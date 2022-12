Spielverlag Ulisses wird offizieller unidice Partner

Ulisses integriert den digitalen TTRPG Würfel „unidice“ in das Rollenspiel „Das schwarze Auge“

Die Erfinder des digitalen Würfels „unidice“ sind stolz darauf anzukündigen, dass Ulisses Spiele – Verleger des Rollenspiels „Das schwarze Auge“ – zum offiziellen unidice Partner wird. „Das schwarze Auge“ ist als eines der ältesten Rollenspiele seit fast 40 Jahren Teil der Brettspielszene und hat hunderte von Büchern, Audiobüchern, und über ein dutzend Videospiele und mehr als 40 VTT Publikationen rausgebracht. Ulisses Spiele ist der primäre Distributor für die deutschen Editionen von Pathfinder und Warhammer(das Rollenspiel) und andere bekannte Franchises wie Alien und Fallout.

Die Kollaboration wird die Entwicklung einer Pen&Paper App für „das schwarze Auge“ einschließen. Der unidice implementiert das extensive Regelwerk mit den passenden DSA-Grafiken direkt in die benötigten Würfelwürfe und sorgt somit für eine spielerfreundliche Erfahrung, welche der Welt Aventuriens eine neue Spieldimension einhaucht. Für DSA bedeutet das, dass Spieler erst die gewünschte Aktion auf dem Charakterbogen in der App anklicken. Der unidice wird dann den jeweils benötigten Würfel auf seinem Display anzeigen und der Würfelspaß beginnt. Nach einem Erfolg wird der unidice automatisch zum nächsten Würfelwurf – wie dem Schaden – übergehen. Ähnlich wie virtuelle Rollenspielsysteme zieht der unidice die Daten aus dem Charakterbogen und den Berechnungsformeln, die vom DSA-System bereitgestellt werden.

Zusätzlich ist der unidice in der Lage die passenden DSA Grafiken abzuspielen. Dadurch steht immer das passende Würfelset-Designs für sämtliche Charaktere und Aktionen zur Verfügung. Äußerlich ein D6 kann jedes Display zu einem eigenen Würfel werden. Dies schließt W20, W100 und jede andere Art von Würfel ein, so dass ein Spieler in der Lage ist bis zu 6 Würfel für Aktionen, Zauber. Schaden und mehr auf einmal zu werfen.

Die Partnerschaft von Ulisses und unidice hält neben DSA noch weitere vielversprechende digitale Würfelprojekte für die Rollenspielwelt bereit.

Dank der Kooperation werden auf dem unidice Kickstarter, der im März 2023 live gehen wird, zusätzliche auf „Das schwarze Auge“ bezogene Belohnungen freigeschaltet werden können.

unidice GmbH

2020 in Marktrodach (Deutschland) gegründet, möchten wir mit unserem Produkt und seinen Anwendungsmöglichkeiten den Menschen neue Spielideen und Spielewelten eröffnen. Durch die Neuerfindung von Altbekanntem sollen Phantasien angeregt und Generationen vereint werden. Wir ermöglichen mit dem unidice den Alltag spielerisch besser, effizienter und abwechslungsreicher zu gestalten.

