Spezialist für Drahtbiegeteile gesucht? Gefunden!

Draht zu biegen, damit er hochspezifischen Anforderungen erfüllt, ist ein Handwerk, das viel Wissen und Erfahrung verlangt. Denn: Draht ist nicht gleich Draht. Vom kleinen Metallteil, das beispielsweise in vielen medizinischen Geräten und Instrumenten verbaut ist bis zu komplexen Biegeteilen aus großen Drahtdurchmessern fällt alles unter den Oberbegriff Drahtbiegen. Dabei sind jeweils unterschiedlichste Vorgaben einzuhalten, komplexe Arbeitsschritte auszuführen und natürlich muss das passende Material gewählt werden.Bei der Auswahl eines Partners für Drahtbiegeteile sollten Unternehmen daher besondere Sorgfalt walten lassen, um einen kompetenten Zulieferer zu finden, mit dem sie auch langfristig zusammenarbeiten möchten. „Viele unserer Kunden kommen immer wieder zu uns“, erzählt Armin Zecevic, „weil sie wissen, dass sie sich auf die DBS Drahtbiege Solutions in jeder Situation verlassen können.“ Das Michelauer Unternehmen biegt seit über 30 Jahren erfolgreich Draht und bietet außerdem einen umfassenden Rundumservice rund um seine Drahtbiegeteile an, von der Endenbearbeitung über das Verschweißen der Drahtbiegeteile bis zur Oberflächenveredelung. Auch was die Fertigung angeht ist der fränkische Mittelständler breit aufgestellt: Ob Prototypen, Klein- oder Großserien oder Sonderanfertigungen, ob nach Skizzen oder Modellen oder auf Grundlage von CAD-Daten. „Wir stellen uns flexibel auf die Wünsche unserer Kunden ein“, erzählt Armin Zecevic weiter „und wir produzieren alle Drahtbiegeteile selbst bei uns vor Ort.“ Qualität Made in Germany kommt an – und zwar im doppelten Sinn. Denn dank ihres großen Materiallagers an unterschiedlichen Drähten ist die DBS Drahtbiege Solutions relativ unabhängig von Zulieferern und kann die gewünschten Drahtbiegeteile jederzeit schnell und zuverlässig produzieren und ausliefern. Neue Anfragen neuer und alter Kunden nimmt der Chef jederzeit gerne persönlich entgegen.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

