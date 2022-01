Sponsoring für Kindergärten

Originelle Finanzierungsmöglichkeiten, Sponsoring, Fundraising, Spenden und mehr…

In diesem Ratgeber gibt es vielfältige Beispiele, wie Kindergärten für sich neue, unkonventionelle Finanzierungsmöglichkeiten erschließen können. Er beschreibt auch, wie zu möglichen Sponsoren Kontakt aufgenommen werden kann – und wer dabei helfen kann. Ganz wichtig ist auch der Dank an die Spender, damit diese Quelle nicht versiegt beziehungsweise eine Erfolgsdokumentation, die auch veröffentlich wird. Zum eBook bitte hier klicken:

https://www.amazon.de/Sponsoring-f%C3%BCr-Kinderg%C3%A4rten-Finanzierungsm%C3%B6glichkeiten-Fundraising-ebook/dp/B01E2LPDB8/ref=sr_1_1?crid=2CM8AUUQASQUW&keywords=Sponsoring+f%C3%BCr+Kinderg%C3%A4rten&qid=1641006448&sprefix=sponsoring+f%C3%BCr+kinderg%C3%A4rten%2Caps%2C80&sr=8-1

In Zeiten des Internets stehen Kindergärten und anderen ähnlichen Einrichtungen eine Vielzahl von kostenlosen Möglichkeiten offen, auf sich aufmerksam zu machen, beispielsweise Presseartikel, die auf Blogs und verschiedenen Presseportalen gepostet oder an Presseabteilungen von nahegelegenen Unternehmen verschickt werden. Viele Kindergärten vernachlässigen Social Media sträflich.

Der Verfasser ist Dozent für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Er berät auch Kindergärten in Norddeutschland. Dr. Joachim von Hein aus Hannover, war viele Jahren als Hochschullehrer und Unternehmensberater tätig. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, zögern Sie nicht, ihn einfach anzumorsen und schicken Sie ein Mail an: info@jvhein.de

Der Ratgeber hat fast 100 Seiten und kostet als E-Book 3,99 Euro. Er kann als Download auf jedem Smartphone in ein bis zwei Stunden durchgelesen werden. Eine kostenlose Leseapp gibt es bei Amazon. Dieser Ratgeber ist auch als Taschenbuch bei Amazon erhältlich.

Dr. Joachim von Hein aus Bochum hat Sozial- und Geisteswissenschaften studiert und in Verwaltungswissenschaften promoviert. Er war Dozent für Frühpädagogik an der Diploma Hochschule und hat vielfach Kindergärten in Sachen Sponsoring beraten. Darüber hinaus hat er über 50 (Buch-) Titel und 200 Fachartikel zu verschiedenen Themen publiziert. Er schreibt auch Texte für seine Kunden als Ghostwriter. www.jvhein.de

