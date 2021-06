Sportlicher Start in den Sommer mit Pukka

Kräuterpower für sportlich Aktive und passende Sportarten für jeden Körpertyp

Die warmen Temperaturen locken zu Bewegung an der frischen Luft. Bei der Wahl der geeigneten Sportarten hilft es, den persönlichen Körpertyp zu berücksichtigen. Die indische Lehre des Ayurveda gibt wertvolle Hinweise, wie ein individuelles Sportprogramm Vitalität und Energie steigern kann. Neben Sport ergänzen eine gesunde Ernährung samt passender Kräuter und Gewürze einen fitten Sommer. Abgestimmt auf die Bedürfnisse aktiver Menschen, kombiniert der Pukka Kräuterexperte Sebastian Pole wertvolle Bio-Kräuter wie Kurkuma, Ginseng und Matcha zu fein abgestimmten Rezepturen wie “Kurkuma Aktiv” “Ginseng Matcha Green” und “Lean Matcha Green”.

Kräuter für einen aktiven Sommer

Wer viel Sport treibt, profitiert sowohl körperlich als auch geistig. Bei regelmäßiger sportlicher Betätigung wird der gesamte Stoffwechsel effizienter. Das wirkt sich positiv auf Immunsystem, Verdauung, Blutzirkulation, Aufmerksamkeit und Stressadaption aus. Aktive Menschen schätzen frische Lebensmittel, die sie mit ihren vielen Nährstoffen versorgen können und kombinieren sie mit wertvollen Kräutern für mehr Vitalität im Alltag.

Kurkuma: In Indien wird die goldene Wurzel schon seit 4.000 Jahren geschätzt. Für Pukka ist sie eines der “Heldenkräuter”, die bei dem Bio-Kräutertee und gleichnamigen -Nahrungsergänzungsmittel “Kurkuma Aktiv” im Zentrum stehen. Die strahlende Teemischung “Kurkuma Aktiv” ergänzt die legendäre Kurkumawurzel mit Galgant und Ingwer. Das Bio-Nahrungsergänzungsmittel “Kurkuma Aktiv” wurde von Pukka Kräuterexperte Sebastian Pole speziell für alle kreiert, die mehr sportliche Aktivitäten und Beweglichkeit in ihren Alltag integrieren möchten. Zu den 12 sorgfältig ausgewählten Pflanzenextrakten gehören unter anderem Wholistic Kurkuma, Wholistic-Ingwer und Weihrauchharz, sowie hochwertige Quellen an Curcuminoiden und Polyphenolen.

Roter Ginseng: Der Pukka Bio-Tee “Ginseng Matcha Green” kombiniert roten Ginseng mit reinem Matcha und Bio-Ganzblatt-Grüntee zu einem beschwingten Genusserlebnis.

Matcha- und Grüner Tee: Wieso den Kaffee nicht einmal gegen eine Tasse Pukka Bio-Tee “Lean Matcha Green” tauschen? Die kraftvolle Mischung enthält neben Bio-Grüntee Zimt und scharfwürzigen Ingwer. Abgerundet durch Oolong, einen halbfermentierten Grüntee, stellt “Lean Matcha Green” einen natürlichen Weg dar, mit Leichtigkeit den Tag zu genießen.

Unterschiedliche Sportarten für unterschiedliche Körpertypen

Anhand der Unterscheidung in drei Konstitutionstypen (Doshas) erklärt die ayurvedische Lehre, wie die körperlichen Eigenschaften bei der Wahl einer geeigneten Sportart berücksichtigt werden können. Laut der indischen Lehre besteht jede Person aus einer Mischung der Doshas “Vata”, “Pitta” und “Kapha” und zeigt auch Eigenschaften aller drei Doshas. Bei den meisten Menschen dominieren ein oder zwei Körpertypen. Beispielsweise mit dem Wandel der Jahreszeiten, oder bei äußeren Einflüssen wie Stress, kann ein Dosha überhandnehmen. Die ayurvedische Lehre strebt immer eine Balance der drei Körpertypen an.

Vata-Typen haben meist eine dünne und zerbrechliche Köperstatur und profitieren von stärkenden Übungen die für Ausgeglichenheit sorgen. Sie müssen sich ihre Energie gut einteilen, weshalb sich Yoga, Pilates, Wandern, Badminton im Park oder lange Spaziergänge besonders eignen. Da sie von externen Stressfaktoren schnell beeinflusst werden, beanspruchen sie intensive sportliche Belastungen oder lange Ausdauereinheiten oft zu sehr.

Pitta-Typen sind von Natur aus athletisch veranlagt. Sie lieben es, sich herauszufordern und an ihre Grenzen zu bringen. Jedoch sind sie schnell gelangweilt und profitieren daher von spaßigem, kreativen Sportprogramm wie Klettern oder Ballsportarten. Da sie von Natur aus ein heißes und feuriges Naturell besitzen, können sie bei Ausdauersportarten wie Radfahren oder Marathontraining Stress und Hitze abbauen, jedoch sollten sie darauf achten weniger Leistungsdruck und mehr Gelassenheit beim Sport walten zu lassen um in Balance zu bleiben.

Kapha-Typen bekommt es sehr gut, so richtig ins Schwitzen zu kommen. Zwar fehlt ihnen häufig die Motivation für sportliche Aktivitäten, sobald sie aber in Bewegung kommen, profitiert ihr Stoffwechsel besonders von aeroben, langen Sporteinheiten. Vata-Typen könnten bei Sportarten wie Tanzen, Schwimmen, Nordic Walking Spinning oder Joggen Spaß haben. Da sie meist ein eher entspanntes Naturell besitzen, liegen ihnen Sportarten bei denen sie unter Druck geraten und kurze, intensive Aktivitäten wie Krafttraining eher weniger.

Pukka Herbs: Kräuterexpertise trifft nachhaltiges Handeln

Mit Sorgfalt und Expertise stellen wir Kräuterkreationen zusammen, um so viele Menschen wie möglich mit der Kraft und Schönheit der Natur zu verbinden. Unsere Herzensangelegenheit ist es, das Wohlbefinden von Menschen mit der Power von Bio-Kräutern zu fördern – für ein Leben in Glück und Zufriedenheit. Das Wort “Pukka” bedeutet “authentisch” und “hervorragend” und dieser Anspruch ist tief im Handeln des Unternehmens verankert: Von den nachhaltig und fair gehandelten Kräutern bester Güteklasse, die Pukka für die Mischungen verwendet, bis hin zu der Tatsache, dass Pukka 1 % des Umsatzes an Umweltschutz-Organisationen spendet. Daneben verwendet Pukka ausschließlich Verpackungen aus erneuerbaren Quellen.

