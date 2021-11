SPD Kreisverband Kaiserslautern wählt neuen Vorstand

Vorstand verjüngt, Thomas Wansch als Vorsitzender wiedergewählt

Die Delegierten der Kreisverbandsversammlung haben am Freitagabend in der Stadthalle Otterberg einen neuen Vorstand gewählt. Dabei erhielt der bisherige Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Thomas Wansch 98% der Stimmen und wurde somit von der Versammlung wiedergewählt. Den stellvertretenden Vorstand übernehmen Martin Müller (47 von 48 Stimmen), der das Amt auch zuvor innehatte, sowie die beiden bisherigen Besitzerinnen des Vorstandes Anika Sedlmeier (45 von 48 Stimmen) und Anna-Claire Nothof (45 von 48 Stimmen).

Ebenfalls gewählt wurden als Kassierer Matthias Schlanke, als Schriftführerin Ursula Ohm sowie als Beisitzerinnen und Beisitzer Björn Brandstätter, Jan Bütow, Thomas Brunck, Walter Fender, Lars Forseth, Luca Hoffmann, Gudrun Lesmeister, Dennis Licht, Frank Schattner, Bernd Schellhaas und Michael Simonis. In das Amt der Revisoren wurden Friedhelm Jung, Gerhard Thorn und Jonas Ulmen gewählt.

Dazu der wiedergewählte Vorstandsvorsitzende Thomas Wansch: “Ich freue mich als Vorsitzender auch in der kommenden Zeit den Kreisverbandsvorstand führen zu dürfen. Zusammen mit einem jüngeren aber auch gleichzeitig erfahrenen Team gilt es jetzt die Zukunftsthemen unserer Region weiter aufzugreifen und unsere Ideen für die Zukunft voranzubringen. Wir haben in den vergangenen Monaten eindrucksvoll bewiesen, welche Teamfähigkeit aber auch Einsatzbereitschaft in der SPD steckt und haben gezeigt, dass wir die Menschen für unsere Ideen begeistern können – das zeigen beispielsweise die Landtagswahl, die Bundestagswahl oder die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Weilerbach, welche seit Jahren wieder in eine SPD-geführte Verwaltung unter Ralf Schwarm übergeht. So möchten wir auch in der Zukunft für die Menschen in unserer Region Politik machen.”

Bildquelle: Patrick Schäfer