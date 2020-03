Spielend ein agiles Mindset entwickeln

Der in München-Grünwald ansässige Veränderungsgestalter CANMAS GmbH bietet ab sofort die Business-Simulation “Agile Move” von Celemi in deutscher Sprache an. Diese vermittelt spielerisch die Prinzipien agilen Handelns.

In dieser Geschäftssimulation (Serious Game) entwickeln die Teilnehmer in Gruppen von zwei bis vier Mitspielern unter Anleitung eines Moderators spielerisch eine agile Denkweise. Angesiedelt ist das drei bis vier Stunden dauernde Simulation in einem fiktiven Unternehmen, das den typischen strategischen und operativen Herausforderungen der heutigen Zeit gegenübersteht.

Während des Serious Games schlüpfen die Teams in die Rolle von Beratern, zunächst in einem Kundenprojekt, dann als Ratgeber des Geschäftsführers. Die Teilnehmer setzen sich im Zuge dessen mit typischen Schwierigkeiten in Projekten oder bei dynamischen Marktveränderungen auseinander und erarbeiten im Diskurs den einzuschlagenden Weg. Dabei erhalten sie sofort ein Feedback darüber, wie gut die getroffenen Entscheidungen mit agilen Prinzipien übereinstimmen.

Agile Move baut auf den inhärenten Vorteilen von Business-Simulationen auf und bietet einen interaktiven Rahmen, um sich mit den grundlegenden Prinzipien von agilem Handeln und der agilen Denkweise auseinanderzusetzen. Dabei werden den Teilnehmern die Konzepte agiler Prinzipien, von Entscheidungsfindung, Kundennutzen, der Abwägung zwischen Zeit und Kosten sowie des Change-Managements vermittelt. Dies versetzt sie in die Lage, schnell und effektiv auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren und Produkte in kurzer Zeit und zu geringen Kosten zu realisieren, die zudem auf wirkliche Kundenbedürfnisse abgestimmt sind.

Die Business-Simulation Agile Move richtet sich nicht nur an Organisationen, die auf dem sich ständig verändernden Markt von heute erfolgreich sein wollen, sondern an jeden, der agile Prinzipien verstehen und anwenden möchte. Dazu zählen beispielsweise Manager, Teamleiter, Projektleiter, Produktentwickler, Produktverantwortliche oder Vertriebs- und Marketingleute.

“Das Besondere an Agile Move ist, dass es keine Methodenschulung ist,” sagt Dr. Wolfgang Karrlein, der Geschäftsführer von CANMAS, “sondern, dass der Transfer des Wissens und der Prinzipien im Vordergrund steht.” Bestätigt wird dies von Dr. Michael Streng, dem Geschäftsführer der parameta Projektmanagement GmbH in Erding, der die Simulation schon einmal vorab ausgetestet hat: “Der unmittelbare Nutzen von Agile Move besteht in der Beschäftigung mit und der Reflexion von grundlegenden Prinzipien agilen Handelns – ohne eine Methoden- oder Werkzeugdiskussion zu provozieren.”

Die deutsche, wie auch die englische Version, der Geschäftssimulation kann ab sofort beim Celemi Solutions Partner CANMAS angefragt werden.

# Weiterführende Informationen zur Business-Simulation “Agile Move”:

https://www.linkedin.com/posts/canmas—business-learning-and-consulting_canmasorganisationsentwicklung-activity-6629687561650479104-r84d

# Über CANMAS

Die CANMAS GmbH mit Sitz in Grünwald bei München wurde im Jahr 2009 von Dr. Wolfgang Karrlein gegründet. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und große Unternehmen unterschiedlicher Branchen in Deutschland und Europa bei der Realisierung von Veränderungen im Rahmen von Transformationen und Post-Merger-Integrationen. CANMAS unterstützt die wirksame Einführung neuer Strukturen und Prozesse mit erfahrungsbasiertem Lernen und Business Simulationen. Dabei agiert das Unternehmen als Sparringspartner und Coach für Führungskräfte, aber auch als Mobilisierer für Personal- und Teamentwicklungen. Bei den Business Simulationen ist CANMAS als Celemi Solution Partner Teil eines globalen Netzwerkes um den schwedischen Anbieter Celemi und kann dadurch auch für international tätige Unternehmen grenzüberschreitende Projekte in den jeweiligen Landessprachen durchführen. Mehr Informationen zu CANMAS finden Sie unter https://www.canmas.biz.

# Warenzeichen

“Agile Move” ist ein eingetragenes Warenzeichen von Celemi / Malmö, Schweden

