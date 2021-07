Spende von Rheingas ermöglicht Angebot der Berufsorientierung für Jugendliche in Brühl

Viele Jugendliche, die sich auf dem Weg zu einem Schulabschluss befinden oder kurz davor stehen, haben pandemiebedingt häufig mit Defiziten zu kämpfen.

Damit Jugendliche und junge Erwachsene nach der Pandemie den Start in das Ausbildungs- oder Berufsleben bewältigen können und individuell auf den Start in das Ausbildungs- oder Berufsleben vorbereitet werden, hat die Propan Rheingas GmbH & Co KG sich ein Coaching-Programm überlegt, um die eventuell entstandene Lücke am Ende der Schulzeit aufzufangen.

Durch Coaching und gezieltes Bewerbungstraining, soll der Start in diese neue Lebensphase – trotz Pandemie und fehlender praktischer Vorbereitung gelingen.

Die Propan Rheingas GmbH & Co. KG sieht sich als Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber in der Region in der Pflicht, der kommenden Generation eine Hilfestellung in den Berufsalltag in dieser herausfordernden Zeit zu ermöglichen.

Sehr erfreut über dieses Angebot zeigt sich Bürgermeister Freytag, der dem Geschäftsführer des Unternehmens, Herrn Thomsen, für sein Engagement dankt. “Ein wertvolles Projekt, dass es ohne private Förderung nicht geben würde. Gera-de die derzeit defizitär versorgten Schülerinnen und Schüler müssen eine realistische Chance bekommen, im Arbeitsmarkt nicht benachteiligt zu sein. Von daher begrüße ich die Unterstützung, die Rheingas als Unternehmen in Brühl hier initiiert.”

“Die Bewerbung”, so Thomsen, “ist der erste Eindruck, den Unternehmen von Bewerbern erhalten. Von daher ist uns die Förderung dieser Zielgruppe ein besonderes Anliegen. Wir freuen uns mit diesem Angebot, als mittelständisches Unternehmen, gesellschaftliche Verantwortung vor Ort übernehmen zu können.”

Ziel der Unterstützung ist neben einem individuellen Coaching hinsichtlich Wünschen und Bedarfen der Jugendlichen, die Erstellung vollständiger Bewerbungs-unterlagen, damit die Bewerberin/der Bewerber mit dem “nötigen” Handwerkszeug ausgestattet wird, um sich zu bewerben.

Die Jugendlichen werden begleitet durch eine Kursleitung, die über jahrelange Erfahrung als Coach und Beraterin in diesem Bereich verfügt.

Nach vorheriger Abfrage, wird sich pro Bewerberin/Bewerber 1,5 Stunden individuell Zeit genommen, um Stärken und Schwächen sowie die Wünsche an den Termin zu besprechen. Es folgt eine Planung der Ausrichtung der Bewerbung und im Anschluss die Erstellung der Bewerbungsunterlagen inkl. professionellem Fotoshooting. Im Falle einer Zusage zu einem persönlichen Gespräch, kann ein Folgetermin zum Gesprächscoaching erfolgen.

Die Organisation dieses Angebots übernimmt die Stadt Brühl.

Für Anfragen und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an die Stabsstelle 03 der Stadt Brühl, Frau Daniela Kilian, dkilian@bruehl.de, Tel.: 02232-797110.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer in der Versorgung mit leitungsunabhängigem Flüssiggas (LPG) und Marken-unabhängiger Energieversorgung. Als einziger Anbieter im Markt bündelt die mit-telständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl – Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Solartechnik und Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet die Komplettlösung: von der Entscheidung für eine Energieform über die Montage und Wartung der Anlage bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Per-sonal mit umfassendem technischem Know-how zurück. https://www.rheingas.de/

