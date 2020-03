Spindelhubgetriebe zum sicheren Öffnen von Containern

Lösung der Schweizer Nozag AG sorgt für Sicherheit beim Öffnen von Abrollcontainern

Im Bereich des Kombitransports zwischen dem Straßen- und Schienenverkehr haben sich Abrollcontainer als gängiges System etabliert. Dies liegt in der großen Vielseitigkeit der Container begründet: Sie können für die unterschiedlichsten Güter genutzt und einfach über die Türen an der Rückseite entleert werden. Das Öffnen erfolgt dabei manuell. Entsprechend ist der Prozess mit gewissen Gefahren verbunden, da der Öffnungshebel zurückschlägt und so Arbeitsunfälle verursachen können. Um dieses Verletzungsrisiko zu minimieren, haben die Ingenieure der Schweizer Nozag AG für die KVA Thurgau eine spezielle Lösung entwickelt.

Spindelhubgetriebe zum sicheren Entriegeln

Die Lösung, die die Nozag AG für die KVA Thurgau erdacht hat, umfasst ein modifiziertes Spindelhubgetriebe zum Öffnen der Hecktüren der Container. Dieses weist einen Hub von einem Millimeter pro Umdrehung der Antriebswelle auf. Die Bedienung erfolgt per handelsüblichem Akkuschrauber. Der Mechanismus öffnet sich dank dieser Konstruktion langsam und gleichmäßig. Das System ist mit Standardkomponenten aus dem Spindelhubgetriebe-Baukasten von Nozag aufgebaut und sorgt mittlerweile schon seit längerer Zeit dafür, dass die KVA Thurgau in Weinfelden keine Verletzungen und Arbeitsunfälle im Zusammenhang mit dem Öffnen der Abrollcontainer mehr auftreten.

Spindelhubgetriebe und weitere Antriebstechnik der Nozag AG

Die Nozag AG konzipiert, produziert und vertreibt bereits seit den 1960er Jahren Standard- und Sonderausführungen aus dem komplexen Feld der Antriebstechnik. Zu den gefertigten Komponenten des Unternehmens zählen neben Spindelhub- unter anderem Kegelradgetriebe, Verzahnungsteile und weitere. Interessenten können sich auf der firmeneigenen Website ein umfassendes Bild des Sortiments machen und erhalten zusätzlich Einblicke in die neusten Entwicklungen rund um die Schweizer Antriebstechnik-Experten.

Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der Nozag AG, Pfäffikon (Schweiz), Telefon: +41 (0)44 / 805 17 17, https://www.nozag.ch

Die Schweizer Nozag AG ist seit über 50 Jahren auf die Entwicklung und Fertigung von Antriebstechnik spezialisiert und bietet einen Full Service mit Beratung, Produktion und Logistik. Zum Sortiment zählen Verzahnungs- und Getriebekomponenten, unter anderem Spindelhubgetriebe, Schnecken- und Kegelradgetriebe. Normteile bzw. Standardausführungen werden ebenso offeriert wie kundenspezifische Varianten; auch die Weiterbearbeitung ist möglich.

Kontakt

Nozag AG

Harry Würgler

Barzloostraße 1

8330 Pfäffikon

+41 (0)44 / 805 17 17

+41 (0)44 / 805 17 18

info@nozag.ch

https://www.nozag.ch