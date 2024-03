sportspaß Hamburg mit neuen Kursen: Zumba®Fitness-Toning

Zumba®Fitness-Toning und weitere neue Kurse im sportspaß-Center Altona

Hamburg, 25. März 2024. sportspaß, Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein, erweitert sein Kursangebot um eine aufregende Neuerung: Zumba®Fitness-Toning. Dieser Kurs, der sich aus dem weltweit bekannten und beliebten Tanz-Fitness-Trend aus den USA ableitet, verspricht eine einzigartige Kombination aus Spaß, Musik und Muskeltraining. Er beinhaltet Elemente aus verschiedenen Tanzstilen zu heißer lateinamerikanischer Musik. Die rhythmischen Bewegungen zu Salsa, Merengue, Calypso oder Flamenco machen Spaß und sind für jeden einfach zu erlernen. Angeboten wird der Kurs im sportspaß-Center Altona, Paul-Nevermann-Platz 13, Hamburg.

„Wir freuen uns sehr, dass wir künftig Zumba®Fitness-Toning in unserem Sportcenter Altona anbieten können. Dieser Kurs vereint die Dynamik und Freude des Zumba®-Tanzes mit gezieltem Muskeltraining. Es ist eine perfekte Option für alle, die gerne feiern, tanzen und gleichzeitig ihren Körper stärken möchten“, sagt Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V.

Zumba®Fitness-Toning ist ein spezielles Muskeltrainingsprogramm, das sich auf die Kräftigung und Definition bestimmter Muskelgruppen konzentriert. Durch die Verwendung von Toning-Sticks, leichten Kurzhanteln in verschiedenen Gewichtsklassen, wird der Rhythmus und die Koordination verbessert, während Zielzonen wie Arme, Rumpf und Unterkörper gestärkt werden. Im Vergleich zu einem normalen Zumba®-Kurs liegt der Fokus beim Zumba®Fitness-Toning mehr auf dem gezielten Muskelaufbau.

Dieser Kurs ist für Teilnehmer jeden Levels geeignet, egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittene. Clemens Müller betont: „Zumba®Fitness-Toning richtet sich an alle, die Spaß an Bewegung haben und gleichzeitig ihre Fitness verbessern möchten. Es ist eine dynamische und effektive Möglichkeit, den Körper zu trainieren und dabei gleichzeitig den Tanz zu genießen.“

Das sportspaß-Center Altona

Der Kurs Zumba®Fitness-Toning wird von einer qualifizierten Trainerin geleitet und findet jeweils dienstags im sportspaß-Center Altona (Paul-Nevermann-Platz 13, 22765 Hamburg) statt. Beginn ist 10 Uhr; der Kurs dauert rund 50 Minuten. Darüber hinaus werden im Center Altona weitere neue Kurse wie beispielsweise Strong Nation, Complete Body Workout und Bodyfit angeboten.

Das sportspaß-Center Altona befindet sich gegenüber dem Busbahnhof. Das Center hat eine Fläche von 2.100 qm und verfügt über 2 Gymnastik-/Tanzhallen sowie einem Fitnessgeräte- und Saunabereich mit Innen- und Außensauna.

Günstiger Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag bei sportspaß beträgt 19,50 Euro pro Monat für Erwachsene und 8,50 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren. Die Mitglieder können dabei nicht nur an einem, sondern an allen angebotenen Kursen teilnehmen und in allen Centern trainieren. Und wer gerne an Geräten trainiert, kann eine zusätzliche Mitgliedschaft für die Fitness-Studios in den sportspaß-Centern für monatlich 10 Euro erwerben. Für 17 Euro im Monat sind Saunabesuche möglich. Mit insgesamt 20 Euro pro Monat (zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag) können sowohl die Fitness-Studios als auch die Saunen benutzt werden.

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann und wie auch immer kombinieren und in vereinseigenen Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.

Weitere Informationen zum Verein und den aktuellen Kursangeboten gibt unter www.sportspass.de oder direkt vor Ort in den Sportcentern von sportspaß e.V.

