sportspaß: Mitgliederplus – Kursangebote sehr gefragt

Immer mehr Hamburgerinnen und Hamburger nutzen die Angebote von sportspaß – Breites Spektrum an Kurs- und Fitnessangeboten

Hamburg, 9. April 2024. Nach dem Rückgang der Mitgliederzahlen in der Coronazeit kann sportspaß, Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein, nun wieder ein Mitgliederwachstum verzeichnen. „Wir haben im ersten Quartal diesen Jahres nach langer Zeit ein Mitgliederplus erreicht. Wir hoffen, dass sich dieser Trend auch in den nächsten Wochen und Monaten fortsetzen wird“, sagt Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V. Die steigende Anzahl an Teilnehmenden in den Kursen von sportspaß spiegelt nicht nur das wachsende Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil wider, sondern auch das Vertrauen der Hamburgerinnen und Hamburger in die Qualität und Vielfalt der Angebote von sportspaß e.V. So sind beispielsweise bei den Tagen der offenen Tür (5. bis 7. April 2024) über 120 Sport- und Bewegungsbegeisterte neue Mitglieder bei sportspaß geworden.

„Wir sind überwältigt von der Resonanz, die unsere Kurse in der Hamburger Bevölkerung finden. Es ist ermutigend zu sehen, wie immer mehr Menschen den Weg zu uns finden, sei es aus sportlichem Interesse, dem Wunsch nach Geselligkeit oder dem Bedürfnis, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Unsere Mission war es schon immer, Sport und Bewegung für alle zugänglich zu machen, und das sehen wir durch diese Zahlen bestätigt. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zum Wohlbefinden der Menschen in unserer Stadt zu leisten und werden weiterhin unser Bestes tun, um unsere Mitglieder zu unterstützen und zu inspirieren,“ betont Clemens Müller.

Breit gefächertes Kursangebot

Seit seiner Gründung im Jahr 1977 hat sportspaß e.V. einen festen Platz im Herzen der Hamburger Sportgemeinschaft eingenommen. Der Verein bietet mit über 3.500 Kursen pro Monat in sechs eigenen sportspaß-Centern und in über 50 Schulsporthallen der Stadt ein breites Spektrum an Sport- und Fitnesskursen für Menschen jeden Alters und jeder Fitnessstufe. Von klassischem Fitness-Training über Tanzkurse bis hin zu Ball- und Trendsportarten, decken die vielfältigen Angebote von sportspaß eine beeindruckende Bandbreite ab und sprechen ein breites Publikum an. Die über 500 kompetenten Trainerinnen und Trainer führen durch die jeweiligen Kurse und stehen den Teilnehmern als Experten mit Rat und Tat zur Seite.

Günstiger Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag bei sportspaß beträgt 19,50 Euro pro Monat für Erwachsene und 8,50 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren. Die Mitglieder können nicht nur an einem, sondern an allen angebotenen Kursen teilnehmen und in allen Centern trainieren. Und wer gerne an Geräten trainiert, kann eine zusätzliche Mitgliedschaft für die Fitness-Studios in den sportspaß-Centern für monatlich 10 Euro erwerben. Für 17 Euro im Monat sind Saunabesuche möglich. Mit insgesamt 20 Euro pro Monat (zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag) können die Fitness-Studios und die Saunen benutzt werden. „Die Vielfalt der Kurse und unsere günstigen Mitgliedsbeiträge machen es leicht, sich aktiv zu betätigen. sportspaß e.V. ist mehr als nur ein Sportverein, wir sind eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig motiviert und stärkt“, betont Clemens Müller.

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann und wie auch immer kombinieren und in vereinseigenen Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.

Weitere Informationen zum Verein und den aktuellen Kursangeboten gibt unter www.sportspass.de oder direkt vor Ort in den Sportcentern von sportspaß e.V.

sportspaß ist auch auf You Tube, Facebook und Instagram

Firmenkontakt

sportspaß e.V.

Clemens Müller

Westphalensweg 11

20099 Hamburg

040555016 66 0

04055501666 29



https://sportspass.de/

Pressekontakt

All4Press

Erich Jeske

Waldstraße 5

85461 Bockhorn

081229993507



http://www.all4press.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.