WIG2 GmbH, 4K ANALYTICS GmbH, INNO3 GmbH und GREENBAY research GmbH) steht bereits ein Hauptnutzer der neuen Flächen fest. Die Fertigstellung ist für Mitte 2025 geplant.

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter.

Bildquelle: Philipp Kirschner