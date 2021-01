Spicy Home – neue Themenwelt bei erwinmueller.de

Gewürzfarben und orientalisches Ambiente für ein gemütliches Zuhause

Mit Heimtextilien und Dekoration aus der neuen Themenwelt “Spicy Home” von erwinmueller.de lässt sich das Zuhause in orientalisches Ambiente tauchen. Gewürzfarben in intensiven Gelb-, Rot- und Brauntönen passen perfekt zueinander und verströmen Wohlfühl-Atmosphäre im Bad und in allen Wohnbereichen.

Behaglich wohnen

Mit ihrem intensiven Duft entführen exotische Gewürze wie Anis, Zimt, Ingwer, Senf, Kardamon, Kurkuma und Vanille in nahöstliche Welten und wärmen in der kalten Jahreszeit. Besonders gemütlich wird es mit orientalischem Tee oder einer Chai-Latte, serviert im traditionellen Teeglas. Da fehlen nur noch Wohndecken und Kissen in warmen Gewürzfarben. Curry, Pfeffer, Zimt, Paprika und Senf passen immer zueinander und verwandeln das Sofa in eine Entspannungsoase.

Tipp für kalte Wintertage: Kurkuma-Chai-Latte

Mit diesem Rezept lässt sich der aromatische Tee ganz leicht selbst zubereiten: http://blog.tischundkueche.de/kurkuma-chai-latte/

Orientalische Deko im Wohnbereich

Kupferfarbene Übertöpfe in unterschiedlich hohen Metallgestellen bringen Blumenstöcke, besonders Hängepflanzen, sehr schön zur Geltung. Ein Deko-Highlight mit traumhaftem Effekt sind Wanddeko Spiegel. Die kleinen Spiegel liegen in goldfarbenen, aufwendig gestalteten Metallrundungen.

Träume wie 1001 Nacht

Bio-Flanell Bettwäsche von Erwin Müller mit einem orientalischen Rankenmuster in den Farben Braun und Senf verleiht dem Schlafzimmer eine orientalische Note. Das weiche Gewebe aus feinen gekämmten Garnen aus kbA-Baumwolle (kbA = kontrolliert biologischem Anbau) ist nach GOTS zertifiziert. Farblich abgestimmte Wohndecken und Kissen sorgen für ein harmonisches Ambiente.

Orient im Badezimmer

Weiche Handtücher in intensivem Gelb, Safranrot und Brauntönen verleihen dem Badezimmer behagliche Atmosphäre. Unterstrichen von Duftkerzen und orientalisch inspirierten Windlichtern aus Metall steht einem entspannenden Bad nichts mehr im Wege. Badematten in intensiven Terratönen mit modernem grafischen Design fügen sich harmonisch in das Ambiente.

Die Themenwelt “Spicy Home” gibt viele Tipps, wie man dem Zuhause mit Textilien in warmen Gewürzfarben und Dekoration einen Hauch von Orient verleihen kann.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Bildquelle: erwinmueller.de